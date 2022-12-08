16 случаев, когда рестораны использовали для подачи блюд что угодно, но не тарелки

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Что для вас имеет большее значение: вкус блюда или его внешний вид? Или всё вместе? В этой статье мы собрали фотографии еды, о вкусовых качествах нам известно мало, но зато есть возможность оценить её подачу.
И она, скажем прямо, довольно странная и не слишком добавляет аппетитности. Лопаты, раковины, оленьи рога — есть ли предмет, который нельзя использовать вместо обычных тарелок?
Кесадилья в раковине
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Рождественский мохито
Сыр в мышеловке
Голландские биттерболы в деревянном сабо
Завтрак на сковороде
Напиток подаётся в пакетиках внутри миниатюрной тележки для покупок
Собери сам
Десерт в замороженной кожуре апельсина
Но не стоит есть сырую чёрную фасоль.
Рождественское дерево-прошутто с помидорами в качестве шаров
Баварский крендель на бревне
В корейском ресторане в Испании
Бургеры на лопате
Подача блюд на лопате — это уже неоспоримая классика в данной сфере. Но каждый раз выглядит дико.
Цитрусовая пенка, которая подаётся в гипсовом слепке рта шеф-повара
Кола и китайские пельмени сяолунгбао
На рогах
Когда вас кормят с рук
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