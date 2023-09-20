Дизайнер нарисовал объёмные здания в виде животных, и они впечатляют

Дизайнер Тилина Лиянаге представляет 3D-модели конструкций, вдохновение для которых он черпает из мира дикой природы. В его коллекции рендеров есть и ресторан в виде огромной черепахи, и вилла, расположенная под крыльями летящей птицы, и пляжный бар в виде осьминога. Выглядят они действительно завораживающе!