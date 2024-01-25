В Англии сотрудники зоопарка стараются отучить попугаев материться

В Линкольнширском парке дикой природы с 2022 года живёт пять попугаев, которые просто отменно матерятся. Совсем недавно парку подарили ещё трёх таких же попугаев, которые тоже научились плохим словам. Смотрители полагают, что кто-то научил одного из попугаев материться, а остальные два научились у своего собрата.