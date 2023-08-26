20+ самых странных научных экспериментов, в реальность которых сложно поверить

Ученые не сидят без дела. Каждый день во всем мире проводятся эксперименты. Это может быть изучение вариации гена или поиск кода для решения той или иной задачи. В этих стремлениях и сомнениях и заключается наша способность делать открытия. Но порой научные исследования могут зайти слишком далеко.
В 1955 году ученые попытались разработать уникальную методику выявления шизофрении. Они поили пауков мочой шизофреников и сравнивали их паутину с той, которую плели пауки, которым давали мочу исследователей. Никаких различий обнаружить не удалось. Однако было отмечено, что после одного глотка пауки выражали резкое отвращение к урине шизофреника.
В 1970 году доктор Майрон Л. Фокс выступил перед группой психологов и психиатров с докладом "Математическая теория игр и ее применение в обучении врачей". Однако докладчиком оказался актер, не имеющий абсолютно никаких знаний по данной теме. Целью лекции было исследование "образовательного соблазна". Доктор Фокс использовал свои актерские способности для установления контакта с аудиторией, несмотря на то, что лекция была совершенно бессмысленной. Удивительно, но его доклад показался слушателям увлекательным и познавательным. Этот феномен был назван "эффектом доктора Фокса". Исследование показало, как харизматичный оратор может одурачить умных людей. Как ни странно, через десять лет президентом США был избран Рональд Рейган.
В январе 1986 года в Москве 11 мужчин легли в кровати и не вставали в течение 370 дней. Они принимали ванну лежа, ели, читали, смотрели телевизор, писали письма. Эксперимент проводился в рамках засекреченного коммического проекта. В то время это был самый простой метод моделирования эффектов невесомости на Земле. Кровати были наклонены к изголовью на 5 градусов.
У нескольких участников развилась депрессия, а долгая разлука с женами привела к разводам. Тяжесть испытания должен был компенсировать приз - автомобиль.
В ореховых смесях бразильский орех всегда оказывается наверху. Разгадать эту загадку помог рентген. Ученые сначала положили крупные орехи на дно пачки, засыпали более мелкими, а потом встряхнули пакет несколько раз. Как только бразильские орехи принимают вертикальное положение, освобождается больше места для более мелких орехов, и они падают вниз.
Ученые из Нидерландов генетически модифицировали коров, чтобы в их молоке появился человеческий белок лактоферрин, который содержится в грудном молоке. Этот белок предотвращает широкий спектр заболеваний и является отличным стимулятором иммунной системы.
В 2005 году эмбриональные стволовые клетки человека пересадили мышам, когда они еще находились в утробе матери. Уже после рождения зверьков было обнаружено, что человеческие клетки прижились. Ученые надеются, что эта методика позволит улучшить тестирование экспериментальных препаратов и проведение медицинских испытаний.
В 2009 году ученые Калифорнийского университета, финансируемые DARPA, вживили электроды в жуков, что позволило им по беспроводной связи давать жукам команды поворачивать, взлетать или зависать в полете.
Пентагон может использовать эту технологию в поисково-спасательных операциях, а также для скрытого мониторинга.
В 2020 году ученые из Университета Миннесоты надели 3D-очки на каракатицу, чтобы понаблюдать за тем, как она нападает на свою жертву. Моллюску показывали изображения креветок, чтобы понять, как он оценивает расстояние перед атакой. Глаза у этих животных устроены так, что дают обзор на 360 градусов. В результате исследователи пришли к выводу, что каракатицы используют стереопсис для определения расстояния.
Однажды ученые задались вопросом, является ли 24-часовой режим сна и бодрствования просто привычкой. В 1938 году нейрофизиолог Натаниэль Клейтман и студент Чикагского университета Брюс Ричардсон провели 32 дня в Мамонтовой пещере, штат Кентукки, пытаясь перейти на 28-часовой суточный цикл. Они должны были работать по 10 часов, спать по 9 часов и отдыхать по 9 часов. Более молодой Ричардсон адаптировался менее чем за неделю, в то время как Клейтман так и не смог приспособиться.
В 2015 году генетики из Нанкинского университета, Китай, удалили ген миостатин из эмбрионов собак. Миостатин подавляет рост мышц. Геркулес и Тиангоу стали первыми собаками с особыми генетическими модификациями. Ученые надеются, что эти испытания поспособствуют открытию метода лечения таких заболеваний человека, как мышечная дистрофия.
В 2004 году Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США одобрило имплантацию чипов людям. Тюрьмы, больницы и предприятия могут таким образом отслеживать местонахождение людей, получать доступ к истории болезни, а также предоставлять или ограничивать доступ к информации. Сегодня многие американские исправительные учреждения используют чипирование.
Нравится вам это или нет, но вы судите о людях по их внешности. Согласно последним исследованиям психологов из Мельбурнского университета, предвзятость к людям, которых мы считаем некрасивыми, является естественным защитным механизмом. Хотя уродство субъективно, каждый человек считает непривлекательными определенные характеристики.
Неосознанное предубеждение против людей с менее привлекательной внешностью - общемировая проблема, которая оказывает существенное влияние на жизнь людей. Некрасивые люди менее трудоспособны, менее успешны и чаще подвергаются суровому наказанию в суде.
