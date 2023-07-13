33 вопиющих случая, произошедших в общепите

Если вы подаете недожаренную, плохо приготовленную пищу, в которой среди ингредиентов сомнительной свежести намешано бог знает чего, вы можете подорвать здоровье клиентов и нанести серьезный ущерб репутации предприятия.

Затем следует увольнение недобросовестного работника, а за несоблюдение санитарных норм заведение и вовсе могут закрыть.