35 раз, когда дизайнеры действительно постарались ради детей

Будь то офисное здание, жилой дом или детская площадка, архитекторы и дизайнеры должны учитывать потребности абсолютно всех, включая людей с ограниченными возможностями и маленьких детей, и это, безусловно, нелегкая задача. К счастью, в случаях из этой подборким детям и их родителям крупно повезло — над дизайном тут поработали настоящие профессионалы!