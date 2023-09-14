14 занятных книг прошлого и настоящего

Необычные книги, которые доказывают, что книжное искусство может выходить за рамки традиционных форматов и представлений.
Оказывается, что книги — это не только увлекательные истории, способные погрузить нас в другие миры. Некоторые писатели и издатели стараются показать, что книжное искусство может выходить за рамки традиционных форматов и представлений. Любопытно, что к подобным экспериментам прибегали ещё в древние времена, а не только наши современники. Перед вами некоторые плоды их безумного творчества. Эти книги приглашают читателя попробовать кое-что совершенно новое, иначе повзаимодействовать с текстом и иллюстрациями.
Круглая миниатюрная книга — кодекс Ротундус
Эта маленькая круглая книжица под названием «Codex rotundus» была изготовлена в 1480 году. По содержанию это богослужебная книга на латинском и французском языках. Она включает 266 страниц, а её диаметр составляет всего 9 сантиметров.
Поясная книга
Поясная книга имеет узелок, являющийся частью обложки. Он позволял удобно заткнуть книгу за пояс и, не вынимая, читать её, так как подвешена она была вверх ногами.
Двусторонняя книга
Такой вид обратного переплёта назывался «дозадо». Книги «сиамские близнецы» имели 2 разных обложки, но по смыслу издания друг-друга дополняли. Например, такой переплёт был характерен для Библии — Ветхий завет с одной стороны и Новый с другой.
Одна из самых маленьких библий в мире
Книга имеет размеры 5 на 5 миллиметров и заключена в кожаный переплёт. Прочитать её без дополнительных увеличительных средств невозможно.
Роговая книга
Детская книга на деревянной ножке была изготовлена в 12 веке. Её содержание — это азбука и короткие тексты для чтения детьми. Ронять такую книгу можно было сколь угодно часто — тонкий роговой слой защищал её от любых повреждений.
Книга в виде сердца
«Книга сердца» — это сборник, состоящий из 83 любовных баллад. Это удивительное и креативное издание, было написано в 1550-х годах при дворе короля Дании Кристиана III.
Энциклопедия механики
А так выглядел предвестник первых электронных книг. Запатентована эта чудо-книга была в 1949 году. Испанская писательница Анхела Руис Роблес наделила своё изобретение механизмом, позволяющим увеличивать фрагменты текста и перелистывать страницы сжатым воздухом без помощи рук.
Поваренная книга под названием «Well Done», которую нужно запечь
Для того, чтобы текст проявился и был читаемым, книгу необходимо завернуть в фольгу, поместить в духовку и запечь при 100° в течение 25 минут. Если строго не следовать инструкции, сборник рецептов попросту сгорит. Вот такая вот небольшая проверочка для всех кулинаров.
Дизайнерские книги в виде пистолетов
Зеркальная книга
Была опубликована в издательстве Circle Press в 1985 году. Соответственно, в книге нет текста. Она полностью состоит из зеркальных страниц сделанных из фольги. Книга позволяет заняться самопознанием себя, ведь кроме собственного отражения вы в ней больше ничего не увидите. Интересная философская задумка.
Самая большая в мире книга, высота которой достигает почти 2 метров
Она была подарена амстердамским купцом Йоханнесом Кленке английскому королю Карлу II после его восстановления на престоле в 1660 году.
Книги-биографии в форме лиц
Объёмные книги с разворотом на 360 градусов
Японский графический дизайнер Юсуке Ооно создаёт удивительные «живые» книги, которые будет интересно изучать взрослым и детям.
Теплочувствительное издание Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
Чтобы прочитать текст этой книги, необходимо поднести к ней достаточно мощный источник тепла.
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