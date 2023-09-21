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Фотограф сочетает реальность с изображениями на своём смартфоне

Фотограф сочетает реальность с изображениями на своём смартфоне

Автор:
21 сентября 2023 07:25
Метки: Фотографии   в мире   интересно   креатив   фантазия   фото   фотограф   
1430
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Сотрудник рекламного агентства в свободное от работы время создаёт забавные фотографии. В своих снимках он совмещает реальность с изображениями на своём смартфоне.

Яхав Драйзин из Израиля работает в рекламном агентстве. Он использует два телефона, занимаясь своим хобби: на одном он открывает популярное в массовой культуре изображение (чаще это кадр из фильма), а другим делает фотографию, в которой соединяется нечто известное и популярное с обыкновенной окружающей обстановкой. Яхав словно говорит, что нужно просто посмотреть на мир под другим углом, и он станет веселее и ярче. Мы живём в том мире, который создаём, сами того не замечая!

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Метки: Фотографии   в мире   интересно   креатив   фантазия   фото   фотограф   
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hairov Час назад
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