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Инфоцыганка посоветовала подписчице продать квартиры, чтобы пройти часовое обучение

Инфоцыганка посоветовала подписчице продать квартиры, чтобы пройти часовое обучение

Автор:
07 ноября 2023 08:40
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: интересное   инфоцыгане   квартира   подписчики   продажа   совет   фото   
3092
3

Теперь понятно, откуда у обычных людей берутся деньги на такие разводы.

Известная инфоцыганка Инна Тлиашинова обещает своим подписчикам тоже самое, что и другие. Просвещение, мантры, большие деньги, финансовые потоки и всё в этом духе. Например, Инна предлагает выполнять практику "Большие деньги" только тем, женщинам, которые не знают своего отца.

Совсем недавно инфоцыганка пыталась продать свой новый курс, который стоит 3 миллиона рублей. В попытках привлечь людей, Тлиашинова даже посоветовала одной из подписчиц продать квартиру в своём Telegram.

В мае этого года счета Инны Тлиашиновой были заблокированы. Причина — непредоставление декларации. Но женщина не унывает и продолжает обманывать людей.

Во всех предыдущих постах про инфоцыган вы спрашивали, кто эти идиоты, которые несут деньги всяких блогерам и исполнителям желаний? На самом деле это обычные люди, у которых есть деньги. Чаще всего участницами марафонов становятся женщины среднего достатка, без постоянной работой, замужние. Большое количество взрослых женщин, которые имеют детей и сидят в декрете. Все эти марафоны дают женщинам то, что им нужно в первую очередь - иллюзию важности и востребованности. На всех этих марафонах женщинам говорят о том, что важно следить за здоровьем, за фигурой, за внешним видом и внутренним состоянием.

Другими словами, большинство женщин, которые покупают эти марафоны - очень несчастны, даже независимо от их достатка.

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Метки: интересное   инфоцыгане   квартира   подписчики   продажа   совет   фото   
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22  комментария
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71k
SAndre 2 часа назад
раньше подобное проходило по статье "мошенничество"
сейчас же государство за попенгаген берет лишь в том случае, если налоги не заплатил
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447
blade3 12 минут назад
Самый хитрое инфоцыганство - это платные курсы похудения с помощью диет.
То есть когда делают расписание блюд с рецептами и развесовкой.
Смысл такой: все блюда диетические - кашки, блинчики из муки, но например нужно этой диетической кашки на завтрак зажрать 400 грамм, котлетки на пару - с пяток. И четыре-пять приема пищи в сутки. Все с обоснованием про метаболизм, типа cерьезно. Некоторые дамы даже сбрасывают на этом килограмма 2 за месяц, на психологии. Но когда курсы оканчиваются, все забывают про рецепты - конечно там все отвратное, и начинают есть обычную пищу, НО в объеме как прописали, желудок растянут, булемичные дамы границ не видят. Итого разница в объеме принимаемой пищи до и после обычно раза в два больше. И эти 2 кг возвращаются в 20 и все по кругу. Профит.
Знаю кухню этого вида инфоцыганства изнутри
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15
Vadim Unnamed 20 минут назад
У меня так жена подсела - Таро, внутренний мир, мантры сидеть глотку рвать. Итог один, развод, ребенок теперь без отца растет (((
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−3
руский паладин 22 минуты назад
наговаривать не надо! прекрасные тренинги у нее. мама, жена и дочка не однократно посещали их. все работает
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838
kan35 Полчаса назад
Многие наверное считают, что какое у нас государство правовое, и защищая простой люд наконец-то взялось за этих прохиндеев. Но я думаю, что кто-то в силовых структурах увидел, что они нацыганили уже достаточно много денег и какой прекрасный повод есть всё у них отобрать в свою пользу. Иначе - где они были все эти годы, прокуроры, следователи и т д. Поэтому наверняка мы смотрим этот очередной спектакль опять не с первого акта. Иначе как объяснить, что все остальные инфоцыгане не посвинтили, а спокойно сидят и "ждут" когда до них доберется карающая десница.
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3k
Руслан Полчаса назад
Законы больших чисел работают. Чем больше лохов, которые платят за эти семинары, тем больше вероятность того, что у кого то из них что-то получится. Получится не с помощью "гуру", а по стечению обстоятельств, каких-то иных механизмов и так далее. И вот эти единицы дальше становятся примером "успеха"...Ну и далее самовоспроизводящаяся система. Одного прикроют в СИЗО, тут же появляются другие "учителя". К сожалению, человеческая глупость и жадность неискоренимы. И так же не искоренимы инфо цыгане.
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15k
Ivan Полчаса назад
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5k
Maldini Полчаса назад
Жирная лярва
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12k
Sapsan 40 минут назад
Камеди знатно потешались над ней

Ссылка www.youtube.com
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17k
Мистер Фикс 42 минуты назад
На дурака не нужен нож.
Ему с три короба наврешь.
И делай с ним что хошь.
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6k
pinbalist 49 минут назад
"Известная инфоцыганка" - кому известная? Автор, ты в адеквате вообще?
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23
Patiot pinbalist 41 минуту назад
Известная другим инфоцыганам...
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22k
сеньор Леонсио 55 минут назад
Почему так много женщин ведутся на инфоцыган?(ц)
Женщины импульсивны, и большинство действий совершают под влиянием эмоций.
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1k
c3nsor3d 56 минут назад
Идея небольшая...
Почему 6-отдел по поимке всяких интернет-хулиганов ловит, а тут реально(!) на лицо вот ТАКОЕ!!!
Это, когда должны правоохранительные органы работать, когда суициды начнутся или что (??)...
p.s. Вот, к примеру, у меня есть инфа про коррупцию и другие противоправные действия от "мусоров", ... дык меня попытаются найти в ближайшие сутки-неделю .. в розыск... А ТУТ, бл#... И спокуха... Грусть, печаль...
Хочу сказать ещё одно!... Бастыркин (молодец иногда) ... НО!!! дебила кусок, если под ним вся эта шалупонь так работает??
Вывовы не мне делать!(
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27k
Сталкер 2 часа назад
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8
PUMBA 2 часа назад
Вот ниразу не жаль этих "пострадавших". Если нет мозгов,то деньги явно не для них.
Так,что дурачкам место в стаде дешёвой раб.силы в долгах. Чем больше долгов,тем больше шансов,что будет работать за еду.
И не надо возмущатся. Моё мнение и государство поддерживает. До единоросии,любое мошенниччество очень сурово каралось,а теперь счета блокируют и то после того как инфоцигане перестают копеечу в налоги откатывать.
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