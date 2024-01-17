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Путешественники делятся самыми красивыми местами, где они побывали

Путешественники делятся самыми красивыми местами, где они побывали

Автор:
17 января 2024 13:44
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: красивые места   красивые места мира   куда поехать   маршруты   путешественнику на заметку   путешествия   путешествия. фото   
1324
16

Поделитесь самыми крутыми местами, которые вы когда-либо посещали, и не забудьте указать их местоположение!


Для затравки небольшая подборка фотографий пользователей Сети, которые любят путешествовать и фотографировать красивые виды. В вашей коллекции наверняка найдутся снимки гораздо круче этих.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красивые места   красивые места мира   куда поехать   маршруты   путешественнику на заметку   путешествия   путешествия. фото   
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3  комментария
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19k
SandMANn 2 часа назад
Байкал! Камчатка! Урал! Тайга! ..."Шиpока стpана моя pодная,
Много в ней лесов полей и pек".

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1k
Takerey 56 минут назад
Природа везде удивительна
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3k
Сергей Час назад
Везде горы или скалы.
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