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Главные природные достопримечательности Ирландии

Главные природные достопримечательности Ирландии

Автор:
04 августа 2022 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательности   интересно   ирландия   красоты   познавательно   приключения   природа   путешествия   
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Чего только не найдешь в Ирландии - и зачарованные острова, и места съемки "Звездных войн", и даже целое поселение валлаби!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: достопримечательности   интересно   ирландия   красоты   познавательно   приключения   природа   путешествия   
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