25 фотографий природы, от которых захватывает дух

У нас только один дом — Земля, и он удивительно красив. В каждодневной суете об этом порой забываешь... Но благодаря Интернету на красоты природы можно полюбоваться в любой момент. Некоторые фотографии производят настолько сильное впечатление, что вызывают желание отправиться в путешествие немедленно!