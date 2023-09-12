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15 доказательств того, что стяжки круче синей изоленты

15 доказательств того, что стяжки круче синей изоленты

Автор:
12 сентября 2023 17:53
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изолента   починил   смех   стяжка   хомут   
2408
16

Поклонники синей изоленты, шах и мат! Сегодня явно не ваш день, ведь перед вами неопровержимые доказательства того, что стяжки (хомуты) выиграли этот "бой".

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изолента   починил   смех   стяжка   хомут   
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8  комментариев
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8k
sedoisever 2 часа назад
А так ваши стяжки могут? )
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194
Александра С Полчаса назад
Есть хорошее и полезное применение. Зимой при гололеде достаточно "замком" вниз на обувь затянуть, не так скользко будет.
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539
Purple_Bear 37 минут назад
Стяжки (хомуты) - это Вестч!
Для вязки арматуры при создании железо-бетонных конструкций много раз выручали.
При прокладывании проводки тоже было удобно пользоваться стяжками.
Да и вообще, в машине, дома, на работе - везде есть по пачке стяжек. Нет-нет, да пригодятся
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6k
Старичок Час назад
пусть попрбует так стяжкой сделать
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Сборник маразма от старого маразматика.
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21k
Анатолий Соколов 2 часа назад
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
На рабочих джинсах использую, чтоб замок не расходился. Только вместо кольца - стяжка...
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