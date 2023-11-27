25 фотографий природы, от которых захватывает дух

Автор:
27 ноября 2023 13:44
У нас только один дом — Земля, и он удивительно красив. В каждодневной суете об этом порой забываешь... Но благодаря Интернету на красоты природы можно полюбоваться в любой момент. Некоторые фотографии производят настолько сильное впечатление, что вызывают желание отправиться в путешествие немедленно!
1. Лесной храм, Бреда, Нидерланды
2. Цветущая сакура на фоне горы Фудзи, Япония
3. Таинственный старый лес, Мадейра, Португалия
4. Северное сияние в Лапландии, Финляндия
5. Млечный пусть в конце тоннеля, Австралия
6. Корейская сосна, Чолла-Пукто, Южная Корея
7. Сказочный лес, Новая Зеландия
8. Закат в провинции Северное Онтарио, Канада
9. Млечный путь над вулканическим озером Крейтер, Орегон, США
10. Извилистая река в горах Адирондак, штат Нью-Йорк, США
11. Прекрасное утро на берегу в Исландии
12. Панорама с западного побережья Новой Зеландии
13. Закат на побережье в Кеахол Пойнт на Большом острове, Гавайи
14. Область котловинных озёр, создающих абстрактный ландшафт в Исландии
15. Идеальное отражение. Озеро Браес, Доломитовые Альпы, Италия
16. Полночное солнце в Сареке, крупнейшей в Швеции зоне дикой природы
17. Самые высокие пальмы в мире. Валье-де-Кокора, Колумбия
18. Земляные столбы Ренона, Южный Тироль, Италия
19. Национальный парк Торрес дель Пайне, озеро Пехо, Чили
20. Первый утренний свет на Маттерхорне, Швейцария
21. Туманный январский вечер в долине Йосемити, США
22. Сюрреалистический ландшафт Кыргызстана
24. Долина гейзеров, Камчатка, Россия
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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