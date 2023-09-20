Писклявые убийцы умилительного вида

Кажется, что грызуны – эталон пацифиста. Услаждают себя цветочками, травками, всяческими семенами и орехами. Могут, правда, бабочку какую с цветочком вместе заточить или нерасторопную козявку схрупать. Но это исключительно для восполнения белка в организме.

Зоологи наблюдали вполглаза за поведением предсказуемых пушистиков. Вроде, всё с ними понятно. Но внимание исследователей привлёк случай 2007 года.

Несколько луговиков собрались вокруг тушки соплеменника. Выглядело так, словно они прощались с усопшим и демонстрировали горе. Но при более внимательном рассмотрении оказалось, что трупик принадлежит суслику.