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Замгубернатора Костромской области назвал придурками жителей, пожаловавшихся на проблему с транспортом

Замгубернатора Костромской области назвал придурками жителей, пожаловавшихся на проблему с транспортом

Автор:
16 августа 2023 20:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Костромская область   вице-губернатор   лукашенко   оскорбения   скандал   транспортная реформа   
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Вице-губернатор считает, что обратившиеся за помощью к Лукашенко люди, куплены партией КПРФ.

Недавно в Костромской области провели транспортную реформу. Местные СМИ писали, что чиновники ошиблись в оценке пассажиропотока и заменили троллейбусы на автобусы, лишив костромичей удобных маршрутов. Транспорта людям не хватает, они постоянно опаздывают на работу.

Если верить некоторым изданиям, жители региона завалили мэрию жалобами, присылая по несколько сотен писем в день. Также костромичи писали жалобы председателю Госдумы Вячеславу Володину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и многим другим федеральным чиновникам. Затем они решили записать видеообращение президенту Беларуси Александру Лукашенко. И что самое интересное, власти соседней страны отреагировали, написав вице-губернатору Юрию Макову, который ответственен за транспортную реформу, письмо с просьбой обратить внимание на острую социальную проблему, вышедшую на международный уровень.

Получив письмо из Беларуси, замгубернатора Маков сразу же переслал его снимок секретарю Костромского обкома КПРФ Валерию Ижицкому, а также его председателю Общественной приёмной КПРФ Андрею Тарасову. В сопутствующем сообщении вице-губернатор посоветовал Валерию Ижицкому, чтобы тот в следующий раз попросил своих придурков сразу писать президенту США Джо Байдену, а не Лукашенко. Судя по письму, Юрий Маков решил, что людей против него организовала и ополчила партия КПРФ.


Если это так, то Макову, конечно, ничего не будет. В противном случае мы скоро услышим его извинения и оправдания. В правительстве во всяком случае пока не комментировали слова вице-губернатора Костромской области.

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Метки: Видео   Костромская область   вице-губернатор   лукашенко   оскорбения   скандал   транспортная реформа   
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Вовака Час назад
Сталин поможет, одна надежда.
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babuby 53 минуты назад
Ну а что! Ругать-же власть нельзя, значит плохих там нет. Значит Маков достойнейший человек, на своём месте, и никто его менять не будет! А крайним сделают того, кто скрины в сеть выложил, ну или правильнее будет выклал(нет-же слова ложить, значит выклал).
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7k
Pravednik84 Час назад
Ахах))) Я живу возле Кудрово (СПб). Ну так там выезд из самого Кудрово в город несколько затруднён отсутствием нужного количества общественного транспорта и адской пробкой...
Но есть и хорошая новость - скоро пробка ещё увеличится, что то там обсуждают на тему ограничения использования электросамокатов - вот тут будет веселье (там такое гетто будет, что даже вышки и заборы не надо будет ставить, и так никто не выедет).
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