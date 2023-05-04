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30 архитектурных «шедевров», которые вошли в Зал антиславы интернета

30 архитектурных «шедевров», которые вошли в Зал антиславы интернета

Автор:
04 мая 2023 23:53
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   архитектура   дизайн   плохой дизайн   руки-крюки   
558
31

Когда кто-то представляется архитектором, сложно не впечатлиться — сразу представляешь себе величественные небоскребы и современные стеклянные дворцы. Но правда в том, что не все профессионалы одинаково... профессиональны. Некоторые рождают такие «шедевры», что попадают в специальные Reddit-сообщества, посвященные ужасной архитектуре. Ну хотя бы там они в топе!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Юмор   архитектура   дизайн   плохой дизайн   руки-крюки   
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2  комментария
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33k
Max Z Shtirlic Полчаса назад
На №25 не балконы как таковые - это места для размещения наружных блоков кондиционеров!
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АнтонПолднев Полчаса назад
Насколько я помню, вся эта байда так и осталась незаселённой.
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