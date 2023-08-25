Серийный убийца Таг Бехрам, которого последователи считали святым

Бехрам выделялся на фоне сверстников хорошим физическим развитием уже в подростковом возрасте. Своё первое ритуальное убийство, как признался Таг, он совершил в возрасте всего 12 лет. За время активной деятельности группы фанатиков, которую он возглавлял, мужчина собственноручно расправился со 125 несчастными. По другим данным их было гораздо больше – 931 человек. И хотя эта цифра выглядит совершенно дико, ничего нельзя исключать. Вероятнее всего речь идёт об общем количестве ритуальных убийств, на которых присутствовал предводитель.