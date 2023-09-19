Французский фотограф Жослен Корну, который в настоящее время проживает в Австралии, напоминает Индиану Джонса. Он путешествует по всему миру в поисках самых потрясающих мест планеты и старается сделать самые невероятные снимки, чтобы показать её первозданную красоту.
«Лабиринты» айсбергов в Антарктиде, «затерянные миры» в Австралии, каньоны, вулканы, водопады... Нет таких невозможных и опасных мест, где бы он ни побывал со своим фотоаппаратом.
«Я стараюсь выйти из своей зоны комфорта и создавать фотографии, которые некоторым кажутся невозможными. Речь идет о том, чтобы уйти от проторенных дорог, всегда с уважением к природе. Ключевым моментом является наличие камеры, которая выдержит падение и при этом продолжит работать».
Такой стиль фотографии требует физической выносливости, смелости, терпения и повышенной морозоустойчивости. Хорошо, что у Жослена Корну всё это есть!
Таблитчатые айсберги высотой 30 м в Антарктиде, которые когда-то были частью шельфового ледника Ларсена, расколовшегося из-за изменения климата. Эти структуры похожи на ледяные коридоры, образующие очень фотогеничный гигантский лабиринт. «Зрелище было великолепным, но в то же время невероятно пугающим», — говорит фотограф.
Слева: Манарола, один из пяти городов, входящих в итальянский регион Чинкве-Терре. По словам Корну, это место, где «одиночество встречается с туризмом». «Ирония этого места – люди изначально основали здесь город, чтобы быть изолированными от мира... а несколько сотен лет спустя эти старые города теперь колонизированы туристами», — говорит он.
Справа: Парусник, «скользящий по арктическим водам» у берегов Гренландии. Чтобы сделать этот снимок, фотографу пришлось много времени провести на «холодных и скользких» палубах лодок при не самой комфортной погоде, но результат того стоил.
Корну сделал эту потрясающую фотографию во время «содержательной» поездки в Антарктиду, во время которой он жил среди пингвинов и изучал последствия глобального потепления.
Слева: Glowworm Tunnel в Хеленсбурге (Новый Южный Уэльс, Австралия). Этот заброшенный туннель известен своей популяцией светлячков.
Справа: Извержение стратовулкана в Вануату, островном государстве в Тихом океане. Корну рассказывает, что ему разрешили пройти по краю этого вулкана и увидеть извержение вулкана вблизи.
Суровый ландшафт австралийского национального парка Голубые горы. «Чтобы добраться до этого места к рассвету, пришлось идти ночью. Мы спали в нескольких метрах от этой смотровой площадки», — рассказывает фотограф.
Эта атмосферная фотография была сделана во время путешествия по пешеходной тропе над облаками на острове Мадейра. Корну говорит, что это место предлагает «настоящую красоту, какую больше нигде не увидишь», добавляя: «Кажется, будто находишься на вершине мира».
Слева: Лауриссильва, субтропический тропический лес возрастом 20 миллионов лет на португальском острове Мадейра. Ощущение чего-то неземного присутствует.
Справа: Каньон в австралийском национальном парке Голубые горы . Корну описывает это место как «затерянный мир под деревьями» национального парка.
Снимок был сделан в песчаных дюнах Стоктон-Бич в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Они известны как крупнейшие движущиеся прибрежные дюны в Южном полушарии. Корну рассказывает, как во время поездки туда он наблюдал ночное небо редкой красоты, но было «невероятно холодно».
Лофотенский архипелаг в Норвегии. Ледяной холод и невозможная красота.
Исторический французский город Систерон, расположенный под скальным образованием Роше-де-ла-Бом на берегу реки Дюранс. Корну отмечает, что это часть Франции, о которой «мало кто знает».
Эта близкая встреча с китом была запечатлена у побережья островов Вавау в Тонге.
Озеро Луиз на западе Канады в последние дни осени. По словам Корну, это действительно особенное, уникально красивое место.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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