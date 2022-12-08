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25 бриллиантов и жемчужин на американском рынке недвижимости

25 бриллиантов и жемчужин на американском рынке недвижимости

Автор:
08 декабря 2022 18:43
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Архитектура и сооружения   Красивые дома   архитектура   дизайн   жизнь в сша   интересно   объявления   рынок недвижимости   цены на недвижимость   
1564
26
Кто-то в детстве так любил кататься с горки, что сделал себе спиральную горку прямо посреди дома, когда вырос. А кто-то вообще построил замок с башенкой. Такое ощущение, что люди просто взяли да и воплотили свои детские мечты! А теперь эти дома, обустроенные с такой фантазией и любовью, выставлены на продажу и их можно рассмотреть во всех подробностях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Архитектура и сооружения   Красивые дома   архитектура   дизайн   жизнь в сша   интересно   объявления   рынок недвижимости   цены на недвижимость   
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2  комментария
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10k
Сергей Полчаса назад
А ЖКХ почём?
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27k
Ego sum qui sum 8 минут назад
нация, которая грабит другие страны, может себе позволить...
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