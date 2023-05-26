На Тайване подают рамэн с гигантским изоподом

Сам гигантский изопод Bathynomus giganteus живёт на глубине до 7000 метров и питается останками других морских обитателей. Также в его рацион входят те, кто медленно передвигается - морские огурцы, губки и нематоды. Длина его тела - от 19 до 36 см, но встречались и отдельные особи по 76 и 50 см в длину.