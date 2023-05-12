35 раз, когда дизайнеры действительно постарались ради детей

Будь то офисное здание, жилой дом или детская площадка, архитекторы и дизайнеры должны учитывать потребности абсолютно всех, включая людей с ограниченными возможностями и маленьких детей, и это, безусловно, нелегкая задача. К счастью, в случаях из этой подборким детям и их родителям крупно повезло — над дизайном тут поработали настоящие профессионалы!
1. На этих качелях установлены скользящие грузы, чтобы дети разного веса могли играть вместе
3. Миниатюрная дорожная площадка в Копенгагене, где дети учатся ездить на велосипеде по правилам дорожного движения
4. На этой детской площадке есть небольшой словарь жестового языка, чтобы глухие и слышащие дети могли играть вместе
6. «Мой муж построил этот крытый игровой домик для наших приемных детей. В нем есть кухня, настоящие рабочие окна и освещение»
9. Эти детские туалеты в лондонском музее. Раковины расположены под наклоном для удобства детей разного роста и возраста
11. «Дочка в первом классе, и у них есть парты с педалями, чтобы дети могли двигаться во время уроков»
12. Мини-копии МРТ-аппаратов с записью всех звуков, чтобы дети ознакомились с процессом сканирования перед процедурой и не боялись
15. «В моем городе есть мини-макет города для обучения детей правилам дорожного движения. Там есть McDonald's и Tim Horton's»
17. «В местной пиццерии Domino's есть ступеньки, куда дети могут встать и посмотреть, как готовят пиццу»
21. «Тот, кто изобрел это для общественных туалетов, чтобы ребенок оставался на месте, — гений»
23. На этой карусели в Гонконге есть прикрепленная к полу морская черепаха для детей-инвалидов
26. «В моей школе в приемной есть стойки, чтобы дети могли оставлять там свои скейтборды в течение дня»
28. На этой детской площадке в песочнице зарыт велоцираптор, чтобы дети могли его «обнаружить»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Умные все равно прищемят ...
"В Исландии я был на одном водопаде. Вместе с другими людьми я стоял на небольшой каменной платформе, откуда открывался вид на водопад. У многих были дети. От пропасти нас отделяла только натянутая веревка. И я подумал: в Америке они бы обнесли всё сеткой и высоченным забором. У них на уме была бы одна мысль: если кто-нибудь упадёт, то тут же появится его адвокат. Но там, в Исландии, люди думают так же, как раньше думали в Америке: если ты упал, ты идиот"
минус не мой.