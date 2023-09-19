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Владельца популярного говорящего попугая Григория обвинили в мошенничестве

Владельца популярного говорящего попугая Григория обвинили в мошенничестве

Автор:
19 сентября 2023 11:37
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Популярность   жако   интересное   попугай   продажа   птенцы   фото   
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Дмитрий Орлянский стал популярен благодаря своему попугаю Григорию, который умел отлично разговаривать. Про удивительную птичку даже сняли сюжет на федеральном канале и Дмитрий придумал, как на этом подзаработать.

Сначала Григорий прославился в YouTube 10 лет назад. Ролик с разговорчивым попугаем, который может поддержать разговор с человеком, набрал 1,2 миллиона просмотров. Когда на попугая свалилась слава, владелец Дмитрий Орлянский решил торговать птенцами жако, уверяя, что все они — потомки прославленного Гриши.

Дмитрий создал странички во всех социальных сетях, на которых продаёт птенцов. Также в интернете можно найти разные объявления о продаже потомков знаменитого попугая.

Люди звонили Дмитрию с желанием купить птичку. Дмитрий переводил их на своего помощника Антона Короткова, который делал всю работу — рассказывал об удивительных способностях птенцов и богатырском здоровье. К тому же Антон уверял, что все справки на птичек имеются. Когда птицы оказывались у новых владельцев, через несколько месяцев они умирали. Пострадавшие связались с Mash, чтобы рассказать о недобросовестном заводчике.

Журналисты даже пытались поговорить с Антоном Коротковым по телефону, но он только матерился. Из дельного сказал, что птиц он якобы не разводит с 2019 года. Тогда на него подали иск из-за продажи жако, заражённого смертельной цирковирусной инфекцией.

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Метки: Видео   Популярность   жако   интересное   попугай   продажа   птенцы   фото   
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2  комментария
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16k
Majul Час назад
Недобросовестных заводчиков немало, к сожалению. Среди заводчиков любых домашних животных. Сами попали однажды на подобных коновалов, продающих заведомо больных животных исключительно ради прибыли. Только огласка, только сарафанное радио, по другому похоже никак.
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92k
Татьяна Юсова 36 минут назад
А может новые владельцы просто до смерти задрессировали своих питомцев, пытаясь заставить их говорить?
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