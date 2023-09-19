Удивительные создания, существующие вопреки законам науки

Из-за такой впечатляющей шеи давление у жирафа должно быть просто безумным, вплоть до разрыва сосудов. Ведь кровь приходится поднимать на высоту порядка 3 метров. А безобидный наклон должен быть чреват потерей сознания из-за резкого прилива крови к голове.

Только относительно недавно исследователи объяснили, что прекрасное самочувствие этому животному обеспечивает специфическое строение желудочков сердца и их плотные стенки. Сосуды в шее очень эластичны, и разрывы им не грозят. А обмороков из-за резкого притока крови к голове жирафу помогает избежать её скопление в венах, расположенных вдоль шеи.