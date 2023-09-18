"Вы никто! Вы мусор!": в Приморье сотрудница МВД устроила скандал, когда её не пустили в ночной клуб

Женщина сначала обложила охранника матом, после стала выяснять, кто он такой - в результате всё вылилось в безобразную сцену, которую пришлось наблюдать посетителям клуба.
Начальница отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО "Большекаменский" Наталья Зубрилина - по крайней мере, так значилось в удостоверении - пришла отдохнуть в клуб "Малибу" со своей подругой. Но девушек в заведение не пустили, т.к. те были подшофе. Дамам предложили зайти в другой раз. Такой пассаж от охраны возмутил посетительниц, и сотрудница МВД встала на дыбы.
Сначала она "козыряла" корочками, затем, когда выяснилось, что она в клуб пришла не на задание, а отдохнуть как частное лицо, дама стала сыпать оскоблениями. В конце концов, узнав ФИО охранника, не пустившего её в клуб, бузотёрша заявила, что за ним едет "дежурка".
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Кстати, в заведение в тот вечер дебоширки так и не попали, а видео скандала, распространившегося в соцсетях, стало основанием для проверки.
Как сообщают в СМИ, в пресс-службе УМВД заявили, что главная скандалистка в полиции не работает в полиции, и откуда у неё удостоверение, сказать затрудняются. А вот вторая дама действительно является следователем территориального ОВД, и в отношении её инициирована служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Хенералы лубят таких сучек !!!!
А теперь вспомним, КТО идёт в силовые структуры. И как отбирают.
Так что, товарищ майор, извините - из тысячи ментов только сто нормальных.
Сотрудник Внутренних Дел (как и любое лицо руководства) должен помнить, что он - слуга закона, а не наоборот. Его обязанности "Служить закону и защищать порядок", а не морально разлагаться и нарушать дисциплину.
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Видать эта "сотрудницу" реально под тяжёлыми препаратами, раз думает что она при исполнении, а охранник нет. И эти люди диктуют нам как жить!
Или уволили ранее, но ксиву оставили?
первая же ссылка -
https://yandex.ru/search/?text=Зубрилина Наталья Викторовна 25 мвд&lr=120223&clid=2063712https://yandex.ru/search/?text=Зубрилина Наталья Викторовна 25 мвд&lr=120223&clid=2063712
Прям так и просится слово - БЫВШАЯ
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А это точно пресс-служба УМВД объясняет? Что-то сомневаюсь, однако. Ведь не не знать нужно, откуда у неё удостоверение, а сразу возбуждать условное дело за использование поддельного удостоверения полиции. Или снова пока на самом верху отмашку не дадут?
"Вы никто!". Тресь в рыло...
- Извините, но кто вам вломил? Правильно – никто...