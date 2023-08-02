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Несчастный случай с Финеасом Гейджем, давший исследователям богатую пищу для размышлений

Несчастный случай с Финеасом Гейджем, давший исследователям богатую пищу для размышлений

Автор:
02 августа 2023 10:36
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Финеас Гейдж   изменение   медицина   мозг   наука   нейробиология   повреждение   потеря   рана   факт   
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«Да ты безмозглый!» Такие неприятные обращения в адрес оппонента призваны подчеркнуть его ограниченность и глупость. Конечно, в черепной коробке даже самого недалёкого человека мозг присутствует. Но бывают и исключения, хоть и редкие.

Этот парень – Финеас Гейдж (1823 – 1860) прожил больше 10 лет, потеряв изрядную часть этого важного органа. В 1848 году мужчина возглавлял бригаду взрывников, работавших на прокладке Вермонтской железной дороги.

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Он уплотнял пробку над пороховым зарядом с помощью лома. И, видимо, отвлёкся на кого-то из коллег. В это время лом высек искру, и порох вспыхнул. В результате взрыва металлический стержень диаметром 3,2 сантиметра пробил череп строителя ниже левого глаза. И парень лишился большей части левого полушария. Кажется, он должен был погибнуть на месте. Ведь с такими травмами не живут. Но мужчина пришёл в себя и даже справился с инфекцией, развившейся в ране.

Понятно, что путь в область со сложными  условиями труда для Финеаса был закрыт. К тому же он потерял память и, по словам очевидцев, стал практически другим человеком: травма повлияла на личностные особенности.

Гейдж устроился кучером в почтовую службу в Нью-Гемпшире. Наниматель оказался настолько доволен работником, что порекомендовал его на аналогичную должность в Чили, хотя мужчина и не знал испанского языка. Постепенно состояние человека, потерявшего, как позже выяснится, 4% коры и 11% белого вещества мозга, стало ухудшаться.

Он перебрался в окрестности Сан-Франциско, где при поддержке сестры и матери потихоньку фермерствовал. Начиная с 1860 года, Гейдж стал страдать эпилептическими припадками. Во время очередного приступа он и скончался в возрасте 36 лет.

Примечательно, что мать не отказала заинтересовавшемуся нестандартным случаем доктору Харлоу и позволила ему забрать голову сына для исследований. Благодаря этому медик внёс весомый вклад в нейробиологию.

На основе черепа уже в нашем  веке были сделаны компьютерные модели, на базе которых учёные пришли к выводу, что человек, потерявший часть мозга, действительно может относительно нормально жить. Конечно, такого рода травма накладывает на личность человека отпечаток: меняется характер, привычки, особенности поведения. Зачастую родные и близкие людей, переживших черепно-мозговую травму, говорят, что такой пациент становится совершенно другим человеком.

Но, главное, что жизнь даже с повреждённым мозгом продолжается без потери хотя бы ключевых навыков и возможностей. И давний несчастный случай с Гейджем помог это доказать.

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Метки: Финеас Гейдж   изменение   медицина   мозг   наука   нейробиология   повреждение   потеря   рана   факт   
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2  комментария
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Majul 2 часа назад
Ну тик-токеры и всякие подобные блохеры вообще без мозга живут. Вот где чудо
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