33 вопиющих случая, произошедших в общепите

Просто удивительно, как халатно относятся к своим обязанностям работники некоторых заведений. Нет, клиент не всегда прав, но он заслуживает уважительного отношения. Он заслуживает того, чтобы его вкусно накормили. Увы, герои этой подборки нашли в своих тарелках насекомых, окурки и плесень.
1. "Никогда раньше не видел, чтобы в одной раковине сначала мыли швабру, а потом размораживали мясо"
Если вы подаете недожаренную, плохо приготовленную пищу, в которой среди ингредиентов сомнительной свежести намешано бог знает чего, вы можете подорвать здоровье клиентов и нанести серьезный ущерб репутации предприятия.
Затем следует увольнение недобросовестного работника, а за несоблюдение санитарных норм заведение и вовсе могут закрыть.
9. Тем временем в Лас-Вегасе. "Первые две салфетки бесплатно, каждая последующая 25 долларов. Улыбнитесь, вас снимает камера".
Неправильное хранение продуктов может привести к размножению в них болезнетворных микроорганизмов или к перекрестному загрязнению.
Наиболее благоприятной средой для размножения патогенных микроорганизмов являются сырые яйца, сырая курица, мука, морепродукты и сырое молоко. Как правило, ингредиенты с низким содержанием кислот и высоким содержанием влаги быстро портятся.
Диапазон опасной температурной зоны, в которой бактерии растут и процветают, составляет от 4 до 60°C.
Рекомендуется ежедневно мыть и дезинфицировать полы, столешницы, раковины, стирать тряпки, полотенца, фартуки и униформу. Мусор также должен вывозиться каждый день.
Кроме того, персонал должен уделять время очистке грилей, фритюрниц, автоматов для приготовления напитков, микроволновых печей и тостеров. Холодильники и морозильные камеры необходимо дезинфицировать раз в неделю.
24. Работник Subway записал на видео, как громит ресторан, топчет продукты, выкладывает мясо на ободок унитаза. Его с позором уволили.
28. "Раньше я жил по соседству с китайским рестораном, который входил в 10-ку лучших в Лос-Анджелесе. Однажды я увидел это".
30. А в этом ресторане начисляют 3%-ную комиссию просто так. Но ее могут отменить, если вы попросите.
32. Несколько ресторанов отказались правильно утилизировать жир и свалили вину друг на друга
Источник: — переведено специально для fishki.net
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых