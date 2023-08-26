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20+ самых странных научных экспериментов, в реальность которых сложно поверить

20+ самых странных научных экспериментов, в реальность которых сложно поверить

Автор:
26 августа 2023 14:51
Сообщество : Факты
Метки: история   люди   мир   наука   ученый   факт   
1777
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Ученые не сидят без дела. Каждый день во всем мире проводятся эксперименты. Это может быть изучение вариации гена или поиск кода для решения той или иной задачи. В этих стремлениях и сомнениях и заключается наша способность делать открытия. Но порой научные исследования могут зайти слишком далеко.

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В 1955 году ученые попытались разработать уникальную методику выявления шизофрении. Они поили пауков мочой шизофреников и сравнивали их паутину с той, которую плели пауки, которым давали мочу исследователей. Никаких различий обнаружить не удалось. Однако было отмечено, что после одного глотка пауки выражали резкое отвращение к урине шизофреника.


В 1970 году доктор Майрон Л. Фокс выступил перед группой психологов и психиатров с докладом "Математическая теория игр и ее применение в обучении врачей". Однако докладчиком оказался актер, не имеющий абсолютно никаких знаний по данной теме. Целью лекции было исследование "образовательного соблазна". Доктор Фокс использовал свои актерские способности для установления контакта с аудиторией, несмотря на то, что лекция была совершенно бессмысленной. Удивительно, но его доклад показался слушателям увлекательным и познавательным. Этот феномен был назван "эффектом доктора Фокса". Исследование показало, как харизматичный оратор может одурачить умных людей. Как ни странно, через десять лет президентом США был избран Рональд Рейган.



В январе 1986 года в Москве 11 мужчин легли в кровати и не вставали в течение 370 дней. Они принимали ванну лежа, ели, читали, смотрели телевизор, писали письма. Эксперимент проводился в рамках засекреченного коммического проекта. В то время это был самый простой метод моделирования эффектов невесомости на Земле. Кровати были наклонены к изголовью на 5 градусов.

У нескольких участников развилась депрессия, а долгая разлука с женами привела к разводам. Тяжесть испытания должен был компенсировать приз - автомобиль.


В ореховых смесях бразильский орех всегда оказывается наверху. Разгадать эту загадку помог рентген. Ученые сначала положили крупные орехи на дно пачки, засыпали более мелкими, а потом встряхнули пакет несколько раз. Как только бразильские орехи принимают вертикальное положение, освобождается больше места для более мелких орехов, и они падают вниз.


Ученые из Нидерландов генетически модифицировали коров, чтобы в их молоке появился человеческий белок лактоферрин, который содержится в грудном молоке. Этот белок предотвращает широкий спектр заболеваний и является отличным стимулятором иммунной системы.


В 2005 году эмбриональные стволовые клетки человека пересадили мышам, когда они еще находились в утробе матери. Уже после рождения зверьков было обнаружено, что человеческие клетки прижились. Ученые надеются, что эта методика позволит улучшить тестирование экспериментальных препаратов и проведение медицинских испытаний.


В 2009 году ученые Калифорнийского университета, финансируемые DARPA, вживили электроды в жуков, что позволило им по беспроводной связи давать жукам команды поворачивать, взлетать или зависать в полете.

Пентагон может использовать эту технологию в поисково-спасательных операциях, а также для скрытого мониторинга.


В 2020 году ученые из Университета Миннесоты надели 3D-очки на каракатицу, чтобы понаблюдать за тем, как она нападает на свою жертву. Моллюску показывали изображения креветок, чтобы понять, как он оценивает расстояние перед атакой. Глаза у этих животных устроены так, что дают обзор на 360 градусов. В результате исследователи пришли к выводу, что каракатицы используют стереопсис для определения расстояния.


Однажды ученые задались вопросом, является ли 24-часовой режим сна и бодрствования просто привычкой. В 1938 году нейрофизиолог Натаниэль Клейтман и студент Чикагского университета Брюс Ричардсон провели 32 дня в Мамонтовой пещере, штат Кентукки, пытаясь перейти на 28-часовой суточный цикл. Они должны были работать по 10 часов, спать по 9 часов и отдыхать по 9 часов. Более молодой Ричардсон адаптировался менее чем за неделю, в то время как Клейтман так и не смог приспособиться.


В 2015 году генетики из Нанкинского университета, Китай, удалили ген миостатин из эмбрионов собак. Миостатин подавляет рост мышц. Геркулес и Тиангоу стали первыми собаками с особыми генетическими модификациями. Ученые надеются, что эти испытания поспособствуют открытию метода лечения таких заболеваний человека, как мышечная дистрофия.


В 2004 году Агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США одобрило имплантацию чипов людям. Тюрьмы, больницы и предприятия могут таким образом отслеживать местонахождение людей, получать доступ к истории болезни, а также предоставлять или ограничивать доступ к информации. Сегодня многие американские исправительные учреждения используют чипирование.


Нравится вам это или нет, но вы судите о людях по их внешности. Согласно последним исследованиям психологов из Мельбурнского университета, предвзятость к людям, которых мы считаем некрасивыми, является естественным защитным механизмом. Хотя уродство субъективно, каждый человек считает непривлекательными определенные характеристики.

Неосознанное предубеждение против людей с менее привлекательной внешностью - общемировая проблема, которая оказывает существенное влияние на жизнь людей. Некрасивые люди менее трудоспособны, менее успешны и чаще подвергаются суровому наказанию в суде.


