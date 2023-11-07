Инфоцыганка посоветовала подписчице продать квартиры, чтобы пройти часовое обучение

Известная инфоцыганка Инна Тлиашинова обещает своим подписчикам тоже самое, что и другие. Просвещение, мантры, большие деньги, финансовые потоки и всё в этом духе. Например, Инна предлагает выполнять практику "Большие деньги" только тем, женщинам, которые не знают своего отца.

Совсем недавно инфоцыганка пыталась продать свой новый курс, который стоит 3 миллиона рублей. В попытках привлечь людей, Тлиашинова даже посоветовала одной из подписчиц продать квартиру в своём Telegram.