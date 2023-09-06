Собаки, которые любого вдохновят на спортивные подвиги

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«О, спорт – ты жизнь». Выражение приписывают известному французскому спортивному деятелю Пьеру де Кубертену. Но бесконечно влюблённым в спорт и не мыслящим без активных нагрузок жизни созданиям не особенно важно, был ли барон автором этих срок.
Ведь пёсели живут и дышат занятиями и тренировками. И вдохновляют на это даже людей, которые очень и очень далеки от спорта.
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Метки: Бег Пёс Спорт пловец снаряд собака тренировка упражнение фото
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