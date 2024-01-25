В Англии сотрудники зоопарка стараются отучить попугаев материться

Для этого работники поместили пять попугаев в огромную стаю. Теперь главное, чтобы плохиши не научили всю стаю ругаться матом.
В Линкольнширском парке дикой природы с 2022 года живёт пять попугаев, которые просто отменно матерятся. Совсем недавно парку подарили ещё трёх таких же попугаев, которые тоже научились плохим словам. Смотрители полагают, что кто-то научил одного из попугаев материться, а остальные два научились у своего собрата.
"Когда мы их перевозили, они матерились в переносках, это было ужасно, стоял отборный мат", — рассказал директор зоопарка Стив Николс.
Сначала все восемь птиц были помещены в отдельный вольер. Однако, они выучили новые матерные слова и научились пародировать человеческий смех. Звучало это очень жутко и тогда смотрителям пришёл новый план, но очень рисковый.
Смотрители решили поместить восемь матерящихся птиц в большую стаю из 92 особей. Согласно новой стратегии, матершинники должны выучить новые звуки и забыть плохие слова.
"Если новая стратегия сработает, восемь попугаев смогут научиться приятным звукам, таким как звук микроволновки или автомобиля, которые нравятся другим попугаям в стае. Но если остальные 92 попугая вместо этого подхватят ругательства, на вольер придётся вешать маркировку 18+", - добавил Николс.
Однако, в зоопарк не поступало ещё ни одной жалобы из-за попугаев, которые ругаются.
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У одного человека был попугай который страшно матерился.
Проходит полицейский а тот из окна:
-Пид@р поганный, с@ка иди в%%бу и в рот дам!
Поднялся мент наверх оштрафовал хозяина. На следующий день мент идет опять. Попугай:
-Ах ты прошмондовка, доносить задумал. Да таких как ты я в параше имел!
Снова мент к хозяину за штрафом... Через недели штрафов, хозяину все это надоело, решил продать попугая. Приходит на рынок - никто попугая брать не хочет. Тут мимо проходит поп, который тоже безуспешно пытается продать свого питомца - точно такого же попугая. Ну раз такое дело, решили они обменяться попугаями и разойтись по домам.
На следующий день идет полицейский по улице. Прошел -попугай молчит. Еще прошел опять молчит, снова прошелся -ни звука. Мент не выдержал:
- Эй, попугай, не узнаешь меня? Я с@ка, гандон использованный, прошмандовка. Ты имел меня на параше. Попугай, замогильным голосом:
-Поздно каешься, сын мой...