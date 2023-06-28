Интересные факты о фильме "Парк юрского периода"

Фильм "Парк юрского периода", снятый Стивеном Спилбергом, вышел в 1993 году и стал настоящим хитом. Съемки были сложными, но это того стоило. Фильм получился действительно качественным и интересным.

1. За весь фильм "Парк юрского периода" персонаж Уэйна Найта - Дэннис Нэдри носит такую же одежду, что и ребята из фильма "Балбесы" (1985), одним из авторов сценария которого также является Стивен Спилберг.