Увечье, породившее талантливого скрипача и коварного убийцу

После расправы над несчастным Пис сбежал в жене в Халл. Когда к женщине нагрянули констебли, желающие узнать местонахождение преступного муженька, та сказала, что уже несколько месяцев не видела Чарльза. А он во время разговора прятался на крыше и раздумывал над тем, как сделать приметную внешность менее приметной.

Краска для волос, сбритая борода и очки помогли. Но оставались три отсутствующих пальца на руке, которые криминальный багетчик потерял в одной из передряг. Тогда Пис изготовил фальшивый протез с крюком и подался в бега.

Некоторое время он перемещался по стране на поезде. История о нестандартном преступнике-виртуозе стала к тому времени достоянием общественности. И попытки полиции изловить Чарльза выглядели неумелыми и жалкими.

А увечный домушник осел в Лондоне у любовницы Сьюзен Томпсон. Днём он торговал музыкальными инструментами, а ночью отдавался своей истинной страсти и призванию – грабежам.