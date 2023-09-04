Лягушка Баджита – приветливый агрессор

Видимо, сохранению вида всё же способствует образ жизни. Ведь с приходом засушливого сезона все мелкие водоёмы, в котором заседают лягухи, пересыхают. И щитоспинкам приходится большую часть года дрыхнуть в иле, защитив тушку от пересыхания плотным слоем слизи.

Размножаются эти создания с завидным энтузиазмом. Одна самка выдаёт за раз больше 1000 икринок. Спустя несколько дней мельтешащая ребятня уже достигает самостоятельности. Но выживают не все, ибо маленькие каннибальчики очень голодны. И аппетит утоляют тем, что имеется рядом – собственными же братиками и сестричками.