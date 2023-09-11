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Мужчины и женщины: знакомства, отношения, измены

Мужчины и женщины: знакомства, отношения, измены

Автор:
11 сентября 2023 22:19
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   женщины   мужчины   отношения   смех   
2739
16

Правдивый пост про отношения между мужчинами и женщиными, авторами которого стали рядовые пользователи соцсетей. Перед нами тот случай, когда комментарии излишни!

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Метки: Прикол   Юмор   женщины   мужчины   отношения   смех   
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2  комментария
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1k
Vergüenza Ajena Час назад
Баяны, хрень, ричард.
Я уж думал тупее постов чем у никифоридиса не бывает...
Но нет, есть его сестра ричи.
Такую же тупость постит.
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Alex Zx 23 минуты назад
что за куйню я только что прочитал? и зачем?
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Richard

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