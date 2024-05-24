Жившая на грани нищеты художница оставила десятимиллиардное наследство

В 1966 году художница окончила Школу изящных искусств Феликса Слейда и ушла в сферу преподавания. Сначала она увлекалась работой с глиной, но затем заинтересовалась нестандартными материалами. К 1980-м годам у Барлоу уже были муж и пятеро детей. Тогда семья находилась на грани нищеты: заработка от преподавания не хватало для нормальной жизни.

В 2009 году Барлоу вышла на пенсию и решила полностью сосредоточиться на творчестве. Уже через год она организовала знаковую выставку в лондонской галерее Serpentine. Этот успех позволил ей представлять Великобританию на Венецианской биеннале 2017 года — одном из самых известных форумов мирового искусства.