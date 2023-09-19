«Лабиринты» айсбергов в Антарктиде, «затерянные миры» в Австралии, каньоны, вулканы, водопады... Нет таких невозможных и опасных мест, где бы он ни побывал со своим фотоаппаратом.

«Я стараюсь выйти из своей зоны комфорта и создавать фотографии, которые некоторым кажутся невозможными. Речь идет о том, чтобы уйти от проторенных дорог, всегда с уважением к природе. Ключевым моментом является наличие камеры, которая выдержит падение и при этом продолжит работать».

Такой стиль фотографии требует физической выносливости, смелости, терпения и повышенной морозоустойчивости. Хорошо, что у Жослена Корну всё это есть!