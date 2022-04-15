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20+ аэрофотоснимков со всего мира, которые захватывают дух

20+ аэрофотоснимков со всего мира, которые захватывают дух (30 фото)

Автор:
15 апреля 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дикая природа   красивые места   красивые фото   пейзажи   планета   природа   фото   фотограф   фотографии   
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Французский фотограф Седрик Умади (Cédric Houmadi) делает снимки по всему миру - но это не простые фото, а впечатляющие аэрофотоснимки, сделанные с высоты птичьего полёта. Умади делал снимки во многих странах, включая Египет, Иорданию, Дубай, Гавайи, Бали, США, Японию и другие. Его цель - показать интересные уголки нашей красивой планеты, и подчеркнуть важность природы, окружающей нас.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   дикая природа   красивые места   красивые фото   пейзажи   планета   природа   фото   фотограф   фотографии   
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