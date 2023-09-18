FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6921 пост • 3073 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Вы никто! Вы мусор!": в Приморье сотрудница МВД устроила скандал, когда её не пустили в ночной клуб

"Вы никто! Вы мусор!": в Приморье сотрудница МВД устроила скандал, когда её не пустили в ночной клуб

Автор:
18 сентября 2023 18:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Приморье   дебош   клуб   малибу   охрана   скандал   
2301
1
1

Женщина сначала обложила охранника матом, после стала выяснять, кто он такой - в результате всё вылилось в безобразную сцену, которую пришлось наблюдать посетителям клуба.

Начальница отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО "Большекаменский" Наталья Зубрилина - по крайней мере, так значилось в удостоверении - пришла отдохнуть в клуб "Малибу" со своей подругой. Но девушек в заведение не пустили, т.к. те были подшофе. Дамам предложили зайти в другой раз. Такой пассаж от охраны возмутил посетительниц, и сотрудница МВД встала на дыбы.


Сначала она "козыряла" корочками, затем, когда выяснилось, что она в клуб пришла не на задание, а отдохнуть как частное лицо, дама стала сыпать оскоблениями. В конце концов, узнав ФИО охранника, не пустившего её в клуб, бузотёрша заявила, что за ним едет "дежурка".


Кстати, в заведение в тот вечер дебоширки так и не попали, а видео скандала, распространившегося в соцсетях, стало основанием для проверки.


Как сообщают в СМИ, в пресс-службе УМВД заявили, что главная скандалистка в полиции не работает в полиции, и откуда у неё удостоверение, сказать затрудняются. А вот вторая дама действительно является следователем территориального ОВД, и в отношении её инициирована служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Приморье   дебош   клуб   малибу   охрана   скандал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
103
Faust Час назад
Вот они, реально МУСОР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
510
МИХАН 47 секунд назад
Таких шлюх не мало в МВД. !
Хенералы лубят таких сучек !!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий 2 минуты назад
Фишки наверное единственное место, где написано, что эта баба якобы не сотрудник полиции. В остальных местах более конкретно. "Начальство ...заинтересовалось поведением.... и будут сделаны выводы". Мелочь кажется, а нагнетает обстановочку то эта мелочь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
975
Димыч 12 минут назад
Как говорил мне один старый опер: "Бухой мент, размахивающий ксивой - уже не мент." К сожалению, из-за вот таких экземпляров у народа формируется мнение обо ВСЕХ и доверие подрывается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MrMopnex 15 минут назад
Народ героев в лицо знать должен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
524
piralexandr 20 минут назад
Среди тысячи нормальных ментов один мусорок, а судят обо всех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
AzuveR 21 минуту назад
Охрана клуба грамотно и профессионально дала морально отсосать ,обуревшим мусориням. Которые видимо привыкли,что для них все двери открыты. А тут отсоспетрович.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Обычная истерика пьяная. Таких в день по России сотни, а по миру так тысячи или куда больше ... Что тут удивительного или достойного внимания кого либо, кроме участников и полиции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Звёздный князь Полчаса назад
Понятно, что всем хочется кайфов. но не надо при этом злоупотреблять своими должностными полномочиями.
Сотрудник Внутренних Дел (как и любое лицо руководства) должен помнить, что он - слуга закона, а не наоборот. Его обязанности "Служить закону и защищать порядок", а не морально разлагаться и нарушать дисциплину.
=-=-=
Видать эта "сотрудницу" реально под тяжёлыми препаратами, раз думает что она при исполнении, а охранник нет. И эти люди диктуют нам как жить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Курбатов 42 минуты назад
Не "женщина", а говна кусок! Называйте вещи своими именами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Элек Мек 45 минут назад
Видимо нет прививки от бешенства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 49 минут назад
По информации СМИ, обе дамы занимают руководящие должности в органах. Виктория Исайкина (та, что махала ксивой) начальник территориального отдела следственного управления СК по Приморскому краю, а Наталья Зубрилина начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО "Большекаменский".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей Час назад
Уже и страничку потерли?
Или уволили ранее, но ксиву оставили?
первая же ссылка -
https://yandex.ru/search/?text=Зубрилина Наталья Викторовна 25 мвд&lr=120223&clid=2063712https://yandex.ru/search/?text=Зубрилина Наталья Викторовна 25 мвд&lr=120223&clid=2063712
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид Час назад
Быдляшки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex Час назад
Я бы не выдержал и сломал шмаре нос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям Час назад
Пойдет теперь в пятерочку на кассе работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий Час назад
Корочки наверно с собой в туалет носят - охранная грамота от гАсударства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
GROMOZEKA Час назад
«Начальница отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО "Большекаменский" Наталья Зубрилина»

Прям так и просится слово - БЫВШАЯ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Час назад
"... в пресс-службе УМВД заявили, что главная скандалистка в полиции не работает в полиции, и откуда у неё удостоверение, сказать затрудняются".
------------
А это точно пресс-служба УМВД объясняет? Что-то сомневаюсь, однако. Ведь не не знать нужно, откуда у неё удостоверение, а сразу возбуждать условное дело за использование поддельного удостоверения полиции. Или снова пока на самом верху отмашку не дадут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
sedoisever Час назад
Жаль нельзя действовать на буквальном значении её слов...
"Вы никто!". Тресь в рыло...
- Извините, но кто вам вломил? Правильно – никто...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
pilot52 Час назад
Это нормальное поведение типичной мусоровки. Им по жизни все должны, так как они власть, как им внушили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27
pilot52 кот базилий Полчаса назад
Самое интересное, что "старшие товарищи" их самих за людей не считают, достаточно посмотреть на их взаимоотношения между собой. Но в среде обычных граждан, из этих рядовых сотрудников наружу лезет хамство и вся их поганая сущность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

187310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме задумались над запретом для трудовых мигрантов перевозить семьи в Россию
В Госдуме задумались над запретом для трудовых мигрантов перевозить семьи в Россию
12 занимательных фактов о кинематографе
12 занимательных фактов о кинематографе
Набирающие популярность в сообществах
Художник&nbsp;Александр&nbsp;Игнатьев
Художник Александр Игнатьев
В солнцезащитных очках
В солнцезащитных очках
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собираешься на свидание и дома

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#СССР#машина#интересно#ДТП#авто аварии#интересное#соцсети#Москва
#Юмор#животные#автомир#подборка#люди#забавно#Автовсячина#Китай#США#знаменитости
#история#автомобили#в мире#дети#аварии#позитив#Россия#сарказм#улыбнуло#Италия
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор «Он бисексуал или кто?»: в США взяли интервью у мужчины, который утверждает, что «шалил» с Бараком Обамой и употреблял с ним вещества «Он бисексуал или кто?»: в США взяли интервью у мужчины, который утверждает, что «шалил» с... Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель Глава испанского футбола лишился работы и стал фигурантом уголовного дела из-за поцелуя со спортсменкой Глава испанского футбола лишился работы и стал фигурантом уголовного дела из-за поцелуя со... Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой Жители Приморья поймали акулу рядом с туристической базой Замгубернатора Костромской области назвал придурками жителей, пожаловавшихся на проблему с транспортом Замгубернатора Костромской области назвал придурками жителей, пожаловавшихся на проблему с...

На что жалуетесь?

Вернуться