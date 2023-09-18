Увечье, породившее талантливого скрипача и коварного убийцу

Живёт себе человек – вполне обычный. И жизнь у него обычная. А потом происходит в ней что-то, и на смену человеку приходит монстр.
Чарльз Пис родился в 1832 году в Шеффилде (Британия) и ничем выдающимся не отличался. В подростковом возрасте Чарли серьёзно повредил ногу в результате несчастного случая. И не смог вернуться на сталелитейный завод, где работал.
Парнишке пришлось искать альтернативные способы заработать на жизнь. И он нашёл – освоил скрипку, на которой вполне себе неплохо играл. Но только днём. А под покровом ночи Пис снимал маску романтичного музыканта и превращался в циничного преступника. Собственно, Писа можно смело назвать Джекилом и Хайдом преступников, ведь он виртуозно совмещал в себе две личины – добропорядочного гражданина и хладнокровного убийцы.
Первое преступление – ограбление в родном городе прошло легко. Но полиция обнаружила воришку-новичка, когда он пытался сбыть предметы дамского гардероба. Срок оказался предельно мягким – всего месяц заключения. На некоторое время Чарльз притих, остепенился и даже женился. Но потом развернулся уже в глобальных масштабах грабежа, за что и поплатился уже глобальными сроками – 4, 6 и 8 лет каторги.
Оттрубив последний немалый срок, мужчина попытался вести честную жизнь и даже освоил профессию багетчика. Но преступная романтика не покидала мыслей викторианского рецидивиста. Мужчина обосновался в Дарналле, где свёл знакомство с приятной семейной парой – Артуром Дайсоном и его супругой Кэтрин. И начал проявлять к женщине открытый интерес, буквально преследуя и засыпая комплиментами. Отказы Пис игнорировал, как и попытку Артура поговорить. В итоге затерроризованные супруги приняли решение переехать. Однако упрямый Пис не оставил их на новом месте – дождался Кэтрин во дворе и снова начал приставать. На шум вышел Артур и попытался вмешаться. Попытка оказалась смертельной – Пис выстрелил тому в висок, и Дайсон скончался на месте.
После расправы над несчастным Пис сбежал в жене в Халл. Когда к женщине нагрянули констебли, желающие узнать местонахождение преступного муженька, та сказала, что уже несколько месяцев не видела Чарльза. А он во время разговора прятался на крыше и раздумывал над тем, как сделать приметную внешность менее приметной.
Краска для волос, сбритая борода и очки помогли. Но оставались три отсутствующих пальца на руке, которые криминальный багетчик потерял в одной из передряг. Тогда Пис изготовил фальшивый протез с крюком и подался в бега.
Некоторое время он перемещался по стране на поезде. История о нестандартном преступнике-виртуозе стала к тому времени достоянием общественности. И попытки полиции изловить Чарльза выглядели неумелыми и жалкими.
А увечный домушник осел в Лондоне у любовницы Сьюзен Томпсон. Днём он торговал музыкальными инструментами, а ночью отдавался своей истинной страсти и призванию – грабежам.
Дело Писа настолько процветало, что он приобрёл сразу два дома, расположенных по соседству. В одном поселил жену с сыном, а во втором жил вместе с любовницей.
10 октября 1878 года патрулировавшие лондонскую улицу полицейские увидели, как из окна дома осторожно выбирается мужчина. Один констебль остался на улице, второй постучал в дверь, а третий приступил к задержанию грабителя. Тот сопротивлялся и даже ранил стража закона. Но в результате воришка оказался под стражей. Представился Джоном Уордом и спокойно дожидался приговора.
Но сам же прокололся, по своей же глупости написал письмо коллеге. А тот выдал настоящую личность преступника. Так неуловимый грабитель и убийца, на поиски которого полиция потратила столько времени и сил, оказался за решёткой. Но не совсем: он так отчаянно цеплялся за свободу, что попытался сбежать при перевозке в Шеффилд, на глазах у конвоиров выпрыгнув в приоткрытое окно поезда. К счастью, один успел ухватить Писа за ногу. Но даже в таком невыгодном положении арестант всё же допинал конвоира до того, что тот отпустил конечность. Правда, удача отвернулась от креативного бандита: вскоре после экстренной остановки поезда конвоиры при помощи пассажиров обнаружили Писа с кровоточащей раной на голове.
Суд оказался до неприличия быстрым: после 10-минутного совещания присяжные вынесли вердикт. К тому же в ходе заседания всплыли подробности ещё одного убийства полицейского, за которое отбывал наказание невиновный.
Спустя 3 недели после ареста Писа повесили. Образ преступника быстро романтизировали, и он остался в истории как нестандартный и очень изобретательный бандит, ставший жертвой судьбы. В истории Пис остался как герой нескольких книг (в том числе упомянут в рассказе Конан Дойла «Знатный клиент»), фильмов и персонаж музея мадам Тюссо – с застывшим взглядом вечно ожидающий своего смертного часа в компании сосредоточенного палача Уильяма Марвуда.
Источник:
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