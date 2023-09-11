Мужчины и женщины: знакомства, отношения, измены

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Правдивый пост про отношения между мужчинами и женщиными, авторами которого стали рядовые пользователи соцсетей. Перед нами тот случай, когда комментарии излишни!
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Я уж думал тупее постов чем у никифоридиса не бывает...
Но нет, есть его сестра ричи.
Такую же тупость постит.