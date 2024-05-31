Каменщик: загадочный убийца из Калькутты

Выбор жертв маньяков сложно объяснить с точки зрения логики. Одни разбирают свои детские комплексы и охотятся на молодых парней. Другие преодолевают неуверенность, нападая на сексуальных фигуристых блондинок. Выбором этого чудовища стали бездомные.
Стоунмен – загадка, которая мучает Индию уже более 30 лет. Местные СМИ назвали так серийного убийцу, который, возможно, убил не менее 13 бездомных в Калькутте в конце 1980-х годов.
В тот же период город Мумбаи, который тогда назывался Бомбеем, также боролся с подобным явлением – убийствами бездомных. Предполагается, что эти ужасные преступления были совершены одним и тем же человеком, в результате чего погибло как минимум 26 жертв.
Никому не предъявлено обвинение, и не установлено, были ли эти преступления совершены группой или одним человеком. Все дела остаются нераскрытыми.
Первым признаком назревшей проблемы стало появление в Индии бездомных тряпичников (людей, которые в буквальном смысле покупают и продают тряпки) и нищих. Это началось в 1985 году, и в течение двух лет в районах Кингс-Серкл и Сион была совершена серия из 12 убийств.
Преступник действовал по довольно простой схеме. Они (или он) выискивали ничего не подозревающую жертву, которая спала одна в уединённом месте, а затем убивали ее. Они разбивали голову одним камнем, вес которого часто достигал колоссальных 30 килограммов.
Часто жертв невозможно было опознать, поскольку они спали в одиночестве и не поддерживали никаких отношений или социальных связей с обществом.
Их никто не искал, и поэтому смерть зачастую оставалась незамеченной. Эти жертвы были обычными людьми. Соответственно, ни одно из этих дел не стало громким и тем более резонансным. Полицейские не особенно шевелились, пока не заметили закономерность.
Однако одной бездомной жертве удалось выжить после нападения. Он был официантом, ему удалось убежать и сообщить о случившемся в полицию. Проблема заключалась в том, что на него напали в слабоосвещённом районе, и мужчина не смог хорошо разглядеть нападавшего.
Бездомный официант спал, когда произошло нападение, и был застигнут врасплох. Каменщик, как стали называть маньяка, растворился во мраке ночи, оставшись невидимым и неузнанным.
Вскоре произошёл ещё один инцидент. В соседнем пригороде Матунга был зарублен до смерти сборщик тряпок. Полиция и СМИ сразу же заподозрили, что это был Стоунмен, но никаких улик, которые могли бы связать этих двоих, так и не появилось.
Это было одно из последних убийств в этом районе. Без всякой причины нападения прекратились в середине 1988 года. Дела остались нераскрытыми и остаются таковыми до сих пор.
Являются ли убийства в Бомбее и Калькутте делом рук одного и того же человека, сказать сложно. Однако странно, что убийства в Бомбее прекратились, когда начались убийства в Калькутте.
Выбор оружия был схожим, жертвы принадлежали к одному классу, а схожесть способов действий позволяет предположить, что это дело рук того же человека или группы людей, которые начали его в Бомбее. Однако подтвердить это невозможно.
Первая жертва в Калькутте умерла от ран, полученных в голову, в июне 1989 года. В последующие шесть месяцев произошло ещё 12 убийств, все из которых были приписаны Стоунмену. Все жертвы были бездомными людьми, ночевавшими в одиночестве в менее освещённых районах Калькутты.
На самом деле большинство убийств произошло в районе, расположенном в центре Калькутты. Все жертвы погибали в соответствии с одинаковым сценарием – беднягам на голову падали огромный камень или бетонная плита. Полиция предположила, что нападавший должен был быть относительно высоким мужчиной, довольно крепким физически.
Всегда считалось, что эти преступления совершает мужчина. Однако всё это субъективно, поскольку никогда не было никаких свидетельств очевидцев или описаний даже от немногих выживших.
В ответ полиция направила в разные районы города дополнительные силы. Они произвели аресты так называемых подозрительных лиц, однако доказательств для возбуждения дела об убийствах не было. Все люди были отпущены без предъявления обвинений.
Стоит отметить, что после ареста этих людей убийства действительно прекратились. Как и в Бомбее, преступления не были раскрыты и до сих пор остаются загадкой.
Эта легенда настолько увлекла людей по всему миру, что по её мотивам было снято несколько фильмов. Продюсер Бобби Беди создал фильм «Убийства Стоунмена», который вышел на экраны в 2009 году. В нём снялись Кэй Кэй Менон и Арбааз Кхан.
Сценаристом фильма стал Маниш Гупта, который утверждает, что в своей работе он использовал 40% фактов и 60% вымысла. Убийства в фильме происходят на фоне религиозного ритуала, совершённого полицейским. Он оставил концовку открытой для вольной интерпретации, но сохранил интригу.
В 2011 году был снят ещё один фильм на бенгальском языке под названием Baishe Srabon. Предполагается, что фильм основан на криминальном триллере «Семь» и драме «Праведное убийство». В центре внимания Baishe Srabon – загадочные убийства в окрестностях Калькутты, которые происходят в 1989 году.
Убийца в фильме, как и Стоунмен, выбирает себе жертв из бедных и бездомных. Это часто наркоманы, работники секс-индустрии и люди, живущие на улицах. Однако этот фильм заканчивается тем, что серийный убийца совершает самоубийство, застрелившись после признания в своих преступлениях. С реальным Стоунменом такого, увы, не случилось.
Как и во многих других историях о серийных убийцах, странность этой истории заключается в мотиве маньяка, который в конечном итоге остаётся неизвестным. Никто никогда не был осуждён или привлечён к суду за эти убийства. Загадка преступления поддерживает градус интереса к Стоунмену даже по прошествии стольких лет, а любители тайн не исключают возможности когда-нибудь пролить свет на личность и мотив жестокого Каменщика.
Источник:
- BTK: жестокий маньяк, который 30 лет скрывался и глупо выдал себя
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