В 1964 году Хосе Дельгадо, невролог из Йельского университета, вживил в мозг быка по кличке Лучеро радиоуправляемые электроды и провел эксперимент. Ученый вышел на ринг с 250-килограммовым животным, вооружившись только пультом дистанционного управления. Лучеро бросился на мужчину, но после нажатия кнопки мгновенно присмирел и побежал прочь. Дельгадо доказал, что биологические основы социального поведения кроются именно в электричестве.
В 1946 году британское правительство провело исследование простуды. Добровольцев размещали в просторных квартирах со всеми удобствами, в их распоряжении были игры, книги, радио и телефон. Им даже платили по три шиллинга в день. Но от испытуемых требовалось после горячей ванны провести 30 минут на холоде и носить мокрые носки, а еще им вводили в нос слизь больного человека. Эксперимент доказал, что простуда никак не связана с холодной погодой.
Молекулярные биологи из Германии и Японии увеличили толщину коры мозга мартышек-игрунок, используя человеческий ген ARHGAP11B. Неокортекс, отвечающий за мышление и язык, значительно увеличился в мозге мартышек. По мнению ученых, ген ARHGAP11B сыграл важную роль в эволюции человека.
Ученые обнаружили, что ткань мочевого пузыря свиньи может быть переработана в порошок, получивший название межклеточный матрикс, и использована для регенерации пальцев человека. Межклеточный матрикс служит основой для роста клеток обновленной ткани. Он позволяет отращивать утраченные кончики пальцев и даже используется для регенерации мышц.
Финский ученый Илкка Хански завез бабочку шашечницу обыкновенную на отдаленный остров Соттунга, планируя изучить, как будет выживать популяция одного вида в суровой среде обитания. Он и не подозревал, что бабочки являются носителями паразитических ос, разрывающих желудок, и что эти осы тоже являются носителями своего собственного гиперпаразита меньшего размера. Когда бабочки были выпущены на Соттунгу, осы распространились по всему острову вместе со своими хозяевами. Этот эксперимент напоминает о том, что прежде чем переселять исчезающие виды в новую среду, нужно знать их физиологию.
Вплоть до 20 века мастурбацию называли то грехом, то болезнью, то одновременно и тем, и другим. Одни пробовали молиться, другие - сидеть на диетах, третьи понимали, что единственным выходом являются медицинские средства. Так, врачи пришли к выводу, что под воздействием бромистого калия участники эксперимента стали меньше мастурбировать. Однако позже это средство стали применять в качестве седативного.
Будучи психологом, Уинтроп и его жена в начале 1930-х годов приобрели детеныша шимпанзе по имени Гуа и воспитывали его вместе со своим маленьким сыном Дональдом. Вначале Гуа превосходила Дональда в тестах на память, рефлексы, почерк, силу, ловкость, лазание, понимание языка, решение задач и другие навыки. Но вскоре она достигла плато, и Дональд, вместо того чтобы говорить по-английски, стал подражать вокализации своей "сестры" Гуа. Семья Келлогг была вынуждена прекратить эксперимент.
В 2021 году ученые решили в очередной раз поиздеваться над пауками, создав из паука-сенокосца "коротконожку". После генной модификации конечности пауков изменились не только в размерах, но и превратились в короткие придатки, известные как педипальпы. Это позволило ученым получить представление о том, из каких организмов 400 млн. лет назад могли развиться пауки-сенокосцы.
Каждому человеку знакомо чувство страха. Но откуда берется страх? В 2011 г. ученые попытались найти ответ на этот вопрос, проведя эксперимент с женщиной, которую назвали SM. Как оказалось, она не могла испытывать страх, потому что болезнь Урбаха-Вите повредила миндалевидное тело ее мозга, а они играют важную роль в формировании эмоций.
В 2013 году SM снова участвовала в исследовании, но теперь ее попросили вдохнуть CO2, что вызвало у нее ощущение удушья и приступ паники. Ученые пришли к выводу, что за страх отвечает не только миндалевидное тело.
Ученые компании KSTAR объявили о новом мировом рекорде температуры "искусственного Солнца" в декабре 2020 года. Плазма достигла температуры в 100 млн градусов Цельсия и удерживала ее в течение двадцати секунд, что более чем в три раза превышает предыдущий рекорд.
Исследователи планируют использовать этот метод для получения энергии за счет ядерного синтеза. Однако для достижения поставленной цели предстоит проделать большую работу. Цель к 2025 году - удерживать температуру в 100 млн градусов в течение пяти минут.
Лео Стэнли, главный хирург калифорнийской тюрьмы Сан-Квентин, в период с 1910 по начало 1950-х годов пересаживал яички казненных преступников живым заключенным. Стэнли считал, что у всех уголовников низкий уровень тестостерона, а его повышение приведет к снижению уровня преступности. Более 10000 заключенных пострадали от действий хирурга. А когда человеческих доноров стало не хватать, Стэнли начал вводить заключенным разжиженные яички животных.
Один из важнейших нерешенных вопросов - одиноки ли люди во Вселенной. Враждебные инопланетяне могут найти Землю, используя те же методы, что и мы. Например, изучая изменения света, когда планета проходит прямо перед звездой, на орбите которой вращается. Такие транзиты являются основным способом поиска планет. Астрономы из Колумбийского университета в Нью-Йорке предлагают маскировать такие транзиты с помощью лазера. Работы лазера мощностью 30 МВт в течение 10 часов один раз в год будет достаточно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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