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35 раз, когда дизайнеры действительно постарались ради детей

35 раз, когда дизайнеры действительно постарались ради детей

Автор:
12 мая 2023 18:44
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Для детей   архитектура   дети   дизайн   удобство   умный дизайн   
1555
36

Будь то офисное здание, жилой дом или детская площадка, архитекторы и дизайнеры должны учитывать потребности абсолютно всех, включая людей с ограниченными возможностями и маленьких детей, и это, безусловно, нелегкая задача. К счастью, в случаях из этой подборким детям и их родителям крупно повезло — над дизайном тут поработали настоящие профессионалы!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Для детей   архитектура   дети   дизайн   удобство   умный дизайн   
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10  комментариев
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9k
au3 Час назад
"35. В детском саду: тканевая ширма прикрывает дверные петли, чтобы дети не прищемили себе пальцы"

Умные все равно прищемят ...
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4k
Citizenn 14 минут назад
Магазинная тележка с местом для СТОЯЩЕГО ребенка - отлично! А то задрали родители, которые в ПРОДУКТОВЫХ магазинах сажают в тележки своих отпрысков в грязных сапожищах! Блин, люди потом в эти тележки говном с ботинок измазанные еду кладут!
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8k
RIZ deadening Полчаса назад
Сомнительно! Качель с направлением в сторону дороги, я бы не стал устанавливать . Опасно.
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8k
Александр Маслов 41 минуту назад
Комментарий к фото
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35k
russger 57 минут назад
Если ребёнок путает или не запоминает право/лево, он точно так же может путать жёлтый с синим, какой цвет для какой ноги. Смысл?

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262
Олеся russger 52 минуты назад
обувь на совсем малыша. он только познает мир. Право и лево для него абстрактные понятия,а цвета он видит и запоминает.
минус не мой.
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32k
АнтонПолднев Час назад
Некоторое действительно по уму сделано.
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