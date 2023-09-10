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Неожиданные и загадочные ситуации, которые совсем недавно произошли на улицах и в учреждениях России

Неожиданные и загадочные ситуации, которые совсем недавно произошли на улицах и в учреждениях России

Автор:
10 сентября 2023 10:10
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Прикол   Юмор   и так сойдёт   мода метро   смех   
1231
16

Много странного происходит вокруг нас, а иногда это даже попадает в объективы фотокамер. Перед вами подборка, которая кропотлива собиралась по всему интернету и соцсетям.

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Метки: Метро   Прикол   Юмор   и так сойдёт   мода метро   смех   
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3  комментария
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14
Matias Полчаса назад
Кого государь должен прощать и за что? Этого флегму, труса и предателя кокнули, а вина на всех нас? Раве не высшее же руководство Российской Империи в лице генералитета, Думы и прочего чиновничества устроили всю эту свистопляску с последующим отречением и прочими тяжкими? Этому дуримару и живодёру ведь не раз предлагалось покинуть Россию и тем самым избавить от тягот и лишений свою семью. Ни ответственности, ни чести, ни ума, ни совести.
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16k
ss 10 минут назад
Комментарий к фото
Как же это всё отвратительно напоминает...

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