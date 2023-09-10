Неожиданные и загадочные ситуации, которые совсем недавно произошли на улицах и в учреждениях России

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Много странного происходит вокруг нас, а иногда это даже попадает в объективы фотокамер. Перед вами подборка, которая кропотлива собиралась по всему интернету и соцсетям.
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Метки: Метро Прикол Юмор и так сойдёт мода метро смех
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