Серийный убийца Таг Бехрам, которого последователи считали святым

Восток – дело настолько тонкое, что отдельные проявления этой культуры способны ввести в ступор не только рафинированных европейцев, но и представителей схожих культур.
Индиец Таг Бехрам (1765 – 1840) может смело претендовать на статус самого кровавого убийцы в истории. Или одного из самых. Но, что примечательно, свои злодеяния этот человек совершал во имя бога. Точнее, богини.
Бехрам возглавлял секту фанатиков-душителей тугов. Индийских тугов или тхагов (от thuggee – душитель) можно смело назвать самыми кровожадными монстрами-бандитами в истории человечества. За период существования секты, которая берёт своё начало в эпоху Средневековья, фанатики уничтожили порядка миллиона человек. Они считали, что выполняют благое дело – уничтожают расплодившихся людей во имя богини Кали. Чем больше жертв – тем быстрее богиня смерти и хаоса придёт в мир. Ритуал посвящался божеству, а имущество, которое покойникам без надобности, туги присваивали себе.
Бехрам выделялся на фоне сверстников хорошим физическим развитием уже в подростковом возрасте. Своё первое ритуальное убийство, как признался Таг, он совершил в возрасте всего 12 лет. За время активной деятельности группы фанатиков, которую он возглавлял, мужчина собственноручно расправился со 125 несчастными. По другим данным их было гораздо больше – 931 человек. И хотя эта цифра выглядит совершенно дико, ничего нельзя исключать. Вероятнее всего речь идёт об общем количестве ритуальных убийств, на которых присутствовал предводитель.
Совершались они в основном с помощью румала – ритуального платка, который туги использовали во время церемоний. В платок Бехрама был вшит специальный медальон, который усиливал давление на горло жертвы, причиняя дополнительные страдания. Есть мнение, что сейчас украшение хранится в коллекции частного коллекционера.
Хотя последователи считали его святым, Туг, ничтоже сумняшеся, сдал большую часть подчинённых, когда англичане всё же узнали о существовании кровавой организации и взяли главаря. Опасаясь возможных волнений и попыток спасения, власти решили быстро замять дело и казнить его.
Символично, но святой убийца, сам задушивший огромное количество людей, умер почти так же – был повешен. Бехрам – один из самых массовых серийных убийц остался в истории под прозвищем Головорез.
Источник:
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Минусаторы сразу обо всем догадаются, хотя откуда такие мысли?