14 занятных книг прошлого и настоящего

Оказывается, что книги — это не только увлекательные истории, способные погрузить нас в другие миры. Некоторые писатели и издатели стараются показать, что книжное искусство может выходить за рамки традиционных форматов и представлений. Любопытно, что к подобным экспериментам прибегали ещё в древние времена, а не только наши современники. Перед вами некоторые плоды их безумного творчества. Эти книги приглашают читателя попробовать кое-что совершенно новое, иначе повзаимодействовать с текстом и иллюстрациями.

Круглая миниатюрная книга — кодекс Ротундус