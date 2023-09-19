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Замысел коварной убийцы помогли раскрыть больничная еда и гастрономические пристрастия

Замысел коварной убийцы помогли раскрыть больничная еда и гастрономические пристрастия

Автор:
19 сентября 2023 12:35
Сообщество : Криминал
Метки: Индия   Свати   Судхакар Редди   Хайдарабад   кислота   криминал   план   пластика   преступление   убийство   
1986
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Подавляющее большинство преступников – мужчины. Так сложилось исторически. Но если представители сильной половины чаще действуют в порыве эмоций, то женщины иногда закручивают такие лихие и хитроумные сюжеты, которые просто вводят в ступор.

В обычном  индийском городе Хайдарабаде проживала обычная и, на первый взгляд, образцовая семья. Судхакар Редди был работящим парнем и работал на камнедробилке. Редди познакомился с симпатичной и жизнерадостной девушкой Свати. Они стали встречаться, поженились, у пары родились двое детей.

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Свати успевала совмещать женские обязанности с работой – она работала медсестрой в местной больнице. И однажды ноябрьской ночью 2017 года испуганная женщина в спешке привезла своего супруга в медицинское учреждение: на мужа напали неизвестные и плеснули бедняге в лицо кислоту. Испуганная Свати позвонила родителям Судхакара. Те в спешке примчались в больницу и обнаружили сына обезображенным на больничной койке. Они были слишком обеспокоены состоянием Судхакара, чтобы заметить несоответствия. А вот брат пострадавшего оказался более внимателен.

Мужчина заметил, что рост и вес лежащего на кровати человека не соответствуют параметрам брата. К тому же он говорил очень тихо, почти шёпотом, что было не характерно для живого, говорливого и активного Судхакара. Даже в такой сложной ситуации он бы старался успокоить семью. Тем более что угрозы жизни, как сказали врачи, не было. А косметические дефекты можно было исправить с помощью пластики после восстановления кожи.

Пока родственник обдумывал все эти несоответствия, пациенту принесли поесть – бараний суп, который Судхакар очень любил. Но мужчина категорически отказался его есть, заявив, что придерживается вегетарианской диеты.

Неужели нападение в один момент изменило вкусовые привычки человека? Тогда родные стали задавать вопросы, касающиеся присутствующих в палате. Больной сразу сник, потух, замолчал и перешёл на общение жестами.

Семья отказалась оплачивать дальнейшее лечение и обратилась к властям за помощью, заявив, что человек на больничной койке – самозванец. Свати вызвали на допрос. Она долго увиливала и выкручивалась. Но в результате сломалась перед фактами и подтвердила, что больной – это не её муж.

А кто? Коллега Свати и по совместительству любовник Раджеш, с которым они вместе работали в больнице. Между физиотерапевтом и медсестрой проскочила искра. Быстро вспыхнул роман, и единственным препятствием на пути к счастью оказался несчастный ничего не подозревающий муж.

Парочка разработала хладнокровный и дьявольски изобретательный план по устранению этого препятствия. Медики усыпили Судхакара, вывезли в лес и размозжили голову. Труп сожгли, чтобы избавиться от главной улики.

Вторая часть плана была ещё поразительнее: женщина решила сжечь Раджешу лицо кислотой, чтобы изменить внешность и выдать за законного супруга. А раны объяснила нападением неизвестных мужчин.

Что примечательно, Свати вдохновил на разработку плана фильм «Кто он?». И план вполне мог сработать, посвяти преступная парочка чуть больше времени проработке деталей. Провалился он исключительно из-за гастрономических пристрастий любовника. Которым Раджеш остался верен даже после хладнокровного убийства беззащитного человека.

Парочка отправилась за решётку. Детей забрали родители Судхакара. Но в 2021 году женщину освободили по УДО, условие которого – регулярное посещение полиции она благополучно нарушила.

Арестовать и отправить её за решётку не удалось – следы медсестры-убийцы затерялись. Не исключено, что она всё продумала и поправила кислотой лицо уже себе, предварительно потренировавшись на любовнике.

А как же любовь? А была ли она? Ведь даже для отчаявшихся сердец можно было найти другой выход, который позволил бы всем остаться если не совершенно счастливыми, то хотя бы живыми.

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Метки: Индия   Свати   Судхакар Редди   Хайдарабад   кислота   криминал   план   пластика   преступление   убийство   
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6  комментариев
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Гавно сюжет, ни песен, ни танцев...
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Vergüenza Ajena 3 минуты назад
А танцевали они до убийства втроём или после, но уже вдвоём?
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14k
Antique computer Час назад
"Подавляющее большинство преступников – мужчины. "

Поправочка - подавляющее большинство ПОЙМАННЫХ преступников – мужчины.
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