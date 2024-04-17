25 снимков от признанного мастера пейзажной фотографии

Готовы ли вы к захватывающим приключениям? Коллекция снимков этого фотографа — отличное доказательство того, что Земле есть что предложить и что многие места по-прежнему остаются для нас неизведанными. Благодаря своим выдающимся работам Даниил Коржонов (Daniel Kordan) перенесет вас в самые отдалённые места, где вы сможете исследовать красоту нашей планеты.
Даниил говорит, что его путь в фотографию начался с глубокой любви к природе и приключениям.
«Около 10 лет назад я начал работать гидом в горном клубе, и это дало мне возможность путешествовать по удивительным местам. У меня появилось желание запечатлеть все прекрасные моменты, которые я наблюдал, и поделиться ими. Кроме того, я познакомился со множеством замечательных людей и разных культур. Именно это мне и нравится: благодаря фотоаппарату ты знакомишься с другими людьми и новыми местами».
«Тем не менее, мне было трудно выбрать между наукой и фотографией. Моей самой сильной страстью всегда была наука, и мне нравилось заниматься научной работой. По сравнению с этим фотография была скорее чистой страстью. После тщательного обдумывания вопроса (работа с физикой или фотография как профессия) решение было принято. Я выбрал фотографию и путешествия. Это стало тем, что я полюбил больше всего в жизни.
Теперь, когда я стал полноценным пейзажным фотографом (и послом Nikon), я все еще не считаю свои фотосеминары работой. Это потому, что я так эмоционально вовлечен. Фотография стала неотъемлемой частью моей жизни».
«Это был долгий путь. Создание отличного портфолио пейзажей также заняло много лет. Это не то, что можно сделать за один раз. Это тяжелый труд.
В первые годы создания портфолио меня не знали как фотографа. Из-за этого я практически не получал отзывов о своих работах. Не было компаний или людей, с которыми можно было бы сотрудничать. Мне приходилось работать на себя. Часто я чувствовал себя одиноким волком, бредущим в горах. Если быть точным, то около 7-8 лет моей карьеры ушло только на то, чтобы сформировать свои навыки и портфолио. Наконец, после всех этих лет напряженной работы мои труды начали окупаться (лицензиями, запросами на печать и множеством клиентов, возвращающихся в мои туры). Я получил более широкое признание, и в финансовом плане я начал зарабатывать на жизнь».
«По мере того как я углублялся в фотографию, я обнаружил, что меня привлекает задача запечатлеть необработанную красоту отдаленных и разнообразных мест по всему миру.
Специализация на съемке разнообразных мест стала для меня естественным шагом вперед. Меня всегда завораживало невероятное разнообразие ландшафтов, которые может предложить наша планета, — от ледяной дикой природы Антарктиды до потусторонних пейзажей Исландии. Каждое место представляет собой уникальный набор вызовов и возможностей, заставляя меня постоянно развиваться и совершенствовать свое ремесло».
«Выбор места для съемки — это глубоко личный процесс, который включает в себя сочетание исследований, интуиции и чувства приключения. Я постоянно нахожусь в поиске новых и уникальных мест, которые вдохновляют меня творчески и эмоционально.
Одним из ключевых факторов, которые я учитываю при выборе места, — это его природная красота и культурная значимость. Меня привлекают места с богатым разнообразием ландшафтов — от возвышающихся гор и нетронутых пляжей до древних лесов и шумных городов. Я также ищу места, которые находятся вдали от проторенных дорог, где я могу погрузиться в местную культуру и установить связь с миром природы.
В конечном итоге моя цель — создавать снимки, вызывающие чувство удивления и благоговения, переносящие зрителей в далекие страны и вдохновляющие их на самостоятельное изучение красоты нашей планеты».
«Ваше путешествие — это не только поездка в определенное место. Постарайтесь создать его как долгосрочный проект с несколькими целями и идеями, которые нужно проверить — целью может быть, например, альбом, экологический проект или выставка — прежде чем проводить проект с использованием "научного" подхода.
Шаг 1 — Проверьте, насколько свежа и нова тема.
Шаг 2 — Изучите творческие идеи.
Шаг 3 — Расскажите историю с помощью ваших изображений / придумайте историю
Шаг 4 — Найдите спонсоров или партнеров (часто помогает метод 100 писем, когда вы рассылаете множество электронных писем, объясняя маркетинговую ценность вашего проекта).
Шаг 5 — Сотрудничайте с местными жителями, сообществами и проводниками, которые могут помочь вам реализовать проект в полевых условиях. Создайте команду.
Шаг 6 — Публикуйте как можно больше (выставки, книги, статьи).
Преимущество работы в определенном месте в течение длительного времени (в разные сезоны или годы) заключается в том, что вы становитесь более узнаваемым как для фотографов, так и для местных жителей».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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