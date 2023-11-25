Чисто индийское убийство

Индия – страна загадочная, со специфическим колоритом. Поэтому даже убийства здесь пытаются обставить соответствующим образом.
В деревне Адхейгаон района Ганджам штата Одиша жила молодая семья. Жила себе неплохо, с 2020 года. Пока её глава – 25-летний Ганеш Патра не решил избавиться от 23-летней супруги Басанти Патры и их двухлетней дочери Дебасмиты. Чужими руками, точнее, даже не руками.
Трагедия произошла 6 октября. В спальню, где находились молодая женщина и ребёнок, пробралась кобра и укусила их. Перепуганный Патра вызвал медиков, но, несмотря на принятые меры, спасти пострадавших не удалось.
Родные погибших заподозрили неладное и настояли на расследовании. Довольно специфическом, поскольку к нему даже привлекли представителя необычной профессии – заклинателя змей.
Укусы на телах жертв отличало странное расположение. Они была на ногах, в одних и тех же местах. К тому же специалист отметил нестандартное поведение змеи. Дикая кобра после укуса обычно покидает помещение. Он и внёс предположение, что погибшие перед смертью были подвержены действию каких-то седативных препаратов. Поскольку при попадании в организм яд вызывает сильную боль, и люди должны были биться и кричать.
Следствие шло почти месяц. После чего Ганеша обвинили в убийстве и поместили под стражу. Сначала индиец разыгрывал убитого горем отца и мужа. Но под тяжестью улик, среди которых были показания соседей, слышавших крики ссоры накануне смерти, сдался.
И сознался, что змею приобрёл он сам. Под маркой проведения религиозных обрядов, но в действительности он решил избавиться от семьи по старой как мир причине – ради денег. По страховке он должен был получить за смерть родных компенсацию в размере 800 тыс. рупий (примерно 850 тыс. рублей).
Змею он приобрёл якобы для проведения религиозного ритуала. Запустил пресмыкающееся в комнату, где спала жена и ребёнок, а сам лёг в другой. Полицейские проверяют причастность к трагедии третьих лиц, а именно продавца змеи относительно знаний о намерениях покупателя.
Леденящая душу история поражает своим цинизмом. Ведь убийца – змея выступила лишь орудием и действовала в соответствии со своей природой. Трагедия также заставляет задуматься об ужесточении контроля продажи животных не только в Индии, но и во всём мире.
Источник:
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