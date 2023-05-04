30 архитектурных «шедевров», которые вошли в Зал антиславы интернета

Когда кто-то представляется архитектором, сложно не впечатлиться — сразу представляешь себе величественные небоскребы и современные стеклянные дворцы. Но правда в том, что не все профессионалы одинаково... профессиональны. Некоторые рождают такие «шедевры», что попадают в специальные Reddit-сообщества, посвященные ужасной архитектуре. Ну хотя бы там они в топе!