В 1964 году Хосе Дельгадо, невролог из Йельского университета, вживил в мозг быка по кличке Лучеро радиоуправляемые электроды и провел эксперимент. Ученый вышел на ринг с 250-килограммовым животным, вооружившись только пультом дистанционного управления. Лучеро бросился на мужчину, но после нажатия кнопки мгновенно присмирел и побежал прочь. Дельгадо доказал, что биологические основы социального поведения кроются именно в электричестве.


В 1946 году британское правительство провело исследование простуды. Добровольцев размещали в просторных квартирах со всеми удобствами, в их распоряжении были игры, книги, радио и телефон. Им даже платили по три шиллинга в день. Но от испытуемых требовалось после горячей ванны провести 30 минут на холоде и носить мокрые носки, а еще им вводили в нос слизь больного человека. Эксперимент доказал, что простуда никак не связана с холодной погодой.


Молекулярные биологи из Германии и Японии увеличили толщину коры мозга мартышек-игрунок, используя человеческий ген ARHGAP11B. Неокортекс, отвечающий за мышление и язык, значительно увеличился в мозге мартышек. По мнению ученых, ген ARHGAP11B сыграл важную роль в эволюции человека.


Ученые обнаружили, что ткань мочевого пузыря свиньи может быть переработана в порошок, получивший название межклеточный матрикс, и использована для регенерации пальцев человека. Межклеточный матрикс служит основой для роста клеток обновленной ткани. Он позволяет отращивать утраченные кончики пальцев и даже используется для регенерации мышц.



Финский ученый Илкка Хански завез бабочку шашечницу обыкновенную на отдаленный остров Соттунга, планируя изучить, как будет выживать популяция одного вида в суровой среде обитания. Он и не подозревал, что бабочки являются носителями паразитических ос, разрывающих желудок, и что эти осы тоже являются носителями своего собственного гиперпаразита меньшего размера. Когда бабочки были выпущены на Соттунгу, осы распространились по всему острову вместе со своими хозяевами. Этот эксперимент напоминает о том, что прежде чем переселять исчезающие виды в новую среду, нужно знать их физиологию.


Вплоть до 20 века мастурбацию называли то грехом, то болезнью, то одновременно и тем, и другим. Одни пробовали молиться, другие - сидеть на диетах, третьи понимали, что единственным выходом являются медицинские средства. Так, врачи пришли к выводу, что под воздействием бромистого калия участники эксперимента стали меньше мастурбировать. Однако позже это средство стали применять в качестве седативного.


Будучи психологом, Уинтроп и его жена в начале 1930-х годов приобрели детеныша шимпанзе по имени Гуа и воспитывали его вместе со своим маленьким сыном Дональдом. Вначале Гуа превосходила Дональда в тестах на память, рефлексы, почерк, силу, ловкость, лазание, понимание языка, решение задач и другие навыки. Но вскоре она достигла плато, и Дональд, вместо того чтобы говорить по-английски, стал подражать вокализации своей "сестры" Гуа. Семья Келлогг была вынуждена прекратить эксперимент.


В 2021 году ученые решили в очередной раз поиздеваться над пауками, создав из паука-сенокосца "коротконожку". После генной модификации конечности пауков изменились не только в размерах, но и превратились в короткие придатки, известные как педипальпы. Это позволило ученым получить представление о том, из каких организмов 400 млн. лет назад могли развиться пауки-сенокосцы.


Каждому человеку знакомо чувство страха. Но откуда берется страх? В 2011 г. ученые попытались найти ответ на этот вопрос, проведя эксперимент с женщиной, которую назвали SM. Как оказалось, она не могла испытывать страх, потому что болезнь Урбаха-Вите повредила миндалевидное тело ее мозга, а они играют важную роль в формировании эмоций.

В 2013 году SM снова участвовала в исследовании, но теперь ее попросили вдохнуть CO2, что вызвало у нее ощущение удушья и приступ паники. Ученые пришли к выводу, что за страх отвечает не только миндалевидное тело.


Ученые компании KSTAR объявили о новом мировом рекорде температуры "искусственного Солнца" в декабре 2020 года. Плазма достигла температуры в 100 млн градусов Цельсия и удерживала ее в течение двадцати секунд, что более чем в три раза превышает предыдущий рекорд.

Исследователи планируют использовать этот метод для получения энергии за счет ядерного синтеза. Однако для достижения поставленной цели предстоит проделать большую работу. Цель к 2025 году - удерживать температуру в 100 млн градусов в течение пяти минут.


Лео Стэнли, главный хирург калифорнийской тюрьмы Сан-Квентин, в период с 1910 по начало 1950-х годов пересаживал яички казненных преступников живым заключенным. Стэнли считал, что у всех уголовников низкий уровень тестостерона, а его повышение приведет к снижению уровня преступности. Более 10000 заключенных пострадали от действий хирурга. А когда человеческих доноров стало не хватать, Стэнли начал вводить заключенным разжиженные яички животных.


Один из важнейших нерешенных вопросов - одиноки ли люди во Вселенной. Враждебные инопланетяне могут найти Землю, используя те же методы, что и мы. Например, изучая изменения света, когда планета проходит прямо перед звездой, на орбите которой вращается. Такие транзиты являются основным способом поиска планет. Астрономы из Колумбийского университета в Нью-Йорке предлагают маскировать такие транзиты с помощью лазера. Работы лазера мощностью 30 МВт в течение 10 часов один раз в год будет достаточно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   люди   мир   наука   ученый   факт   
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2  комментария
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2k
Digektor Полчаса назад
Может, именно по этому мы и не смогли найти жизнь на других планетах, так как там такие же астрономы уже включили маскировочные лазеры?!
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4k
Владимир 5 минут назад
А то вы всем кагалом там набросились на опухоль,
Собак ножами режете, а это бандитизм.
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