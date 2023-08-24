14 приспособлений из разных уголков мира, которые должны быть в каждой стране

Путешествия помогают нам увидеть, как живут люди в других уголках планеты. Это весьма поучительно: мы знакомимся с кухней и обычаями людей из разных стран. Но мы также обращаем внимание на образ жизни, который ведут местные жители. Иногда привычные для них вещи кажутся поразительными человеку со стороны, что так и хочется задать вопрос: «Почему до этого не додумались в других странах?».

Мы собрали несколько безумно удобных приспособлений и вещей из других стран, которые должны быть везде.

Фонари с красным светом для дикой природы