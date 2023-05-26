На Тайване подают рамэн с гигантским изоподом

В ресторане на Тайване появилось блюдо, которое сразу привлекло внимание посетителей и пользователей сети. Это рамен, к которому подаётся 14-ножный гигантский изопод, приготовленный на пару прямо в панцире. Выглядит этот товарищ как нечто из фильма "Чужой".
В ресторане The Ramen Boy в Тайбэе, Тайвань, появилось новое дополнение к меню, которое сразу привлекло внимание аудитории. Это блюдо - рамэн с приготовленным на пару 14-ножным гигантским изоподом Bathynomus giganteus. Это такой род крупных равноногих ракообразных. Говорят, его мясо по вкусу напоминает лобстера и краба, а некоторые части - сладкие.
Идея внедрить в меню такое блюдо пришла владельцу ресторана, когда он путешествовал по Японии. Он увидел изоподов в аквариумах, и решил, что из них получатся отличные ингредиенты для эксклюзивного блюда. Этот рамэн готовится из куриного бульона с добавлением кальмаров и хлопьев тунца. Одна порция стоит 48 долларов (3800 рублей), и из-за ограниченного количества изоподов блюдо доступно только постоянным посетителям ресторана.
Сам гигантский изопод Bathynomus giganteus живёт на глубине до 7000 метров и питается останками других морских обитателей. Также в его рацион входят те, кто медленно передвигается - морские огурцы, губки и нематоды. Длина его тела - от 19 до 36 см, но встречались и отдельные особи по 76 и 50 см в длину.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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