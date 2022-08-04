Главные природные достопримечательности Ирландии

Потрясающий снимок с воздуха показывает Грейт-Бласкет в графстве Керри, один из шести основных островов, входящих в архипелаг Бласкет. Обнажение длиной 6,4 километра и шириной 0,8 километра претендует на звание самой западной точки в Европе. Острова Бласкет были населены на протяжении многих веков, вероятно, с железного века. Во время Первой мировой войны население Грейт-Бласкета составляло около 160 человек, но вскоре оно сократилось, и остров был окончательно заброшен в 1953 году. Сегодня Грейт-Бласкет является популярным местом для однодневных экскурсий, где люди осматривают пляж с белым песком под названием Тра Бан, что переводится как «Белая полоса», пешеходные тропы и множество диких животных, от гигантских акул до тупиков. Посетители могут исследовать заброшенную рыбацкую деревню на острове и остановиться в коттеджах, которые были отреставрированы и превращены в жилье. Мануэль С. написал отзыв на Tripadvisor после посещения Грейт-Бласкета в 2019 году: «Тишина, ослы, тюлени и скалы. Каждая минута кажется часом. Идеальное место, чтобы дышать и быть счастливым!»