Автор:
10 апреля 2024 11:43
Говорят, что мир тесен, и порой действительно кажется, что мы уже все повидали на этой планете и удивить нас больше нечем. А потом натыкаешься на фотоподборку вроде этой и понимаешь, как же, все-таки, обширен и удивителен наш мир.
1. Русловая многорукавность реки в Исландии
2. Пещера в Новой Зеландии, освещенная светлячками
3. Млечный путь над горами Сьерра-Невада в Калифорнии
4. Апокалиптический пейзаж на вулкане Фаградальсфьядль, Исландия
5. Туманное утро в Британской Колумбии
6. Лонгс-Пик, Колорадо (США)
7. Одно из потайных озер на холмах Фарерских островов.
8. Одинокое дерево в Ванкувере, Канада
9. Залитый солнцем остров, озеро Киву, Руанда
10. Водопад Куанг Си, Луанг Прабанг, Лаос
11. Глаз Высокогорья, Исландия
12. Утро в Долине монументов, Аризона (США)
13. Древо жизни после сильных зимних штормов, пляж Калалох, штат Вашингтон
15. Остров Стаффа, Шотландия
16. Региональный парк Линн-Хедуотерс, Британская Колумбия
17. Строберри-Пойнт, Олимпийский парк, штат Вашингтон (США)
18. Туманные холмы Северной Калифорнии на рассвете
19. "Лиминальные цвета", побережье Орегона (США)
20. Замшелые деревья в Швеции, лен Вестра-Гёталанд
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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