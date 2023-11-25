Чисто индийское убийство

Трагедия произошла 6 октября. В спальню, где находились молодая женщина и ребёнок, пробралась кобра и укусила их. Перепуганный Патра вызвал медиков, но, несмотря на принятые меры, спасти пострадавших не удалось.

Родные погибших заподозрили неладное и настояли на расследовании. Довольно специфическом, поскольку к нему даже привлекли представителя необычной профессии – заклинателя змей.