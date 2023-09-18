"Вы никто! Вы мусор!": в Приморье сотрудница МВД устроила скандал, когда её не пустили в ночной клуб

Начальница отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО "Большекаменский" Наталья Зубрилина - по крайней мере, так значилось в удостоверении - пришла отдохнуть в клуб "Малибу" со своей подругой. Но девушек в заведение не пустили, т.к. те были подшофе. Дамам предложили зайти в другой раз. Такой пассаж от охраны возмутил посетительниц, и сотрудница МВД встала на дыбы.

Сначала она "козыряла" корочками, затем, когда выяснилось, что она в клуб пришла не на задание, а отдохнуть как частное лицо, дама стала сыпать оскоблениями. В конце концов, узнав ФИО охранника, не пустившего её в клуб, бузотёрша заявила, что за ним едет "дежурка".