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Природные красоты со всего света: 20 удивительных мест на нашей планете

Природные красоты со всего света: 20 удивительных мест на нашей планете

Автор:
10 апреля 2024 11:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: вокруг света   красота   мир   природа   путешествия   фотографии природы   
693
21

Говорят, что мир тесен, и порой действительно кажется, что мы уже все повидали на этой планете и удивить нас больше нечем. А потом натыкаешься на фотоподборку вроде этой и понимаешь, как же, все-таки, обширен и удивителен наш мир.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вокруг света   красота   мир   природа   путешествия   фотографии природы   
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1  комментарий
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Вишенка Крокодилова 21 минуту назад
Отдельное спасибо за надписи.
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1290 постов (1217 в горячем)

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