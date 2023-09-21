Фотограф сочетает реальность с изображениями на своём смартфоне

Сотрудник рекламного агентства в свободное от работы время создаёт забавные фотографии. В своих снимках он совмещает реальность с изображениями на своём смартфоне.
Яхав Драйзин из Израиля работает в рекламном агентстве. Он использует два телефона, занимаясь своим хобби: на одном он открывает популярное в массовой культуре изображение (чаще это кадр из фильма), а другим делает фотографию, в которой соединяется нечто известное и популярное с обыкновенной окружающей обстановкой. Яхав словно говорит, что нужно просто посмотреть на мир под другим углом, и он станет веселее и ярче. Мы живём в том мире, который создаём, сами того не замечая!
Посмотрите, как можно сделать забавные фотографии, не используя фотошоп!
Безумный Макс: трезубец вилки
Макс обезумел, потому что фокус с прилипшей к носу вилкой зашёл слишком далеко.
Лионель Месси и кроссовки
А потом танцы
Дерек Зуландер в домашнем интерьере
Бен Стиллер из «Образцового самца» (2001) отлично вписался в выходные на диване.
Супермен выходит из-под земли
Классика
Феррари на коне
Счастливчик Люк — это серия комиксов конца 1940-х годов о приключениях ковбоя, который «стреляет быстрее своей тени». Он является одним из самых популярных наравне с «Астериксом и Обеликсом». Этого персонажа вы и видите на экране телефона.
Только такие парни могли забраться в кипящий суп
На кадре Джим Керри и Джефф Дэниэлс в фильме «Тупой и ещё тупее» (1994).
Олимпийский прыжок
Перекус с Сэмюэлем Л. Джексоном
Арнольд Шварценеггер попадает в яблочко
Гомер в своём обычном состоянии
Котомем
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