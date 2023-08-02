Несчастный случай с Финеасом Гейджем, давший исследователям богатую пищу для размышлений

«Да ты безмозглый!» Такие неприятные обращения в адрес оппонента призваны подчеркнуть его ограниченность и глупость. Конечно, в черепной коробке даже самого недалёкого человека мозг присутствует. Но бывают и исключения, хоть и редкие.
Этот парень – Финеас Гейдж (1823 – 1860) прожил больше 10 лет, потеряв изрядную часть этого важного органа. В 1848 году мужчина возглавлял бригаду взрывников, работавших на прокладке Вермонтской железной дороги.
Он уплотнял пробку над пороховым зарядом с помощью лома. И, видимо, отвлёкся на кого-то из коллег. В это время лом высек искру, и порох вспыхнул. В результате взрыва металлический стержень диаметром 3,2 сантиметра пробил череп строителя ниже левого глаза. И парень лишился большей части левого полушария. Кажется, он должен был погибнуть на месте. Ведь с такими травмами не живут. Но мужчина пришёл в себя и даже справился с инфекцией, развившейся в ране.
Понятно, что путь в область со сложными условиями труда для Финеаса был закрыт. К тому же он потерял память и, по словам очевидцев, стал практически другим человеком: травма повлияла на личностные особенности.
Гейдж устроился кучером в почтовую службу в Нью-Гемпшире. Наниматель оказался настолько доволен работником, что порекомендовал его на аналогичную должность в Чили, хотя мужчина и не знал испанского языка. Постепенно состояние человека, потерявшего, как позже выяснится, 4% коры и 11% белого вещества мозга, стало ухудшаться.
Он перебрался в окрестности Сан-Франциско, где при поддержке сестры и матери потихоньку фермерствовал. Начиная с 1860 года, Гейдж стал страдать эпилептическими припадками. Во время очередного приступа он и скончался в возрасте 36 лет.
Примечательно, что мать не отказала заинтересовавшемуся нестандартным случаем доктору Харлоу и позволила ему забрать голову сына для исследований. Благодаря этому медик внёс весомый вклад в нейробиологию.
На основе черепа уже в нашем веке были сделаны компьютерные модели, на базе которых учёные пришли к выводу, что человек, потерявший часть мозга, действительно может относительно нормально жить. Конечно, такого рода травма накладывает на личность человека отпечаток: меняется характер, привычки, особенности поведения. Зачастую родные и близкие людей, переживших черепно-мозговую травму, говорят, что такой пациент становится совершенно другим человеком.
Но, главное, что жизнь даже с повреждённым мозгом продолжается без потери хотя бы ключевых навыков и возможностей. И давний несчастный случай с Гейджем помог это доказать.
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