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Собаки, которые любого вдохновят на спортивные подвиги

Собаки, которые любого вдохновят на спортивные подвиги

Автор:
06 сентября 2023 16:13
Сообщество : Животные
Метки: Бег   Пёс   Спорт   пловец   снаряд   собака   тренировка   упражнение   фото   
877
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«О, спорт – ты жизнь». Выражение приписывают известному французскому спортивному деятелю Пьеру де Кубертену. Но бесконечно влюблённым в спорт и не мыслящим без активных нагрузок жизни созданиям не особенно важно, был ли барон автором этих срок.

Ведь пёсели живут и дышат занятиями и тренировками. И вдохновляют на это даже людей, которые очень и очень далеки от спорта.

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Метки: Бег   Пёс   Спорт   пловец   снаряд   собака   тренировка   упражнение   фото   
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1  комментарий
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11k
Света 15 минут назад
О! У меня красотка как на втором фото. Какая она скоростная! И при этом невероятно грациозная. И да, ради неё ходим по много километров, дабы она насладилась побегушками и простором.
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