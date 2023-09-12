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18 сюрреалистических работ художницы из Санкт-Петербурга

18 сюрреалистических работ художницы из Санкт-Петербурга

Автор:
12 сентября 2023 11:49
Сообщество : Искусство
Метки: в мире   искусство   подборка   сюрвиртуализм   творчество   художница   
1169
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Елена Шейдлина (или Эллен Шейдлин) — концептуальная художница, родом из России, известная по всему миру. Она идеолог нового направления в искусстве — сюрвиртуализма.

Свой метод работы она называет сюрвиртуализмом, подразумевая, что в основе лежит сюрреализм, преподнесённый с помощью цифровых технологий. Художница использует собственный образ как главный атрибут каждой фотографии, которые наполняет необычными деталями, складывая их в уникальные сюжеты. С 2021 года Эллен начала использовать NFT как ещё один способ творческого выражения и самореализации. Одна из таких работ в этом году транслировалась на Таймс-сквер.

Спираль очищения

×
×

Фарфоровая чашка

Держи себя в руках

Перерождение бутона

Шаг за шагом

В 2018 году художница стала обладательницей премии Glamour Influencers Award в номинации #glam_artпроект. А с 2017 проходят её персональные выставки в разных странах и городах: Санкт-Петербург, Токио, Палермо, Флоренция. Последняя выставка состоялась в 2022 году в Дубае.

Гибкие руки художника

Улитка

«Пусть любовь сбережёт наш дом»

Время суши

Мне, пожалуйста, порцию роллов «Филадельфия»!

Малина против ежевики

Ванна из одуванчиков

Информационная паутина

Школьный альбом

Бабушкина люстра

«Поцелуй» по мотивам картины Г. Климта

Окунулась с головой в чаепитие

Зима зимой, а тренировка по расписанию

Упаковалась

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Метки: в мире   искусство   подборка   сюрвиртуализм   творчество   художница   
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7  комментариев
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4k
Parus59 Час назад
шиза она такая, никого не щадит.
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14k
Ivan 10 минут назад
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167
Андрей Граф Полчаса назад
хрень какая та
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13k
Проктолог-иллюзионист 46 минут назад
Симпатичная девочка, но , очевидно, малость приnu3днутая.
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17k
Сергей 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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12k
НИКТО Час назад
Девичьи фантазии ...с фоторедактором и только
.
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10k
Бритва 2 часа назад
это какой-то сюр.
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Fidel

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