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16 случаев, когда рестораны использовали для подачи блюд что угодно, но не тарелки

16 случаев, когда рестораны использовали для подачи блюд что угодно, но не тарелки

Автор:
08 декабря 2022 09:51
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   креатив   подача   ресторан   фантазия   фото   
603
17

Что для вас имеет большее значение: вкус блюда или его внешний вид? Или всё вместе? В этой статье мы собрали фотографии еды, о вкусовых качествах нам известно мало, но зато есть возможность оценить её подачу.

И она, скажем прямо, довольно странная и не слишком добавляет аппетитности. Лопаты, раковины, оленьи рога — есть ли предмет, который нельзя использовать вместо обычных тарелок?


Кесадилья в раковине

×
×

Рождественский мохито


Сыр в мышеловке


Голландские биттерболы в деревянном сабо


Завтрак на сковороде


Напиток подаётся в пакетиках внутри миниатюрной тележки для покупок


Собери сам


Десерт в замороженной кожуре апельсина

Но не стоит есть сырую чёрную фасоль.


Рождественское дерево-прошутто с помидорами в качестве шаров


Баварский крендель на бревне


В корейском ресторане в Испании


Бургеры на лопате

Подача блюд на лопате — это уже неоспоримая классика в данной сфере. Но каждый раз выглядит дико.


Цитрусовая пенка, которая подаётся в гипсовом слепке рта шеф-повара

Кола и китайские пельмени сяолунгбао

На рогах

Когда вас кормят с рук

Источник:

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Метки: Еда   блюдо   креатив   подача   ресторан   фантазия   фото   
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Похабыч Час назад
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Денис 3 минуты назад
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90
Константин 22 минуты назад
Со сковородкой-то, что не так? Я часто так завтракаю... А китайцы молодцы, подсуетились с жареными пельмешками и колой)))
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Доктор Джонс Полчаса назад
Идиотизм, выдаваемый за креатив...
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