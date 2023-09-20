Туристка обратилась в полицию, когда увидела чек на 700 долларов в ресторане

В прошлом месяце Джунко Шинба вместе с экскурсионной группой посетила ресторан Seafood Paradise в Сингапуре, где по совету официанта заказала фирменное блюдо из королевского краба. Как утверждает японка, ей сказали, что цена составляет 30 сингапурских долларов, но не уточнили, что за 100 граммов.
В итоге группе из четырех человек подали целого краба. Вес готового блюда составил около 3,5 килограммов и обошелся в 938 сингапурских долларов, что чуть меньше 700 долларов США (приблизительно 67000 рублей).
"Мы все потеряли дар речи, узнав, что наш ужин обошелся в такую сумму", - рассказала 50-летняя женщина. Гости заведения ожидали, что им подадут лишь часть краба. В итоге мяса оказалось столько, что осталось три полных тарелки.
Представитель ресторана Seafood Paradise пояснил, что стоимость краба составляет 26,80 долларов за 100 граммов, и заявил, что цена блюда была "четко озвучена".
"Чтобы избежать недоразумений, официант даже принес к столу целого аляскинского королевского краба перед приготовлением", - добавил он.
Однако Шинба была настолько возмущена, что вызвала полицию и обратилась в Сингапурский совет по туризму.
"Клиенты отказались оплачивать счет и изъявили желание обратиться в полицию. В связи с этим управляющий рестораном помог составить заявление в полицию", - рассказали в ресторане, отметив, что правоохранительные органы прибыли для урегулирования ситуации.
В итоге, владельцы ресторана предложили клиенту скидку в размере 107,40 долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мне так раз салат принесли, ну как салат, там больше листьев было, так я пока горячее ждал, уже наелся!
В любом ресторане есть меню, где это написано. Если она и её друзья не читали меню - это их проблема. Полицию вызывать можно сколько угодно. Такие споры решает суд.
Какие могут быть вопросы?
В меню написано 30 сингапурских долларов за 100 граммов? Написано.
Приготовили аляскинского королевского краба? Его самого.
Не смогли его сожрать? Так им этого краба показывали до приготовления.
Жадность и тупость - и больше ничего.