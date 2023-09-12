15 доказательств того, что стяжки круче синей изоленты

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Поклонники синей изоленты, шах и мат! Сегодня явно не ваш день, ведь перед вами неопровержимые доказательства того, что стяжки (хомуты) выиграли этот "бой".
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Для вязки арматуры при создании железо-бетонных конструкций много раз выручали.
При прокладывании проводки тоже было удобно пользоваться стяжками.
Да и вообще, в машине, дома, на работе - везде есть по пачке стяжек. Нет-нет, да пригодятся