Жившая на грани нищеты художница оставила десятимиллиардное наследство

Филлида Барлоу жила с семьей на грани нищеты. Женщина получила известность только в 2010 году. Она была известна созданием инсталляций из промышленных материалов: фанеры, картона, гипса и других.
Художница Филлида Барлоу из Великобритании оставила наследство, размер которого оценивают в 91,5 миллиона фунтов стерлингов (десять с половиной миллиардов рублей).
Барлоу, жившая с семьей на грани нищеты, получила известность только в 2010 году, когда в Лондоне прошла выставка ее работ, собравшая восторженные отзывы критиков. После этого на художницу обратила внимание швейцарская галерея современного искусства Hauser & Wirth. Женщина начала получать заказы на создание скульптур и проводить успешные выставки. Предполагается, что 90-миллионное наследство стало итогом последних 13 лет ее жизни.
Британка была известна созданием инсталляций из промышленных материалов: фанеры, картона, гипса и других. Она любила экспериментировать с формой и масштабом проектов, специально делая их абстрактными и неустойчивыми на вид. Критики отмечали, что ее стиль был одновременно "игривым и пугающим". Сама Барлоу говорила, что в скульптурах ее интересуют не красота, а такие свойства, как время, вес, баланс, ритм и динамика.
В 1966 году художница окончила Школу изящных искусств Феликса Слейда и ушла в сферу преподавания. Сначала она увлекалась работой с глиной, но затем заинтересовалась нестандартными материалами. К 1980-м годам у Барлоу уже были муж и пятеро детей. Тогда семья находилась на грани нищеты: заработка от преподавания не хватало для нормальной жизни.
В 2009 году Барлоу вышла на пенсию и решила полностью сосредоточиться на творчестве. Уже через год она организовала знаковую выставку в лондонской галерее Serpentine. Этот успех позволил ей представлять Великобританию на Венецианской биеннале 2017 года — одном из самых известных форумов мирового искусства.
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А если серьезно, то деградация искусства уже давно идет полным ходом. Чему удивляться в данном конкретном случае.