Проблемы с женских форумов, которые волнуют прекрасных дам

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Женщины - удивительные создания. В голову им приходят самые разнообразные мысли. Хорошо, что есть форумы, где можно почитать их рассуждения и волнующие вопросы. Порой смешно, а порой страшно от их фразочек.
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Которые сейчас еще школьницы если доживу до 62 не стесняйтесь не мучайтесь признавайтесь что любите .Что с вами делать разберусь по факту.
Ничего против плющевого велоцираптора или диплодока не имею,.спал на дельфине пока его вырвавшие из вольера 8 молодых биглей не поделили между собой.