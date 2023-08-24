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14 приспособлений из разных уголков мира, которые должны быть в каждой стране

14 приспособлений из разных уголков мира, которые должны быть в каждой стране

Автор:
24 августа 2023 11:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   все для людей   креатив   приспособления   удобство   фантазия   фото   
1649
15

Путешественники поделились самыми удобными вещами, которые они повстречали в разных странах.

Путешествия помогают нам увидеть, как живут люди в других уголках планеты. Это весьма поучительно: мы знакомимся с кухней и обычаями людей из разных стран. Но мы также обращаем внимание на образ жизни, который ведут местные жители. Иногда привычные для них вещи кажутся поразительными человеку со стороны, что так и хочется задать вопрос: «Почему до этого не додумались в других странах?».


Мы собрали несколько безумно удобных приспособлений и вещей из других стран, которые должны быть везде.


Фонари с красным светом для дикой природы

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Секция с немусульманскими продуктами в Дубае

Надпись на японском «Добро пожаловать обратно» в аэропорту города Нарита

Она находится над фразой на английском «Добро пожаловать в Японию».

Питьевой фонтанчик в Италии, в котором можно набрать воду с газом, охлажденную или обычную

Тематическая детская площадка в аэропорту Цюриха, Швейцария

Шипы на дороге с односторонним движением возле детского сада, Австралия

Сигнализация на уровне пола в туалете для инвалидов в Берлине: если кому-то понадобится помощь

Общественный туалет Исландии с потрясающим видом

Устройство для зонтика в английской больнице, в котором лежат пакеты для мокрых зонтов

УФ-стерилизатор поручней эскалатора в Гонконге

Зеркало в аэропорту Таллина с инструкцией, как завязывать галстук

Пешеходный переход в Сингапуре, на котором можно отрегулировать время

В австралийском городе Кэрнс продаются бананы без продавцов

Фонтанчики с соленой водой на дорогах Японии, чтобы на трассе не было гололеда

Источник:

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Метки: в мире   все для людей   креатив   приспособления   удобство   фантазия   фото   
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11  комментариев
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17k
K7OO Час назад
А зачем в нашей стране секции с немусульманскими продуктами?
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35k
Dobry vojak Svejk 24 минуты назад
Приезжайте в КавМинВоды, там этих краников с минералкой - в каждом бювете. Какая хочешь вода.
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34k
АнтонПолднев Полчаса назад
А как же?
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55k
dima423 51 минуту назад
Комментарий к фото
Не понял, автор желает чтобы в России (например) товары не для мусульман продавались только в отдельных секциях?))
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55k
dima423 52 минуты назад
Комментарий к фото
Ну вид Исландских гор достаточно сложно перенести в "каждую страну"))
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55k
dima423 55 минут назад
Комментарий к фото
тут требуется пояснительная бригада... я думал фонари для людей делают, а мне лично например такой свет не комфортен)
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12k
Евгений Час назад


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19k
Bill Час назад
Как часто в аэропорту Таллина развязывают и завязывают галстуки?
Я не вижу галстука даже на этом восторженном фотографе.
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