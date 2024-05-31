Каменщик: загадочный убийца из Калькутты

Первым признаком назревшей проблемы стало появление в Индии бездомных тряпичников (людей, которые в буквальном смысле покупают и продают тряпки) и нищих. Это началось в 1985 году, и в течение двух лет в районах Кингс-Серкл и Сион была совершена серия из 12 убийств.

Преступник действовал по довольно простой схеме. Они (или он) выискивали ничего не подозревающую жертву, которая спала одна в уединённом месте, а затем убивали ее. Они разбивали голову одним камнем, вес которого часто достигал колоссальных 30 килограммов.

Часто жертв невозможно было опознать, поскольку они спали в одиночестве и не поддерживали никаких отношений или социальных связей с обществом.