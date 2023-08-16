Замгубернатора Костромской области назвал придурками жителей, пожаловавшихся на проблему с транспортом

Получив письмо из Беларуси, замгубернатора Маков сразу же переслал его снимок секретарю Костромского обкома КПРФ Валерию Ижицкому, а также его председателю Общественной приёмной КПРФ Андрею Тарасову. В сопутствующем сообщении вице-губернатор посоветовал Валерию Ижицкому, чтобы тот в следующий раз попросил своих придурков сразу писать президенту США Джо Байдену, а не Лукашенко. Судя по письму, Юрий Маков решил, что людей против него организовала и ополчила партия КПРФ.

Если это так, то Макову, конечно, ничего не будет. В противном случае мы скоро услышим его извинения и оправдания. В правительстве во всяком случае пока не комментировали слова вице-губернатора Костромской области.