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Жившая на грани нищеты художница оставила десятимиллиардное наследство

Жившая на грани нищеты художница оставила десятимиллиардное наследство

Автор:
24 мая 2024 12:10
Сообщество : Искусство
Метки: деньги   искусство   картины   люди   наследство   рисунок   фото   художница   
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Филлида Барлоу жила с семьей на грани нищеты. Женщина получила известность только в 2010 году. Она была известна созданием инсталляций из промышленных материалов: фанеры, картона, гипса и других.

Художница Филлида Барлоу из Великобритании оставила наследство, размер которого оценивают в 91,5 миллиона фунтов стерлингов (десять с половиной миллиардов рублей).

Барлоу, жившая с семьей на грани нищеты, получила известность только в 2010 году, когда в Лондоне прошла выставка ее работ, собравшая восторженные отзывы критиков. После этого на художницу обратила внимание швейцарская галерея современного искусства Hauser & Wirth. Женщина начала получать заказы на создание скульптур и проводить успешные выставки. Предполагается, что 90-миллионное наследство стало итогом последних 13 лет ее жизни.

Британка была известна созданием инсталляций из промышленных материалов: фанеры, картона, гипса и других. Она любила экспериментировать с формой и масштабом проектов, специально делая их абстрактными и неустойчивыми на вид. Критики отмечали, что ее стиль был одновременно "игривым и пугающим". Сама Барлоу говорила, что в скульптурах ее интересуют не красота, а такие свойства, как время, вес, баланс, ритм и динамика.


В 1966 году художница окончила Школу изящных искусств Феликса Слейда и ушла в сферу преподавания. Сначала она увлекалась работой с глиной, но затем заинтересовалась нестандартными материалами. К 1980-м годам у Барлоу уже были муж и пятеро детей. Тогда семья находилась на грани нищеты: заработка от преподавания не хватало для нормальной жизни.

В 2009 году Барлоу вышла на пенсию и решила полностью сосредоточиться на творчестве. Уже через год она организовала знаковую выставку в лондонской галерее Serpentine. Этот успех позволил ей представлять Великобританию на Венецианской биеннале 2017 года — одном из самых известных форумов мирового искусства.

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Метки: деньги   искусство   картины   люди   наследство   рисунок   фото   художница   
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12k
Алексей Час назад
Из говна и палок
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31k
Serg2001 5 минут назад
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32k
AzuveR 6 минут назад
Поуду,что нибудь из строительного мусора,который я ещё не вывез, ляпну пару инсталляций. Фото скину представителям галерее Serpentine. Авось прокатит.
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7k
Отвратительный Мужик 12 минут назад
Отмыв бабла
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3k
Nigilist 15 минут назад
Дело не в том, что полоумная бабушка делает инсталляции из гуано и палок, а в том, что т.н. знатоки от "искусства" - пиарят эту хрень, деформируя неокрепшие мозги тинейджерам и недалеким обывателям, стремящимся приобщиться к "разумному, доброму вечному" ... а им: нате ГАВНО на палочке!
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56k
Aleksandr 22 минуты назад
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20k
Bill 44 минуты назад
https://www.wikiart.org/ru/fillida-barlouhttps://www.wikiart.org/ru/fillida-barlou
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20k
Голос Вселенной 53 минуты назад
Честь и хвала бабушке - сумела грамотно монетизировать то, что умеет. Не без доли везения, разумеется. Завидую по-доброму.
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30
Dmitriy Голос Вселенной 15 минут назад
Чему завидовать? Семья жила в нищите. Смысл от этих денег? А дети могут не оптимально распорядится деньгами потому, что сразу дорвались до больших денег.
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21k
Luc72 58 минут назад
Знаем мы эти инсталляции, которые на западе всем нравятся...
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2365 постов (2326 в горячем)

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