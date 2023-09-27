Большая история маленькой разбойницы Деви

С детских лет малышка отличалась крутым нравом: в возрасте 11 лет отстояла любимое дерево, не позволила дяде – главе семейного клана его срубить, устроив сидячую забастовку с подругами.

Бунтарство со стороны девчонок не приветствовалось. И на семейном совете кузен предложил сбагрить выскочку замуж. Жених нашёлся быстро. Правда, он был на 20 лет старше, но кого это интересует, когда у семьи невесты на горизонте замаячила перспектива пополнить хозяйство коровой и великом?

Так начался персональный ад 12-летнего подростка, которого избивал и насиловал новоиспечённый муж – взрослый мужик, которому было за 30. Страна следовала по пути прогресса, а Пхулан бежала под крышу родного дома, рыдая от боли. Но «любящие» родные неизменно возвращали её мужу.

В результате тому тоже надоели постоянные побеги. И он вернул непокорную жену в отчий дом. Что не понравилось кузену – тому самому, что приложил руку к избавлению от сестрёнки.

Парень вышел на Бабу Гуджара – местного главаря банды и предложил сестру в качестве девушки для плотских утех. Спустя несколько дней бандиты выкрали бунтарку из дома и стали приручать путём методичного избиения и насилия. Страдало тело, но дух девушки им сломить не удалось. Её стойкостью впечатлился помощник главаря Викрам Маллах, пустил боссу в лоб пулю и взял руководство шайкой на себя. Пхулан, для которой никто ничего подобного в жизни не делал, влюбилась.