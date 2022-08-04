Главные природные достопримечательности Ирландии

48
18
Чего только не найдешь в Ирландии - и зачарованные острова, и места съемки "Звездных войн", и даже целое поселение валлаби!
Потрясающий снимок с воздуха показывает Грейт-Бласкет в графстве Керри, один из шести основных островов, входящих в архипелаг Бласкет. Обнажение длиной 6,4 километра и шириной 0,8 километра претендует на звание самой западной точки в Европе. Острова Бласкет были населены на протяжении многих веков, вероятно, с железного века. Во время Первой мировой войны население Грейт-Бласкета составляло около 160 человек, но вскоре оно сократилось, и остров был окончательно заброшен в 1953 году. Сегодня Грейт-Бласкет является популярным местом для однодневных экскурсий, где люди осматривают пляж с белым песком под названием Тра Бан, что переводится как «Белая полоса», пешеходные тропы и множество диких животных, от гигантских акул до тупиков. Посетители могут исследовать заброшенную рыбацкую деревню на острове и остановиться в коттеджах, которые были отреставрированы и превращены в жилье. Мануэль С. написал отзыв на Tripadvisor после посещения Грейт-Бласкета в 2019 году: «Тишина, ослы, тюлени и скалы. Каждая минута кажется часом. Идеальное место, чтобы дышать и быть счастливым!»
×
×
Остров Спайк, расположенный у побережья Корка, по прозвищу «Ирландский Алькатрас», может похвастаться увлекательной и темной историей, в которую вошли «монахи и монастыри, бунтовщики и красные мундиры, капитаны и каторжники, грешники и святые», отмечается на сайте острова. Звездообразная крепость острова, Форт Митчел, восходит к 1804 году и когда-то была самой большой тюрьмой в мире, в которой содержалось до 2300 заключенных. Он перестал функционировать как тюрьма в 2004 году, и осужденных заменили туристы. Остров был признан ведущей туристической достопримечательностью Европы на церемонии вручения наград World Travel Awards в 2017 году. Посетители могут осмотреть кладбище каторжников, тюремные камеры XIX века и дома деревни острова, некоторые из которых датируются 1700-ми годами.
Ирландский совет по туризму утверждает, что остров Тори, также известный как Торай, расположенный в 12 километрах от северо-западного побережья графства Донегал, является «самым отдаленным из обитаемых островов Ирландии». Эта удаленность привела к сохранению многих традиций и обычаев, включая назначение «островного короля». В последний раз этот титул достался Пэтси Дэн Роджерс, которая умерла в 2018 году в возрасте 74 лет, и с тех пор тут никто не правил. На скалистом обнажении можно увидеть Т-образный крест, известный как крест Тау, руины монастыря Святого Колмсилла VI века, маяк и форт Дун Балуар. Приезжайте сюда с марта по сентябрь, и вы сможете понаблюдать за тупиками, гнездящимися на побережье, добавляет совет по туризму. На остров Тори можно добраться на пассажирском пароме, который отправляется с пирса Магероарти на материке, поездка занимает около 45 минут.
Ратлин представляет собой остров в форме буквы «L» размером 9,6 километров в длину и 1,6 километра в ширину у северо-восточного побережья Ирландии. Согласно веб-сайту острова, Ратлин, на котором проживает около 140 жителей, был «вероятно, первым ирландским островом, ставшим обитаемым». Считается, что первые поселенцы прибыли сюда где-то между 6000–5000 годами до нашей эры из Шотландии. Отправляйтесь на остров, чтобы осмотреть его знаменитый «перевернутый» маяк — маяк находится у основания здания, а не наверху, чтобы прорезать низкий туман. На острове также обитает огромная колония морских птиц, в начале лета тут можно увидеть тупиков. Его знаменитыми посетителями были Роберт Брюс, который нашел убежище на острове в 1306 году во время своей борьбы за шотландскую корону, и сэр Ричард Брэнсон, который в 1987 году совершил аварийную посадку у побережья во время своего рекордного пересечения Атлантики на воздушном шаре.
Вы найдете остров Девениш в Нижнем Лох-Эрн, одном из пары соединенных озер недалеко от города Эннискиллен в графстве Ферман. Это один из 154 островов в озерах. Основанный ирландским святым Молизом из Лейлина в VI веке, монастырь сегодня является домом для разрушенного августинского аббатства. Посетители могут подняться на вершину знаменитой круглой башни высотой 30 метров и «полюбоваться захватывающими видами», сообщает Enniskillen.com. Здания острова украшены «красиво вырезанными замысловатыми деталями», добавляет веб-сайт, в то время как Discover Northern Ireland отмечает, что «остатки ранней истории острова остаются скрытыми под вашими ногами».
