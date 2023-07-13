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33 вопиющих случая, произошедших в общепите

33 вопиющих случая, произошедших в общепите

Автор:
13 июля 2023 11:31
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   нарушение   общепит   ресторан   случай   
1764
34

Просто удивительно, как халатно относятся к своим обязанностям работники некоторых заведений. Нет, клиент не всегда прав, но он заслуживает уважительного отношения. Он заслуживает того, чтобы его вкусно накормили. Увы, герои этой подборки нашли в своих тарелках насекомых, окурки и плесень.

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Если вы подаете недожаренную, плохо приготовленную пищу, в которой среди ингредиентов сомнительной свежести намешано бог знает чего, вы можете подорвать здоровье клиентов и нанести серьезный ущерб репутации предприятия.

Затем следует увольнение недобросовестного работника, а за несоблюдение санитарных норм заведение и вовсе могут закрыть.

Неправильное хранение продуктов может привести к размножению в них болезнетворных микроорганизмов или к перекрестному загрязнению.

Наиболее благоприятной средой для размножения патогенных микроорганизмов являются сырые яйца, сырая курица, мука, морепродукты и сырое молоко. Как правило, ингредиенты с низким содержанием кислот и высоким содержанием влаги быстро портятся.

Диапазон опасной температурной зоны, в которой бактерии растут и процветают, составляет от 4 до 60°C.

Рекомендуется ежедневно мыть и дезинфицировать полы, столешницы, раковины, стирать тряпки, полотенца, фартуки и униформу. Мусор также должен вывозиться каждый день.

Кроме того, персонал должен уделять время очистке грилей, фритюрниц, автоматов для приготовления напитков, микроволновых печей и тостеров. Холодильники и морозильные камеры необходимо дезинфицировать раз в неделю.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   блюдо   нарушение   общепит   ресторан   случай   
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7  комментариев
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1k
Uganda 51 минуту назад
одно слово - рыгаловки
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68k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Роспотребнадзора на них нет!
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9k
Павел Полчаса назад
А чё веганы обиделись на еду??? Чем смогли,тем и угостили.
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75k
Viktor 41 минуту назад
Знакомьтесь - королева тех "ресторанов", её величество Кишешная палочка!

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1M
Великий Немой Час назад
Мне стало жалко Пиндосов!
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Fuchsia

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