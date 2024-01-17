Путешественники делятся самыми красивыми местами, где они побывали

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Поделитесь самыми крутыми местами, которые вы когда-либо посещали, и не забудьте указать их местоположение!
Для затравки небольшая подборка фотографий пользователей Сети, которые любят путешествовать и фотографировать красивые виды. В вашей коллекции наверняка найдутся снимки гораздо круче этих.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Много в ней лесов полей и pек".