Американка каждый год устанавливает в доме 26 рождественских елок, и они великолепны!

Она точно знает, как украсить свой дом к праздникам.
Кажется, никто так не любит Рождество, как Мел Исса (Mel Issa). Каждый год количество украшений в доме Мел увеличивается, и сейчас у нее уже стоит 26 елок. Конечно, у нее не только елки, есть и другие праздничные украшения. Кажется, такой роскоши мог бы позавидовать даже Санта-Клаус.
Мел в соцсетях уже прозвали королевой Рождества, а один из ее постов собрал больше 600 комментариев. Пользователи восхищаются ее украшениями, задают вопросы и делятся своим праздничным настроением.
На самом деле все, что вы видите на фото, — результат многолетнего коллекционирования. Мел начала собирать свои украшения 22 года назад. Обычно она покупает весь декор после Рождества, когда начинаются большие распродажи праздничных коллекций. Елки у нее стоят по всему дому, и у каждой своя тематика, но при этом каждая великолепна.
Конечно, с таким количеством украшений Мел начинает украшать свой дом еще в сентябре. Пока все фотографируются у тыкв и покупают осенний декор, Исса без спешки достает из своей кладовой елки.
К концу ноября ее дом украшен полностью, и остается только наслаждаться приятной предпраздничной суетой. Убирает она свою коллекцию за неделю. Также традиционно после Рождества американка отправляется на распродажи, чтобы пополнить свою коллекцию украшений.
Кстати, самые любимые елки Мел — это елки в стиле Гринча, и они действительно великолепны:
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