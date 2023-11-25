FISHKINET
Сообщество Криминал 2430 постов • 363 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Чисто индийское убийство

Чисто индийское убийство

Автор:
25 ноября 2023 16:17
Сообщество : Криминал
Метки: Животное   Индия   деньги   замысел   змея   криминал   преступление   убийство   укус   яд   
1260
6

Индия – страна загадочная, со специфическим колоритом. Поэтому даже убийства здесь пытаются обставить соответствующим образом.

В деревне Адхейгаон района Ганджам штата Одиша жила молодая семья. Жила себе неплохо, с 2020 года. Пока её глава – 25-летний Ганеш Патра не решил избавиться от 23-летней супруги Басанти Патры и их двухлетней дочери Дебасмиты. Чужими руками, точнее, даже не руками.

×
×

Трагедия произошла 6 октября. В спальню, где находились молодая женщина и ребёнок, пробралась кобра и укусила их. Перепуганный Патра вызвал медиков, но, несмотря на принятые меры, спасти пострадавших не удалось.

Родные погибших заподозрили неладное и настояли на расследовании. Довольно специфическом, поскольку к нему даже привлекли представителя необычной профессии – заклинателя змей.

Укусы на телах жертв отличало странное расположение. Они была на ногах, в одних и тех же местах. К тому же специалист отметил нестандартное поведение змеи. Дикая кобра после укуса обычно покидает помещение. Он и внёс предположение, что погибшие перед смертью были подвержены действию каких-то седативных препаратов. Поскольку при попадании в организм яд вызывает сильную боль, и люди должны были биться и кричать.

Следствие шло почти месяц. После чего Ганеша обвинили в убийстве и поместили под стражу. Сначала индиец разыгрывал убитого горем отца и мужа. Но под тяжестью улик, среди которых были показания соседей, слышавших крики ссоры накануне смерти, сдался.

И сознался, что змею приобрёл он сам. Под маркой проведения религиозных обрядов, но в действительности он решил избавиться от семьи по старой как мир причине – ради денег. По страховке он должен был получить за смерть родных компенсацию в размере 800 тыс. рупий (примерно 850 тыс. рублей).

Змею он приобрёл якобы для проведения религиозного ритуала. Запустил пресмыкающееся в комнату, где спала жена и ребёнок, а сам лёг в другой. Полицейские проверяют причастность к трагедии третьих лиц, а именно продавца змеи относительно знаний о намерениях покупателя.

Леденящая душу история поражает своим цинизмом. Ведь убийца – змея выступила лишь орудием и действовала в соответствии со своей природой. Трагедия также заставляет задуматься об ужесточении контроля продажи животных не только в Индии, но и во всём мире.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Животное   Индия   деньги   замысел   змея   криминал   преступление   убийство   укус   яд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
greesevold 42 минуты назад
Сучонок рваный, ребёнка то зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
Kucher 2 минуты назад
"Пёстрая лента"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
iskra 12 минут назад
Вроде говорят, что змеи сами не нападают. Что бы змея укусила - надо её разозлить\напугать и отрезать пути к отступлению. Я в Казахстане встречался в пустыне с кобрами,все они уползали,если топнуть ногой. В лагере в душе постоянно балдела гюрза на мокрой земле,но тоже уползала,как только человек подходил. Спали в палатках,около сотни человек,никого ни разу никто не укусил за две недели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50015



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин - о социальной политике государства
"Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин...
«Наплевать на её желание»: в Госдуме высказались о том, что россияне должны покаяться перед Лаймой Вайкуле
«Наплевать на её желание»: в Госдуме высказались о том, что россияне должны покаяться...
Набирающие популярность в сообществах
Топ-7 российских фильмов 2023 года
Топ-7 российских фильмов 2023 года
С добрым утром
С добрым утром
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный злодей

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#в мире#аварии#авто аварии#кино#Автовсячина#полиция#США
#животные#автомобили#машина#позитив#ДТП#Прикол#мигранты#Суд#забавно#Ynews
#интересное#люди#факты#Россия#интересно#история#милота#природа#Китай#Реакция
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги? Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги? Замысел коварной убийцы помогли раскрыть больничная еда и гастрономические пристрастия Замысел коварной убийцы помогли раскрыть больничная еда и гастрономические пристрастия Смерть по инструкции: расследование дела о свинцовых масках Смерть по инструкции: расследование дела о свинцовых масках Пирог для бывшего и проблемы для всех Пирог для бывшего и проблемы для всех Американка подстроила гибель любовника из-за наследства, которого не было Американка подстроила гибель любовника из-за наследства, которого не было Роковой укус и дело, раскрытое через четверть века Роковой укус и дело, раскрытое через четверть века

На что жалуетесь?

Вернуться