Остров Инис Мор, или Большой остров, относится к группе из трех островов в заливе Голуэй, наряду с островом Инис Мейн (Средний остров) и островом Инис Оирр (Восточный остров), «известными своими дикими пейзажами, характерными вязаными джемперами», — поясняет ирландский совет по туризму. На островах есть руины, относящиеся к бронзовому веку. Инис Мор, самый большой из трех, покрыт километрами каменных стен с массивными скалами на западной стороне. В водах вокруг острова также можно увидеть процветающую колонию тюленей, диких лебедей, уток и редких птиц. Жители каждого из островов Аран говорят на ирландском и английском языках. Год за годом посетители совершают паломничество, чтобы окунуться в ночную жизнь островов: в пабах на островах популярны музыкальные выступления, включая традиционное пение «шон-нос».
На снимке - впечатляющее озеро Буннафрева на западной стороне острова Ахилл, который соединен с материковой частью графства Мейо через мост Майкла Дэвитта, построенный в 2008 году. Остров, который является крупнейшим в Ирландии, был заселения людьми. около 5000 лет назад. Он может похвастаться мегалитическими гробницами и фортами на мысе, которые только предстоит исследовать. Сегодня остров с населением около 2500 человек также является домом для множества диких животных, включая редких птиц, таких как галка, золотистая ржанка и кречет, говорится на официальном туристическом сайте. Среди других известных жителей - немецкий писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Генрих Белль, у которого когда-то был коттедж на острове Ахилл. Его литературное убежище, расположенное на окраине деревни Дугорт на северной стороне острова, теперь приглашает художников и писателей подать заявку на двухнедельную резиденцию, «чтобы полностью с осредоточиться на своей работе и использовать Ахилл как источник вдохновения», сообщает heinrichboellcottage.com.
Совершите 25-минутную поездку на пароме от пирса Руна примерно в двух часах езды от Голуэя до острова Клэр, и есть все шансы, что вас будет сопровождать стая дельфинов, сообщает clareisland.ie. Расположенный в 5,6 км от западного побережья графства Мейо остров имеет свою высшую точку - пик Нокмор высотой 462 метра на северо-западной окраине. В другом месте красивый пляж острова, отмеченный Голубым флагом, «представляет собой идеальную игровую площадку для детей», говорится на веб-сайте острова, а его морские скалы описываются как одни из «самых впечатляющих на западном побережье». Крепость XVI века Грейс О'Мэлли, прославившейся как «королева пиратов» Ирландии, находится на восточном побережье острова.
Название «Скеллиг» происходит от старого ирландского слова sceillec, что означает «осколок камня», говорит bigseventravel, — подходящее имя для этих, казалось бы, необитаемых заостренных островов. Есть два острова Скеллиг: Малый Скеллиг, который недоступен, и Скеллиг Майкл, где находится монастырь, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, основанный в VI веке, сообщает ireland.com. Обветренное обнажение использовалось в качестве места съемок двух фильмов «Звездных войн» — «Пробуждение силы» 2015 года и «Последние джедаи» 2017 года. В письме своему другу ирландский драматург Джордж Бернард Шоу назвал Скеллиг Майкл «самой фантастической и невероятной скалой в мире». Он добавил: «Эта вещь не принадлежит ни одному миру, в котором мы с вами жили и работали: это часть нашего мира грез».
Остров Валентия, расположенный недалеко от юго-западного побережья графства Керри, является домом для первого в мире трансатлантического кабеля. Первый телеграфный кабель был проложен в 1858 году для отправки сообщений в Тринити-Бей и обратно в Ньюфаундленде, Канада. Первое сообщение дошло за 67 минут. До его внедрения сообщение из Европы в Северную Америку доставлялось за две недели, говорится на официальном сайте острова. Однако успех кабеля был недолгим - впоследствии в 1866 году был установлен новый, более эффективный кабель, который использовался в течение следующего столетия. В другом месте на острове находится самый западный маяк Ирландии (на фото), расположенный в здании маяка XIX века, которое сейчас открыто для публики. До острова Валентия с населением около 600 человек можно добраться по Мемориальному мосту Мориса О'Нила из Портмаги, а ближайшая железнодорожная станция находится в Килларни.
Остров Дурси спостоянным населением около шести человек и отсутствием магазинов или ресторанов, расположенный на юго-западной оконечности полуострова Беара, популярен среди людей, которые хотят убежать от всего мира. Посетители получат удовольствие от наблюдений за дикой природой — на веб-сайте острова говорится: «Дельфины и киты регулярно посещают богатые воды, окружающие Дурси, в дополнение к широкому спектру различных видов морских птиц и бабочек». Более того, на острове находится единственная в Ирландии канатная дорога, которая является единственной канатной дорогой во всей Европе, пересекающей открытые морские воды.
Необитаемый остров Далки, описанный visitdublin.com как «идеальная» однодневная поездка и расположенный всего в 15 км от Дублина, является одним из самых доступных островов в этом списке. Его гэльское название «Дейлгинис» означает «остров Шипов». Согласно Irishroadtrip.com, он был домом для первых поселенцев каменного века на восточном побережье Ирландии. «Есть свидетельства того, что он был заселен примерно в IV тысячелетии до нашей эры», — добавляет путеводитель. На этом острове с богатой историей находятся остатки крепости на мысе и развалины церкви VII века. Отправляйтесь в тур на байдарках с материка и доберитесь до края острова или сядьте на паром с паромщиком Кеном из гавани Коллимор, что в 45 минутах езды на автобусе от центра Дублина.
