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Лягушка Баджита – приветливый агрессор

Лягушка Баджита – приветливый агрессор

Автор:
04 сентября 2023 10:39
Сообщество : Животные
Метки: Животное   интересно   каннибал   лягушка Баджита   образ_жизни   приспособленность   создание   среда обитания   существо   щитоспинка   
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Это полуплоское создание, обитающее в саваннах Гран-Чако (Аргентина) давно уже стало героем затёртых мемов. Но в действительности щитоспинка или лягушка Баджита не так мила, как кажется на первый взгляд.

В обычном состоянии это создание размерами в среднем 10 см напоминает полужидкую лужицу, оборудованную бездонной пастенькой и двумя внимательными глазками-кнопками. Но когда наступает время славной охоты или есть реальная угроза, клеточная субстанция преображается и превращается в пупырчатую булку. Следующий шаг щитоспинки – дивный ор, который повергнет в состояние шока и самых бесстрашных граждан.

Несмотря на широкую располагающую лыбу и кажущееся добродушие, щитоспинка страшный и практически постоянно голодный хищник. Вышло так, что природа наделила лягушку специфической системой пищеварения: впечатляющий ротик резко переходит в почти что бездонный желудок, который заканчивается лаконичным кишечником. В связи с этим это милейшее существо практически всегда испытывает адский голод. И мечтает только о еде.

Причём, белковой. Беззубое создание с завидным аппетитом поглощает улиток, ракообразных, мелкую рыбёшку, даже грызунов. Не брезгует и себе подобными. Поэтому даже странно, что со склонностью к каннибализму щитоспинки ещё не вымерли. Охота происходит совершенно негуманно: жабка приветливо открывает рот, а когда доверчивая добыча попадётся, то смыкает его и терпеливо ждёт, пока жертва не прекратит трепыхания. И затем уже с чистой совестью приступает к трапезе.

Видимо, сохранению вида всё же способствует образ жизни. Ведь с приходом засушливого сезона все мелкие водоёмы, в котором заседают лягухи, пересыхают. И щитоспинкам приходится большую часть года дрыхнуть в иле, защитив тушку от пересыхания плотным слоем слизи.

Размножаются эти создания с завидным энтузиазмом. Одна самка выдаёт за раз больше 1000 икринок. Спустя несколько дней мельтешащая ребятня уже достигает самостоятельности. Но выживают не все, ибо маленькие каннибальчики очень голодны. И аппетит утоляют тем, что имеется рядом – собственными же братиками и сестричками.

Щитоспинки подходят для домашнего содержания. В неволе при хорошем уходе могут прожить до 10 лет, радуя владельца умильным видом, отменным  аппетитом и душераздирающими  воплями.

Держать эту толстопопую пусю стоит исключительно в одиночестве, ибо выживет только один. Даже хозяина жабка может цапнуть при переносе в другую ёмкость. Но эта методика выживания зарекомендовала себя отлично, ибо злобненькие милахи живут себе припеваючи и вымирать не собираются.

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Метки: Животное   интересно   каннибал   лягушка Баджита   образ_жизни   приспособленность   создание   среда обитания   существо   щитоспинка   
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