Лягушка Баджита – приветливый агрессор

Это полуплоское создание, обитающее в саваннах Гран-Чако (Аргентина) давно уже стало героем затёртых мемов. Но в действительности щитоспинка или лягушка Баджита не так мила, как кажется на первый взгляд.
В обычном состоянии это создание размерами в среднем 10 см напоминает полужидкую лужицу, оборудованную бездонной пастенькой и двумя внимательными глазками-кнопками. Но когда наступает время славной охоты или есть реальная угроза, клеточная субстанция преображается и превращается в пупырчатую булку. Следующий шаг щитоспинки – дивный ор, который повергнет в состояние шока и самых бесстрашных граждан.
Несмотря на широкую располагающую лыбу и кажущееся добродушие, щитоспинка страшный и практически постоянно голодный хищник. Вышло так, что природа наделила лягушку специфической системой пищеварения: впечатляющий ротик резко переходит в почти что бездонный желудок, который заканчивается лаконичным кишечником. В связи с этим это милейшее существо практически всегда испытывает адский голод. И мечтает только о еде.
Причём, белковой. Беззубое создание с завидным аппетитом поглощает улиток, ракообразных, мелкую рыбёшку, даже грызунов. Не брезгует и себе подобными. Поэтому даже странно, что со склонностью к каннибализму щитоспинки ещё не вымерли. Охота происходит совершенно негуманно: жабка приветливо открывает рот, а когда доверчивая добыча попадётся, то смыкает его и терпеливо ждёт, пока жертва не прекратит трепыхания. И затем уже с чистой совестью приступает к трапезе.
Видимо, сохранению вида всё же способствует образ жизни. Ведь с приходом засушливого сезона все мелкие водоёмы, в котором заседают лягухи, пересыхают. И щитоспинкам приходится большую часть года дрыхнуть в иле, защитив тушку от пересыхания плотным слоем слизи.
Размножаются эти создания с завидным энтузиазмом. Одна самка выдаёт за раз больше 1000 икринок. Спустя несколько дней мельтешащая ребятня уже достигает самостоятельности. Но выживают не все, ибо маленькие каннибальчики очень голодны. И аппетит утоляют тем, что имеется рядом – собственными же братиками и сестричками.
Щитоспинки подходят для домашнего содержания. В неволе при хорошем уходе могут прожить до 10 лет, радуя владельца умильным видом, отменным аппетитом и душераздирающими воплями.
Держать эту толстопопую пусю стоит исключительно в одиночестве, ибо выживет только один. Даже хозяина жабка может цапнуть при переносе в другую ёмкость. Но эта методика выживания зарекомендовала себя отлично, ибо злобненькие милахи живут себе припеваючи и вымирать не собираются.
Источник:
Источник:
- Удивительные жители Земли, похожие на пришельцев из других миров
- Чемпионы в области лени среди животных
- Нестандартный бразильский пега
- Счастливые слепыши
- Родственник саламандры, который живёт без глаз, ушей и лёгких