В настоящее время этот небольшой остров в 11 км от побережья Голуэя популярен благодаря своим прогулочным тропам, отмеченным наградами песчаным пляжам и захватывающему дайвингу, но его богатая история также заслуживает изучения. По оценкам, Инишбофин был заселен еще в 4000 году до нашей эры. Одной из самых посещаемых достопримечательностей являются казармы Оливера Кромвеля XVI века, напоминание об особенно темном периоде в истории Ирландии. Galwaytourism поясняет: «В ужасные годы походов Кромвеля Инишбофин был превращен в исправительную колонию для католических священнослужителей, и над несчастными священнослужителями творились ужасные зверства». Теперь остров может похвастаться насыщенным календарем событий с фестивалями и традиционной ирландской музыкой, а ряд общежитий, гостиниц и кемпингов предлагают широкий выбор жилья.
Самый большой остров у восточного побережья Ирландии, Ламбей, находится в частной собственности семьи Бэринг, поэтому доступ сюда ограничен и возможен лишь для посетителей, которые забронировали один из заранее организованных туров. Остров сформирован из красивого зеленого камня с крапинками – порфира, из которого жители эпохи неолита делали «красиво сделанные каменные топоры». Полностью автономный остров частично работает на солнечной и ветровой энергии с целью стать полностью самодостаточным, говорится на веб-сайте. На острове также находится завод по производству виски Lambay, а микроклимат «идеален для выдержки в бочках», говорит Lambay Whiskey. Также Ламбей является домом для группы валлаби, впервые поселенных на острове в 1950-х годах.
Покрывающий 18 квадратных километров Арранмор является вторым по величине обитаемым островом у побережья Ирландии и самым большим из островов Донегала. «Дикий и неприрученный, остров имеет богатое и яркое наследие и культуру и был заселен с доисторических времен», — сообщает Arainnmhor.com. В 2019 году, после того как на острове появился высокоскоростной интернет, сайт острова опубликовал открытое письмо в США и Австралию, чтобы привлечь новых жителей, поскольку его население упало до рекордно низкого уровня в 469 человек. Письмо гласило: "Вы будете иметь лучший дайвинг в Ирландии и лучшие морепродукты. Здесь меньше людей, чем может поместиться в паре вагонов метро, но достаточно музыкантов и добрых ирландцев, чтобы вечеринка продолжалась до поздней ночи". Каждый год на острове проходит фестиваль музыки и искусства Swell Fest. Кроме того, посетители могут арендовать электрические велосипеды, чтобы насладиться жемчужинами острова, сообщает местный туристический сайт. «Пресноводные озера на острове — это рай для рыболовов, где можно ловить коричневую и радужную форель», — добавляет он.
Расположенный в 9 км от западного побережья Мейо, этот небольшой обитаемый остров не следует путать с Южным Иништюрком, который находится в графстве Голуэй. Остров Иништюрк Бег, название которого в переводе с ирландского означает «Остров дикого кабана», может похвастаться ландшафтом, состоящим из отвесных скал и крутых холмов, с береговой линией, изобилующей нетронутыми» пляжами и потрясающими видами. Пляж Транаун на западе острова отмечен зеленым флагом побережья за превосходное качество воды для купания и нетронутую природную среду. Посетители моогут осмотреть руины наполеоновской сигнальной башни на вершине утеса, на высоте 210 м над уровнем моря. Согласно местному фольклору, форт в Портдуне на южной стороне острова был построен пиратами, которые укрывали свои галеры в реке.
Эта скрытая жемчужина, расположенная в гавани Гленгарриффа в заливе Бантри, доставлит удовольствие садоводам. Остров в начале 1900-х годов принадлежал Аннану и Вайолет Брайс, которые поручили ландшафтному архитектору Гарольду Пето превратить относительно бесплодный скалистый выступ в один из самых известных садов Европы, также известный как Сады Ильнакуллина. «Дорожки вьются вокруг ландшафта, ведя вас к ряду очаровательных садовых построек, таких как греческий храм, башня с часами, casita и оригинальная башня Мартелло», — говорит веб-сайт острова. На протяжении многих лет остров привлекал знаменитых посетителей — говорят, что Джордж Бернард Шоу однажды сравнил его с «раем», а писательница Агата Кристи оставила свою подпись в гостевой книге острова в 1959 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 26 стран и городов, которые полны сюрпризов
- Необычные, но вполне реальные фрукты и ягоды
- 8 российских достопримечательностей, похожих на мировые
- Как выглядит кипарис, которому более 5 тысяч лет
- Удивительные факты о самой знаменитой горе Японии
Метки: достопримечательности интересно ирландия красоты познавательно приключения природа путешествия
Новости партнёров