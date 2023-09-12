18 сюрреалистических работ художницы из Санкт-Петербурга

Елена Шейдлина (или Эллен Шейдлин) — концептуальная художница, родом из России, известная по всему миру. Она идеолог нового направления в искусстве — сюрвиртуализма.
Свой метод работы она называет сюрвиртуализмом, подразумевая, что в основе лежит сюрреализм, преподнесённый с помощью цифровых технологий. Художница использует собственный образ как главный атрибут каждой фотографии, которые наполняет необычными деталями, складывая их в уникальные сюжеты. С 2021 года Эллен начала использовать NFT как ещё один способ творческого выражения и самореализации. Одна из таких работ в этом году транслировалась на Таймс-сквер.
Спираль очищения
Фарфоровая чашка
Держи себя в руках
Перерождение бутона
Шаг за шагом
В 2018 году художница стала обладательницей премии Glamour Influencers Award в номинации #glam_artпроект. А с 2017 проходят её персональные выставки в разных странах и городах: Санкт-Петербург, Токио, Палермо, Флоренция. Последняя выставка состоялась в 2022 году в Дубае.
Гибкие руки художника
Улитка
«Пусть любовь сбережёт наш дом»
Время суши
Мне, пожалуйста, порцию роллов «Филадельфия»!
Малина против ежевики
Ванна из одуванчиков
Информационная паутина
Школьный альбом
Бабушкина люстра
«Поцелуй» по мотивам картины Г. Климта
Окунулась с головой в чаепитие
Зима зимой, а тренировка по расписанию
Упаковалась
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