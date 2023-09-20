Дизайнер нарисовал объёмные здания в виде животных, и они впечатляют

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Дизайнер Тилина Лиянаге представляет 3D-модели конструкций, вдохновение для которых он черпает из мира дикой природы. В его коллекции рендеров есть и ресторан в виде огромной черепахи, и вилла, расположенная под крыльями летящей птицы, и пляжный бар в виде осьминога. Выглядят они действительно завораживающе!
Вот было бы здорово, если бы эти концептуальные идеи кто-то воплотил в жизнь.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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