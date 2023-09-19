Замысел коварной убийцы помогли раскрыть больничная еда и гастрономические пристрастия

Свати успевала совмещать женские обязанности с работой – она работала медсестрой в местной больнице. И однажды ноябрьской ночью 2017 года испуганная женщина в спешке привезла своего супруга в медицинское учреждение: на мужа напали неизвестные и плеснули бедняге в лицо кислоту. Испуганная Свати позвонила родителям Судхакара. Те в спешке примчались в больницу и обнаружили сына обезображенным на больничной койке. Они были слишком обеспокоены состоянием Судхакара, чтобы заметить несоответствия. А вот брат пострадавшего оказался более внимателен.

Мужчина заметил, что рост и вес лежащего на кровати человека не соответствуют параметрам брата. К тому же он говорил очень тихо, почти шёпотом, что было не характерно для живого, говорливого и активного Судхакара. Даже в такой сложной ситуации он бы старался успокоить семью. Тем более что угрозы жизни, как сказали врачи, не было. А косметические дефекты можно было исправить с помощью пластики после восстановления кожи.