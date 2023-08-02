Несчастный случай с Финеасом Гейджем, давший исследователям богатую пищу для размышлений

Понятно, что путь в область со сложными условиями труда для Финеаса был закрыт. К тому же он потерял память и, по словам очевидцев, стал практически другим человеком: травма повлияла на личностные особенности.

Гейдж устроился кучером в почтовую службу в Нью-Гемпшире. Наниматель оказался настолько доволен работником, что порекомендовал его на аналогичную должность в Чили, хотя мужчина и не знал испанского языка. Постепенно состояние человека, потерявшего, как позже выяснится, 4% коры и 11% белого вещества мозга, стало ухудшаться.