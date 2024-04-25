Надеялись, не заметят: десятки редких попугаев перехватили таможенники в аэропорту Жуковский

В авиагрузе из-за границы среди несколько сотен птиц в клетке спрятались 19 редких попугаев. Пернатые летели к московскому зоологу, но таможенники развернули нелегалов обратно в Киргизию.
Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, в аэропорт Жуковский прибыли птицы в клетке. По документам числилось несколько сотен обычных попугаев – волнистые, кореллы, неразлучники, амадины. Однако при досмотре таможенники нашли 4 пестрые розеллы и 15 краснолобых прыгающих попугаев.
«Эти виды находятся под угрозой исчезновения, их вывоз регулируется Конвенцией СИТЕС, а для перевозки через границу ЕАЭС нужно разрешение Росприроднадзора», – уточнили в пресс-службе.
Именно поэтому редких попугаев передали в «Зоосад Деда Мороза» в Великий Устюг, остальных птиц вернули отправителю в Киргизию.
Сейчас в отношении россиянина возбуждено административное дело за несоблюдение запретов и ограничений. 63-летний зоолог уже находится под следствием по другому уголовному делу о контрабанде за незаконный ввоз птиц в 2023 году.
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