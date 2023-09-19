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Удивительные создания, существующие вопреки законам науки

Удивительные создания, существующие вопреки законам науки

Автор:
19 сентября 2023 10:53
Сообщество : Наука
Метки: Животное   жираф   кенгуру   колибри   наука   приспособленность   противоречие   тихоходка   факт   шмель   
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Все создания природы прекрасны. Но иногда она любит пошутить и сотворить нечто такое, что заставляет людей задумчиво чесать лбы. Ведь некоторые существа нарушают немалое количество законов науки. Но при этом они существуют и отлично себя чувствуют.

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Из-за такой впечатляющей шеи давление у жирафа должно быть просто безумным, вплоть до разрыва сосудов. Ведь кровь приходится поднимать на высоту порядка 3 метров. А безобидный наклон должен быть чреват потерей сознания из-за резкого прилива крови к голове.

Только относительно недавно исследователи объяснили, что прекрасное самочувствие этому животному обеспечивает специфическое строение желудочков сердца и их плотные стенки. Сосуды в шее очень эластичны, и разрывы им не грозят. А обмороков из-за резкого притока крови к голове жирафу помогает избежать её скопление в венах, расположенных вдоль шеи.

Тельце шмеля довольно крупное и основательное для того, чтобы его удерживали в воздухе небольшие относительно тела крылья. И не просто удерживали, а ещё и позволяли преодолевать солидные расстояния.

Но пушистое насекомое попрало законы аэродинамики довольно  простым способом. В полёте шмелиные крылья изгибаются, формируя мини-вихри. Они и позволяют опылителям не только лететь, но отлично себя чувствовать в полёте.

Кенгуру за один прыжок преодолевают расстояние 10 метров. А в состоянии прыгательной активности сумчатые могут находиться по  несколько часов без перерыва. Но чтобы восполнять энергетические затраты, животным надо в разы больше энергии и, соответственно, пищи. А склонностью к полноте кенгуру никогда не отличались.

Основная часть энергии для прыжка запасается в особых сухожилиях задних лап. А ещё легко и непринуждённо отталкивать тушку от земли кенгуру помогают компенсаторные движения головы и хвоста.

Колибри – птица-парадокс. Ведь всего за секунду она перемещается на расстояние, в 380 раз превышающее длину её тела. Для этого ей за ту же секунду приходится взмахнуть крылышками 80 раз. А с учётом жаркого климата, в котором живут птицы, и плотно прилегающих перьев вырабатываемое тепло не уходит в пространство. И колибри должны буквально сгорать во время полёта.

Но этого не происходит, ведь птицы, как оказалось, имеют хорошо замаскированные участки для отведения тепла. Они находятся в области глаз, крыльев, лапок и живота. Выявить специальные зоны помогла съёмка инфракрасных видеокамер. Температура этих участков примерно на 8 градусов выше температуры воздуха. И, что примечательно, кроха сама выбирает, какие зоны и с какой интенсивностью использовать для отведения излишков тепла.

Как только люди не издевались над этими крошечными беспозвоночными. Тихоходки побывали в космосе, вакууме и не только. Стойко перенесли нагревание, давление, излучение и другие лишения и не только выжили, но и дали жизнеспособное потомство, способное к размножению.

А всё почему? А всё благодаря анабиозу, в который тихоходки впадают, попав в экстремальные условия. Метаболизм сходит на нет, а воды в тканях остаётся не более 1%. Организм переносит такие условия благодаря специальным белкам и сахарам, которые защищают ДНК тихоходок, не давая угрозе добраться до драгоценных генов.

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Метки: Животное   жираф   кенгуру   колибри   наука   приспособленность   противоречие   тихоходка   факт   шмель   
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3  комментария
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8k
sedoisever 2 часа назад
С детства знал, что притока крови к голове жирафу помогает избежать наличие клапанов в сосудах шеи, а не "скопление крови в венах". А отёчности ног из-за "потенциальной гипертонии" не происходит благодаря плотной соединительной ткани ног. Что-то типа компрессионного скафандра у лётчиков...
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82k
Доктор Джонс Час назад
Природа - знатная шутница...
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