Туристка обратилась в полицию, когда увидела чек на 700 долларов в ресторане

Представитель ресторана Seafood Paradise пояснил, что стоимость краба составляет 26,80 долларов за 100 граммов, и заявил, что цена блюда была "четко озвучена".

"Чтобы избежать недоразумений, официант даже принес к столу целого аляскинского королевского краба перед приготовлением", - добавил он.

Однако Шинба была настолько возмущена, что вызвала полицию и обратилась в Сингапурский совет по туризму.

"Клиенты отказались оплачивать счет и изъявили желание обратиться в полицию. В связи с этим управляющий рестораном помог составить заявление в полицию", - рассказали в ресторане, отметив, что правоохранительные органы прибыли для урегулирования ситуации.

В итоге, владельцы ресторана предложили клиенту скидку в размере 107,40 долларов.