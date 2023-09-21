Фотограф сочетает реальность с изображениями на своём смартфоне

Яхав Драйзин из Израиля работает в рекламном агентстве. Он использует два телефона, занимаясь своим хобби: на одном он открывает популярное в массовой культуре изображение (чаще это кадр из фильма), а другим делает фотографию, в которой соединяется нечто известное и популярное с обыкновенной окружающей обстановкой. Яхав словно говорит, что нужно просто посмотреть на мир под другим углом, и он станет веселее и ярче. Мы живём в том мире, который создаём, сами того не замечая!

Посмотрите, как можно сделать забавные фотографии, не используя фотошоп!

Безумный Макс: трезубец вилки