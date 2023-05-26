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На Тайване подают рамэн с гигантским изоподом

На Тайване подают рамэн с гигантским изоподом

Автор:
26 мая 2023 21:59
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Разное   Тайвань   блюда   блюдо   интересное   морские обитатели   морские твари   пища   ресторан   
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В ресторане на Тайване появилось блюдо, которое сразу привлекло внимание посетителей и пользователей сети. Это рамен, к которому подаётся 14-ножный гигантский изопод, приготовленный на пару прямо в панцире. Выглядит этот товарищ как нечто из фильма "Чужой".

В ресторане The Ramen Boy в Тайбэе, Тайвань, появилось новое дополнение к меню, которое сразу привлекло внимание аудитории. Это блюдо - рамэн с приготовленным на пару 14-ножным гигантским изоподом Bathynomus giganteus. Это такой род крупных равноногих ракообразных. Говорят, его мясо по вкусу напоминает лобстера и краба, а некоторые части - сладкие.

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Идея внедрить в меню такое блюдо пришла владельцу ресторана, когда он путешествовал по Японии. Он увидел изоподов в аквариумах, и решил, что из них получатся отличные ингредиенты для эксклюзивного блюда. Этот рамэн готовится из куриного бульона с добавлением кальмаров и хлопьев тунца. Одна порция стоит 48 долларов (3800 рублей), и из-за ограниченного количества изоподов блюдо доступно только постоянным посетителям ресторана.

Сам гигантский изопод Bathynomus giganteus живёт на глубине до 7000 метров и питается останками других морских обитателей. Также в его рацион входят те, кто медленно передвигается - морские огурцы, губки и нематоды. Длина его тела - от 19 до 36 см, но встречались и отдельные особи по 76 и 50 см в длину.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Разное   Тайвань   блюда   блюдо   интересное   морские обитатели   морские твари   пища   ресторан   
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32k
АнтонПолднев Час назад
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3k
Дункан Маклауд 14 минут назад
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1k
Николай Полчаса назад
Ну стремно выглядит, но креветка вообще-то тоже стремно выглядит на самом деле. Но к ним мы привыкли. Я бы точно попробовал.
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1k
Rom 43 минуты назад
Жрать можно всё, мы просто не привыкли, поэтому я бы наблевал. Но я и раков, лобстеров терпеть не могу. И всякую подобную дрянь )
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2k
Vovan Petroff 43 минуты назад
В Нарве дело было. Парни по весне у речки гуляли. Вдруг видят - утопленник к берегу причалил. Ой, смотри - какой шарф у него. О! А это не шарф. Это налим ему засос на шею ставит.
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5k
Трям 2 часа назад
Падальщика жрать... такое себе.
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257
данила беринский Трям 45 минут назад
раков ешь?
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