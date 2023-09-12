18 сюрреалистических работ художницы из Санкт-Петербурга

Свой метод работы она называет сюрвиртуализмом, подразумевая, что в основе лежит сюрреализм, преподнесённый с помощью цифровых технологий. Художница использует собственный образ как главный атрибут каждой фотографии, которые наполняет необычными деталями, складывая их в уникальные сюжеты. С 2021 года Эллен начала использовать NFT как ещё один способ творческого выражения и самореализации. Одна из таких работ в этом году транслировалась на Таймс-сквер.

Спираль очищения