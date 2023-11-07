Инфоцыганка посоветовала подписчице продать квартиры, чтобы пройти часовое обучение

Теперь понятно, откуда у обычных людей берутся деньги на такие разводы.
Известная инфоцыганка Инна Тлиашинова обещает своим подписчикам тоже самое, что и другие. Просвещение, мантры, большие деньги, финансовые потоки и всё в этом духе. Например, Инна предлагает выполнять практику "Большие деньги" только тем, женщинам, которые не знают своего отца.
Совсем недавно инфоцыганка пыталась продать свой новый курс, который стоит 3 миллиона рублей. В попытках привлечь людей, Тлиашинова даже посоветовала одной из подписчиц продать квартиру в своём Telegram.
В мае этого года счета Инны Тлиашиновой были заблокированы. Причина — непредоставление декларации. Но женщина не унывает и продолжает обманывать людей.
Во всех предыдущих постах про инфоцыган вы спрашивали, кто эти идиоты, которые несут деньги всяких блогерам и исполнителям желаний? На самом деле это обычные люди, у которых есть деньги. Чаще всего участницами марафонов становятся женщины среднего достатка, без постоянной работой, замужние. Большое количество взрослых женщин, которые имеют детей и сидят в декрете. Все эти марафоны дают женщинам то, что им нужно в первую очередь - иллюзию важности и востребованности. На всех этих марафонах женщинам говорят о том, что важно следить за здоровьем, за фигурой, за внешним видом и внутренним состоянием.
Другими словами, большинство женщин, которые покупают эти марафоны - очень несчастны, даже независимо от их достатка.
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сейчас же государство за попенгаген берет лишь в том случае, если налоги не заплатил
То есть когда делают расписание блюд с рецептами и развесовкой.
Смысл такой: все блюда диетические - кашки, блинчики из муки, но например нужно этой диетической кашки на завтрак зажрать 400 грамм, котлетки на пару - с пяток. И четыре-пять приема пищи в сутки. Все с обоснованием про метаболизм, типа cерьезно. Некоторые дамы даже сбрасывают на этом килограмма 2 за месяц, на психологии. Но когда курсы оканчиваются, все забывают про рецепты - конечно там все отвратное, и начинают есть обычную пищу, НО в объеме как прописали, желудок растянут, булемичные дамы границ не видят. Итого разница в объеме принимаемой пищи до и после обычно раза в два больше. И эти 2 кг возвращаются в 20 и все по кругу. Профит.
Знаю кухню этого вида инфоцыганства изнутри
Ему с три короба наврешь.
И делай с ним что хошь.
Женщины импульсивны, и большинство действий совершают под влиянием эмоций.
Почему 6-отдел по поимке всяких интернет-хулиганов ловит, а тут реально(!) на лицо вот ТАКОЕ!!!
Это, когда должны правоохранительные органы работать, когда суициды начнутся или что (??)...
p.s. Вот, к примеру, у меня есть инфа про коррупцию и другие противоправные действия от "мусоров", ... дык меня попытаются найти в ближайшие сутки-неделю .. в розыск... А ТУТ, бл#... И спокуха... Грусть, печаль...
Хочу сказать ещё одно!... Бастыркин (молодец иногда) ... НО!!! дебила кусок, если под ним вся эта шалупонь так работает??
Вывовы не мне делать!(
Так,что дурачкам место в стаде дешёвой раб.силы в долгах. Чем больше долгов,тем больше шансов,что будет работать за еду.
И не надо возмущатся. Моё мнение и государство поддерживает. До единоросии,любое мошенниччество очень сурово каралось,а теперь счета блокируют и то после того как инфоцигане перестают копеечу в налоги откатывать.