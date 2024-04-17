25 снимков от признанного мастера пейзажной фотографии

Даниил говорит, что его путь в фотографию начался с глубокой любви к природе и приключениям.

«Около 10 лет назад я начал работать гидом в горном клубе, и это дало мне возможность путешествовать по удивительным местам. У меня появилось желание запечатлеть все прекрасные моменты, которые я наблюдал, и поделиться ими. Кроме того, я познакомился со множеством замечательных людей и разных культур. Именно это мне и нравится: благодаря фотоаппарату ты знакомишься с другими людьми и новыми местами».