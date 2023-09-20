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15 кошмарных тортов, от вида которых становится не по себе

15 кошмарных тортов, от вида которых становится не по себе

Автор:
20 сентября 2023 12:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   кондитер   смех   торт   фотография   
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Сложно представить праздник без торта. Обычно он представляет собой произведение кондитерского искусства. Но бывают и такие случаи, когда десерт даже не хочется пробовать.

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"Я делаю торты. Торт на снимке стоит 275 долларов. Сделайте у меня заказ для вашего следующего праздника. Я могу изготовить торты с любыми персонажами, в виде туфель, сумок. Дарю 3% скидку, если вы сделаете репост моей рекламы. Я также делаю торты на первый годик"


"On both" - "на обоих".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прикол   Юмор   кондитер   смех   торт   фотография   
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