Интересные факты о фильме "Парк юрского периода"

Фотографии со съёмок и интересные факты о научно-фантастическом фильме "Парк юрского периода", вышедшем в 1993 году.
Фильм "Парк юрского периода", снятый Стивеном Спилбергом, вышел в 1993 году и стал настоящим хитом. Съемки были сложными, но это того стоило. Фильм получился действительно качественным и интересным.
1. За весь фильм "Парк юрского периода" персонаж Уэйна Найта - Дэннис Нэдри носит такую же одежду, что и ребята из фильма "Балбесы" (1985), одним из авторов сценария которого также является Стивен Спилберг.
2. Актриса Ариана Ричардс попала в фильм не из-за того, что она лучше всех справилась с ролью, а из-за того, что она громче всех кричала. Стивен Спилберг записал крики всех кандидаток, а затем поставил эту запись у себя дома. Когда очередь дошла до крика Арианы, жена Стивена Спилберга проснулась и прибежала к мужу, чтобы узнать, что он делает с ребенком. После этого Спилберг решил, что эта девочка ему подходит.
3. Для фильма "Мир юрского периода" (2015) был использован тот же самый тираннозавр, что был и в оригинальной картине "Парк юрского периода" (1993).
4. Сегодня рев тираннозавра из фильма считается чуть ли не эталонным. Но мы ведь прекрасно понимаем, что никто не знает, какие именно звуки издавали древние ящеры. Поэтому создатели импровизировали, скрестив звуки, издаваемые тигром, слоном, пингвином, собакой и крокодилом. Вот такая гремучая смесь.
А вот рев брахиозавра ограничивался звуками двух животных - осла и кита.
5. Велоцерапторы в реальности были ростом с собаку и их высота в среднем составляла примерно полметра. Но Стивену Спилбергу настолько сильно понравились эти динозавры, что он велел сделать их намного выше. В итоге рост велоцерапторов составил более 2,5 метров.
6. Ричард Аттенборо, сыгравший Джона Хэммонда, является не только актером, но и режиссером. В 1983 году он получил "Оскар" за фильм "Ганди", вырвав победу у Спилберга с его "Инопланетянином".
К слову, Ричард Аттенборо сыграл в фильме "Парк юрского периода" спустя 14 лет после выхода последнего фильма с его участием.
7. На крупных планах динозавры представляли из себя аниматронику, а вот на общих планах уже применялась компьютерная графика, причем весьма качественная для 1993 года.
8. Естественно, автомобили в фильме не были электрическими, но для их управления была применена весьма хитрая схема. Водители расположились в багажнике, и именно оттуда управляли автомобилем, ориентируясь по камерам, расположенным на торпеде автомобиля.
9. Сэмюэл Л. Джексон сыграл главного инженера парка Рэя Арнольдса. По сюжету должна была быть отснята отдельная сцена, где Арнольдс убегает от велоцераптора, но ящер все равно его убивает. Но сцена в итоге не была отснята, так как на острове произошел ураган и актер не смог прилететь на остров. В итоге сцены убийства показано не было, а в кадре мы видим уже лишь отдельную руку инженера.
10. Аниматроника тираннозавра периодически глючила из-за дождя, что пугало съемочную группу, так как возникало ощущение, что тираннозавр действительно ожил.
11. С учетом 3D-версии, выпущенной в 2013 году, фильм "Парк юрского периода" собрал более 1,1 млрд долларов. В свое время (до выхода "Титаника") он в течение 4 лет занимал первое место в списке самых кассовых фильмов в мире.
12. Стивен Спилберг приобрел у Майкла Крайтона права на экранизацию его книги еще до ее публикации.
13. Стаканы с водой, которые тряслись от топота тираннозавра, на самом деле приводились в движение благодаря гитаре, которая была расположена снизу стаканов. Для того, чтобы стаканы тряслись, член съемочной группы дергал за струны.
14. Изначально, планировалось, что из яиц будут вылупляться трицератопсы, но затем их заменили на велоцерапторов, чтобы показать, что на острове выращивают хищников.
15. Стекло, которое выбивает тираннозавр в машине, чтобы добраться до детей, не должно было разбиться. поэтому крики детей в кадре искренние.
16. Роль доктора Иена Малькома уже была закреплена за Джеффом Голдблюмом, но создатели на всякий случай все же решили провести кастинг. На эту роль даже пробовался Джим Керри. Но по словам очевидцев играл он ужасно. Более того, в то время Джим еще не был столь известным актером, ведь свою популярность он получил лишь в 1994 году, когда вышли такие фильмы как "Маска" и "Эйс Вентура".
17. Как вы могли заметить, доктор Хэммонд одет во все белое, тогда как доктор Иен Мальколь одет во все черное. Создатели сделали это намеренно, чтобы показать два абсолютно противоположных характера.
Обратите внимание, что даже волосы актеров соответствуют их внешнему виду (Хэммонд - седой, а у Малькома черные волосы).
18. Дэннис во время рабочего дня смотрит фильм "Челюсти", снятый ранее все тем же Стивеном Спилбергом. Хорошая отсылка.
19. Исполнитель роли доктора Гранта Сэм Нилл рассказывал, что во время отвлечения тираннозавра огнем он обжег свое запястье.
20. Фильм "Парк Юрского периода", но у динозавров всего 15 минут экранного времени.
21. Фильм "Парк юрского периода" стал настолько популярным, что по его мотивам вышли игры на культовых приставках 90-х "NES" и "Sega mega drive 2".
Источник:
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И кому верить в итоге? Спилберг говорил, что стаканы поставили на акустические колонки и давали по басам... )) Короче, судя по всему - чем дальше в лес, тем больше слухов. В прочем, как и везде.
простите за занудство, но кто может пояснить, как камеры на торпеде автомобиля, помогут управлять им из багажника? может не на торпеде, а, например, на бампере или решетке радиатора?
У меня плазма есть, хочу посмотреть.
велосерапторы,
палеонтологи
пусть не п.и. здят
(НОМ)