Американка каждый год устанавливает в доме 26 рождественских елок, и они великолепны!

К концу ноября ее дом украшен полностью, и остается только наслаждаться приятной предпраздничной суетой. Убирает она свою коллекцию за неделю. Также традиционно после Рождества американка отправляется на распродажи, чтобы пополнить свою коллекцию украшений.

Кстати, самые любимые елки Мел — это елки в стиле Гринча, и они действительно великолепны: