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Дизайнер нарисовал объёмные здания в виде животных, и они впечатляют

Дизайнер нарисовал объёмные здания в виде животных, и они впечатляют

Автор:
20 сентября 2023 14:24
Сообщество : Искусство
Метки: 3D-визуализация   архитектура   дизайн   дизайнерская идея   животные   концепты   необычные конструкции   
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Дизайнер Тилина Лиянаге представляет 3D-модели конструкций, вдохновение для которых он черпает из мира дикой природы. В его коллекции рендеров есть и ресторан в виде огромной черепахи, и вилла, расположенная под крыльями летящей птицы, и пляжный бар в виде осьминога. Выглядят они действительно завораживающе!


Вот было бы здорово, если бы эти концептуальные идеи кто-то воплотил в жизнь.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 3D-визуализация   архитектура   дизайн   дизайнерская идея   животные   концепты   необычные конструкции   
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4  комментария
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3k
poбт 2 часа назад
проблема всех дизайнеров в том, что они не думают как это построить\сделать в реале
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246
Fil Час назад
Что нам стоит, дом построить?
нарисуем, будем жить (с)
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60k
pynh 2 часа назад
Я бы посмотрел как будут эти здания отмывать от птичьего гмна через год-другой
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4k
Еркен 2 часа назад
Непрерывный полет фантазии дизайнера...
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