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Туристка обратилась в полицию, когда увидела чек на 700 долларов в ресторане

Туристка обратилась в полицию, когда увидела чек на 700 долларов в ресторане

Автор:
20 сентября 2023 13:17
Сообщество : Путешествия
Метки: Стоимость   блюдо   королевский краб   путешествия   ресторан   сингапур   чек   
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В прошлом месяце Джунко Шинба вместе с экскурсионной группой посетила ресторан Seafood Paradise в Сингапуре, где по совету официанта заказала фирменное блюдо из королевского краба. Как утверждает японка, ей сказали, что цена составляет 30 сингапурских долларов, но не уточнили, что за 100 граммов.

В итоге группе из четырех человек подали целого краба. Вес готового блюда составил около 3,5 килограммов и обошелся в 938 сингапурских долларов, что чуть меньше 700 долларов США (приблизительно 67000 рублей).

"Мы все потеряли дар речи, узнав, что наш ужин обошелся в такую сумму", - рассказала 50-летняя женщина. Гости заведения ожидали, что им подадут лишь часть краба. В итоге мяса оказалось столько, что осталось три полных тарелки.

Представитель ресторана Seafood Paradise пояснил, что стоимость краба составляет 26,80 долларов за 100 граммов, и заявил, что цена блюда была "четко озвучена".

"Чтобы избежать недоразумений, официант даже принес к столу целого аляскинского королевского краба перед приготовлением", - добавил он.

Однако Шинба была настолько возмущена, что вызвала полицию и обратилась в Сингапурский совет по туризму.

"Клиенты отказались оплачивать счет и изъявили желание обратиться в полицию. В связи с этим управляющий рестораном помог составить заявление в полицию", - рассказали в ресторане, отметив, что правоохранительные органы прибыли для урегулирования ситуации.

В итоге, владельцы ресторана предложили клиенту скидку в размере 107,40 долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стоимость   блюдо   королевский краб   путешествия   ресторан   сингапур   чек   
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ruslan d Час назад
Святая простота
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2k
Сергей Викторович 9 минут назад
Ну это как-то давно я ехал из аэропорта на жд вокзал на такси, тогда еще агрегаторов не было. Предлагают поехать за 50 рублей (это давно было, тогда это были деньги), цена чуть меньше, чем ожидалось, но не в разы. Спрашиваю - точно 50 рублей? ДА. Отсюда до сюда будет стоить 50 рублей? ДА. Ок, едем. По дороге таксист милашка, разговорились, я сказал что в городе проездом, прилетел, дальше на поезде еду. Приезжаем в жд вокзалу, он спросил можно ли остановиться не входа, а чуть в стороне, а то полиция гоняет. Ну ладно, мне пройти нетрудно. И тут он на панель ставит табличку: Стоимость проезда - 50 рублей за километр. И говорит - 30 километров, с вас 1500 рублей.... а тогда это были ну просто огромные деньги. Я начинаю возмущаться. Он говорит - ну ладно, у нас есть служба безопасности в гаражах - там тебе (то есть мне) все объяснят, но будет уже дороже... и начинает ехать... Я открываю дверь и мы едем с открытой дверью. Водитель испугался такого оборота и остановился, я отдал ему 50 рублей и ушел.
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34k
koleos72 18 минут назад
Да это фирменный прикол любого ресторана! Обычно цену пишут за сто грамм крупно. Рисуют тарелку с блюдом, а в уголочке мелким шрифтом вес порций: 300г,500г,900г. Если не озвучил вес, приносят самую большую порцию!
Мне так раз салат принесли, ну как салат, там больше листьев было, так я пока горячее ждал, уже наелся!
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12k
El Niño Полчаса назад
Тут вряд ли был обман. А вот в Германии меня знатно обманули. Я был в заведении, где подавали вок. Все как обычно: набираешь ингредиенты, подаешь повару, а он готовит. Цена была за вес ингредиентов. Фокус был в том, что все было заморожено. Причём некоторые продукты были с кусками льда. Я уточнил у официанта, за какой вес надо будет платить, на что получил ответ, что взвешивается готовое блюдо. Но посчитали ингредиенты со льдом. А узнал об этом, только сожрав все и получив чек. Такие вот немецкие хитрожопые китайцы. 35 или 40 евро заплатил за тот ужин.
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30k
Юрьевич 42 минуты назад
"Как утверждает японка, ей сказали, что цена составляет 30 сингапурских долларов, но не уточнили, что за 100 граммов."

В любом ресторане есть меню, где это написано. Если она и её друзья не читали меню - это их проблема. Полицию вызывать можно сколько угодно. Такие споры решает суд.
Какие могут быть вопросы?
В меню написано 30 сингапурских долларов за 100 граммов? Написано.
Приготовили аляскинского королевского краба? Его самого.
Не смогли его сожрать? Так им этого краба показывали до приготовления.

Жадность и тупость - и больше ничего.
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21k
сеньор Леонсио Час назад
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11k
Б.Касторский Час назад
Я помню когда в Москве только появлялись такое понятие как стейк хаус, где стоимость за стейк часто была именно за 100 грамм тоже часто происходили такие казусы. Часто шла ругань, дескать, как так! В меню цена одна, а на деле в три-четыре раза дороже! При том зачастую мясо выносили перед приготовлением и можно было выбрать себе кусок. Но там ещё понятно было, мясо чаще готовят именно порционно. А вот краба порцией целиком не видел ни разу, всегда стоимость зависит от веса. Или там считали, что весь краб обойдется в 30?
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Fuchsia

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