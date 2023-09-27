Большая история маленькой разбойницы Деви

В минуты грусти вас посещает ощущение, что жизнь не удалась? Всё это ерунда: попробуйте родиться девочкой в Индии, да ещё и в одной из низших каст. И все проблемы покажутся не более чем минутной слабостью.
Пхулан Деви появилась на свет в 1963 году как раз в касте лодочников-маллахов. Перспектив прожить жизнь в довольствии у неё не было, но индианка умудрилась прославиться, хотя и специфическим способом.
С детских лет малышка отличалась крутым нравом: в возрасте 11 лет отстояла любимое дерево, не позволила дяде – главе семейного клана его срубить, устроив сидячую забастовку с подругами.
Бунтарство со стороны девчонок не приветствовалось. И на семейном совете кузен предложил сбагрить выскочку замуж. Жених нашёлся быстро. Правда, он был на 20 лет старше, но кого это интересует, когда у семьи невесты на горизонте замаячила перспектива пополнить хозяйство коровой и великом?
Так начался персональный ад 12-летнего подростка, которого избивал и насиловал новоиспечённый муж – взрослый мужик, которому было за 30. Страна следовала по пути прогресса, а Пхулан бежала под крышу родного дома, рыдая от боли. Но «любящие» родные неизменно возвращали её мужу.
В результате тому тоже надоели постоянные побеги. И он вернул непокорную жену в отчий дом. Что не понравилось кузену – тому самому, что приложил руку к избавлению от сестрёнки.
Парень вышел на Бабу Гуджара – местного главаря банды и предложил сестру в качестве девушки для плотских утех. Спустя несколько дней бандиты выкрали бунтарку из дома и стали приручать путём методичного избиения и насилия. Страдало тело, но дух девушки им сломить не удалось. Её стойкостью впечатлился помощник главаря Викрам Маллах, пустил боссу в лоб пулю и взял руководство шайкой на себя. Пхулан, для которой никто ничего подобного в жизни не делал, влюбилась.
Влюблённые организовали налёт на деревню, где жил бывший супружник девушки. От души пограбили богатеев, а садиста-мужа Пхулан вытащила на улицу, хорошенько напинала и пырнула на прощание ножом. Оставив рядом с визжащим благоверным записку с рекомендацией взрослым мужикам не жениться на маленьких девочках.
Понеслась славная жизнь индийских робингудов. Банда грабила поезда, брала в заложники представителей высших каст с требованием выкупа, а в промежутках между делами криминальная парочка наслаждалась романтикой.
К девушке вожака стали липнуть два брата. Викрам не стерпел, высказал им недовольство. Те вспылили, поскольку их каста была в иерархии выше, чем каста Викрама. Результатом стала смерть главаря и новые мучения девушки, которую захватившие власть братья увезли в свою деревню.
Она чудом сбежала, сколотила новую банду и продолжила привычное дело.
Через пару лет молодая женщина вернулась в деревню Бехмай, где её истязали, и организовала день Кровавого Валентина – велела выловить и расстрелять всех местных мужчин.
Страна замерла. А вокруг личности Деви моментально сформировался культ. В честь мстительницы стали делать кукол. Неграмотную индианку можно было бы назвать предтечей местного феминизма. И она никогда не трогала женщин.
Правительство вышло на королеву бандитов и предложило сделку. К тому времени женщина уже очень устала бегать и тяжело болела. Она согласилась сдаться при условии, что её людям сохранят жизнь. И они получат не больше 8 лет заключения.
Прибыв в город Бхинд, где банде оказали чуть ли не царские почести, разбойница со своими людьми сложила оружие и отправилась в тюрьму.
Число преступлений, которые вменялись Пхулан Деви, без малого составляло полсотни. Следствие шло больше 10 лет, и за это время женщина, которая не умела читать и писать, надиктовала целую книгу о своих приключениях-злоключениях под названием «Королева бандитов Индии», которую впоследствии экранизировали.
Новая волна народного сочувствия нахлынула после того, как в тюрьме хирург, не желавший рождения новых подобных персонажей, вместе с кистой удалил женщине яичники. Деви потеряла возможность познать счастье материнства.
Началась кампания в поддержку заключённой, в результате которой преступницу освободили. Женщина вышла замуж, приняла буддизм и стала депутатом парламента.
25 июля 2001 года жизнь королевы бандитов и депутата оборвали пули, которыми изрешетили тело женщины мужчины в масках. Три из них оказались смертельными, и Робин Гуд в сари скончалась в машине скорой помощи.
Шер Сингх Ран – один из нападавших сам сдался полиции, заявив, что убийство было местью за расстрел мужчин в Бехмае. Традиционно неспешное индийское разбирательство длилось 13 лет. Убийца отправился отбывать пожизненное, а Пхулан Деви осталась национальной героиней Индии, защищавшей женщин и представителей низших каст.
Источник:
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