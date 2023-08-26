20+ самых странных научных экспериментов, в реальность которых сложно поверить

В январе 1986 года в Москве 11 мужчин легли в кровати и не вставали в течение 370 дней. Они принимали ванну лежа, ели, читали, смотрели телевизор, писали письма. Эксперимент проводился в рамках засекреченного коммического проекта. В то время это был самый простой метод моделирования эффектов невесомости на Земле. Кровати были наклонены к изголовью на 5 градусов.

У нескольких участников развилась депрессия, а долгая разлука с женами привела к разводам. Тяжесть испытания должен был компенсировать приз - автомобиль.