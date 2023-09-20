Писклявые убийцы умилительного вида

Внешность обманчива. Жизнь наверняка не один раз доказывала эту аксиому практически каждому. Но в мире животных это правило тоже действует. И далеко не каждый, кто выглядит милым и пушистым, в действительности таковым является.
Луговые собачки – представители беличьих со всеми вытекающими в виде трогательной и даже тискательной внешности. Зверьки – типичные обитатели прерий. Отличаются скрупулёзностью и аккуратностью и оборудуют под землёй сложные системы с кладовыми, спальнями, детскими и даже родзалами.
Довольно упитанными (до 1,5 кг) и крупными (до 40 см) пухляшами любят закусить хищники всех мастей. Поэтому в процессе эволюции они отрастили шубку, которая делает собачек незаметными на выжженной земле.
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Если внешне зверьков можно спутать с другими похожими представителями местной фауны, то звуки, которые луговые собачки издают, уникальны. Животные общаются друг с другом с помощью специфического посвиста, напоминающего скулёж маленьких щенков. Собственно, он и определил название вида.
Поесть собачки любят, но из-за угрозы нападения хищников далеко от своих нор не отходят, методично поедая растительность, набивая животик, улучшая обзор и превращая территорию в ещё большую степь
Кажется, что грызуны – эталон пацифиста. Услаждают себя цветочками, травками, всяческими семенами и орехами. Могут, правда, бабочку какую с цветочком вместе заточить или нерасторопную козявку схрупать. Но это исключительно для восполнения белка в организме.
Зоологи наблюдали вполглаза за поведением предсказуемых пушистиков. Вроде, всё с ними понятно. Но внимание исследователей привлёк случай 2007 года.
Несколько луговиков собрались вокруг тушки соплеменника. Выглядело так, словно они прощались с усопшим и демонстрировали горе. Но при более внимательном рассмотрении оказалось, что трупик принадлежит суслику.
Дальнейшее наблюдение дало неожиданные результаты: выяснилось, что милые пухляши, восстав после зимней спячки, начинают хладнокровно загрызать сусликов, посягающих на нежную майскую траву. Дескать, ходят тут всякие, а потом еда пропадает.
Тушки пищащие киллеры оставляют на видном месте, в назидание другим голодающим. Дескать, так будет с каждым. Что примечательно, единой системы в поведении луговых собачек нет. Один представитель коммуны может довольствовать одним сусликом в месяц, а другой загрызает десяток в день.
Дамочки в смертоубийственной гонке не отстают от своих мужчин. А потомство, вырастающее в кровожадной семье, что примечательно, здоровее и крепче по сравнению с малышами, которых воспитывают миролюбивые родители.
Так что в борьбе за выживание все средства хороши. И даже приходится выпускать наружу свою тёмную сторону. Впрочем, любители луговых собачек (зверьки отлично одомашниваются) спокойно отнеслись к этой информации. Ведь дома питомцев кормят, что называется, от пуза. И выходить на тропу войны им не нужно. Но это не точно, ведь хотя и не зафиксировано ни одного случая нападения собачки на хозяина, полностью такую вероятность нельзя исключать.
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