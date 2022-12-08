25 бриллиантов и жемчужин на американском рынке недвижимости

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Кто-то в детстве так любил кататься с горки, что сделал себе спиральную горку прямо посреди дома, когда вырос. А кто-то вообще построил замок с башенкой. Такое ощущение, что люди просто взяли да и воплотили свои детские мечты! А теперь эти дома, обустроенные с такой фантазией и любовью, выставлены на продажу и их можно рассмотреть во всех подробностях.
1. Любите ли вы природные пещеры? Настоящий дом с пещерой, продается за 875 000 долларов в Сан-Антонио, штат Техас
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2. Этот исторический дом 1870-х годов ранее принадлежал Элиасу и Хетти Вудстоун, имеет секретное хранилище и когда-то был лагерем революционеров
Бонус: на участке были найдены останки викингов, а также медведи, и еще этот дом просто находка для любителей Хэллоуина.
3. Это шанс для кого-то стать владельцем собственного острова в Аддисоне, штат Мэн, за 339 000 долларов
7. Один из самых красивых замков, что выставлены на продажу. 7 миллионов долларов, Сагл, штат Айдахо
8. Дом идет в комплекте с домиком на дереве, расположенным на заднем дворе. 1 250 000 долларов
9. Кто откажется скатиться с такой лестницы? Дом выставлен на продажу за 4 250 000 долларов. Мэдисон, штат Висконсин
10. Этот дом известен как грибной дом Шарлевуа, или соломенный дом в Шарлевуа, штат Мичиган. 4 500 000 долларов
12. Идеальный модерн середины века. Выставлено на продажу за 410 000 долларов в Айова-Сити, штат Айова
13. Один из самых красивых современных домов середины века, выставлен на продажу за 325 000 долларов в Салине, штат Канзас
15. Приблизительно за 60 000 долларов можно поселиться в морском порту Первой мировой войны, построенном между 1915-1919 годами у побережья Англии
17. Огромная усадьба: главный дом, гостевые дома, 2 гаража, 4 теннисных корта, поле для гольфа, спа-центр, крытый бассейн. 23 миллиона долларов
18. Идеальный викторианский дом, построенный примерно в 1896 году в Гошене, штат Нью-Йорк. Выставлен за 1,2 миллиона долларов
21. Большой дом в Санта-Клаусе, штат Индиана. 15 комнат, 19 ванных комнат и все удобства, которые могут когда-либо понадобиться. 47 900 000 долларов
3-этажный бревенчатый домик, главный дом, закусочная в стиле 50-х, музей классических автомобилей, бассейн, тир, амфитеатр, более 3,5 км асфальтированных троп и многое другое.
23. Этот дом в Сент-Олбансе в Англии описывают как «частично японский, частично средневековый монастырь, частично римская виллу». 5 950 000 фунтов стерлингов
24. Идеальный современный дом середины века в Фармингтоне, штат Мичиган. Это называется Дом Артура Беквита и оценивается в 899 000 долларов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Архитектура и сооружения Красивые дома архитектура дизайн жизнь в сша интересно объявления рынок недвижимости цены на недвижимость
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