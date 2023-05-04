30 архитектурных «шедевров», которые вошли в Зал антиславы интернета

Когда кто-то представляется архитектором, сложно не впечатлиться — сразу представляешь себе величественные небоскребы и современные стеклянные дворцы. Но правда в том, что не все профессионалы одинаково... профессиональны. Некоторые рождают такие «шедевры», что попадают в специальные Reddit-сообщества, посвященные ужасной архитектуре. Ну хотя бы там они в топе!
1. Ctrl C + Ctrl V x 100 000 000
2. Кажется, чего-то не хватает
3. Это даже не кухонный островок, это кухонная... лагуна?
4. Начинай с малого, а дальше просто расширяйся! Дом в Камбодже
5. Это что-то на французском
7. Просто новая квартира на первом этаже с видом на оживленную улицу
8. Выход из спальни: бодрое пробуждение обеспечено
9. Это явно специально, так что вопрос только один: зачем?
10. Какой долгий и сложный путь до душа
11. Квартира в Лондоне без входной двери. Только лестница, ведущая к окну
12. Это что-то из мультиков про Багса Банни
13. Плохие холодильники отправляются в угол позора
14. С каждым новым взглядом это комбо лестница/подвал/ванная становится все хуже
15. Лестница прямиком на первый этаж
16. Ужасы Братиславского замка
17. Работа настоящего гения
18. Единственный выход на этот балкон — окошко
19. Кошмар перфекциониста
21. Остается только пожалеть того, кто примет это за пожарный выход
22. Чей-то автомеханик неплохо наварится
23. Да кому вообще нужна эта ваша эстетика
24. Дверь на платформу 9 3/4
25. Сдается трехкомнатная квартира с балконом. Но есть нюанс...
26. Наконец-то гендерное равноправие
27. Роскошные апартаменты в стиле испанского тюремного возрождения
28. Если их все использовать одновременно, откроется портал в ад
29. «Новая стена на моей работе»
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— переведено специально для fishki.net
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