Надеялись, не заметят: десятки редких попугаев перехватили таможенники в аэропорту Жуковский

Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, в аэропорт Жуковский прибыли птицы в клетке. По документам числилось несколько сотен обычных попугаев – волнистые, кореллы, неразлучники, амадины. Однако при досмотре таможенники нашли 4 пестрые розеллы и 15 краснолобых прыгающих попугаев.

«Эти виды находятся под угрозой исчезновения, их вывоз регулируется Конвенцией СИТЕС, а для перевозки через границу ЕАЭС нужно разрешение Росприроднадзора», – уточнили в пресс-службе.

Именно поэтому редких попугаев передали в «Зоосад Деда Мороза» в Великий Устюг, остальных птиц вернули отправителю в Киргизию.