14 приспособлений из разных уголков мира, которые должны быть в каждой стране

Путешественники поделились самыми удобными вещами, которые они повстречали в разных странах.
Путешествия помогают нам увидеть, как живут люди в других уголках планеты. Это весьма поучительно: мы знакомимся с кухней и обычаями людей из разных стран. Но мы также обращаем внимание на образ жизни, который ведут местные жители. Иногда привычные для них вещи кажутся поразительными человеку со стороны, что так и хочется задать вопрос: «Почему до этого не додумались в других странах?».
Мы собрали несколько безумно удобных приспособлений и вещей из других стран, которые должны быть везде.
Фонари с красным светом для дикой природы
Секция с немусульманскими продуктами в Дубае
Надпись на японском «Добро пожаловать обратно» в аэропорту города Нарита
Она находится над фразой на английском «Добро пожаловать в Японию».
Питьевой фонтанчик в Италии, в котором можно набрать воду с газом, охлажденную или обычную
Тематическая детская площадка в аэропорту Цюриха, Швейцария
Шипы на дороге с односторонним движением возле детского сада, Австралия
Сигнализация на уровне пола в туалете для инвалидов в Берлине: если кому-то понадобится помощь
Общественный туалет Исландии с потрясающим видом
Устройство для зонтика в английской больнице, в котором лежат пакеты для мокрых зонтов
УФ-стерилизатор поручней эскалатора в Гонконге
Зеркало в аэропорту Таллина с инструкцией, как завязывать галстук
Пешеходный переход в Сингапуре, на котором можно отрегулировать время
В австралийском городе Кэрнс продаются бананы без продавцов
Фонтанчики с соленой водой на дорогах Японии, чтобы на трассе не было гололеда
Источник:
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Я не вижу галстука даже на этом восторженном фотографе.