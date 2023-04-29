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10 инсталляций от британского художника, которые удивят своим размахом

10 инсталляций от британского художника, которые удивят своим размахом

Автор:
29 апреля 2023 09:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Люк Джеррам   архитектура   в мире   дизайн   инсталляция   красота   фантазия   фото   
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Весьма, вероятно, блуждая по интернету, вы уже натыкались на работы Люка Джеррама, даже не подозревая, что именно он их автор. Этот британский художник создаёт масштабные инсталляции, поражающие своими размерами или задумкой.

Его вдохновляют как масштабные небесные тела или микроскопический мир под нашими ногами. Мы собрали 10 инсталляций Люка Джеррама, в которых он дополняет наш мир, делая его совершенно неуловимо волшебным.


Пальмовый храм в Лондоне

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Эта инсталляция — большой витраж, через который вы можете наслаждаться созерцанием мира вокруг.


Он же внутри


Плавающая Земля в Канэри-Уорф в Лондоне


Земной шар в Музее естественной истории

Да, многие инсталляции передвижные и переезжают то туда, то обратно. Некоторые из инсталляций художника уже изъездили многие страны.


Планета Земля в Гонконге


Нефтяной фонтан

Большая скульптура фонтана, в которой вместо воды течёт моторное масло. Работа призвана подчеркнуть, насколько современное общество зависит от нефти.


Огромная луна


Луна в Старом Королевском военно-морском колледже в Лондоне


Стеклянная микробиология

Это целая серия небольших стеклянных скульптур, которые представляют из себя увеличенные модели различных вирусов, инфекций или бактерий.


Стеклянный ковид-19

Большинство из этих скульптур небольшого размера, но есть и исключения.


Гигантская кишечная палочка


Океанический павильон

Инсталляция, созданная для фестиваля i-Light в Сингапуре в 2017 году. Состоит из 25000 использованных пластиковых бутылок из-под воды, собранных в Сингапуре. Форма скульптуры была вдохновлена ​​​​микроскопическими подводными существами — радиоляриями.


Она же ночью


Инсталляция Эол, павильон акустического ветра

Скульптура, напоминающая мост, который поёт на ветру. Состоит из металлических трубок, которые издают звук, когда туда попадает ветер.


«Первое дыхание» в Манчестере

Инсталляция представляет из себя лучи света, устремлённые в небо.


Инсталляция под названием «Просто иногда»

Невидимый бездомный

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Метки: Люк Джеррам   архитектура   в мире   дизайн   инсталляция   красота   фантазия   фото   
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