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Проблемы с женских форумов, которые волнуют прекрасных дам

Проблемы с женских форумов, которые волнуют прекрасных дам

Автор:
12 июля 2023 12:15
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   женские размышления   женский форму   забавно   интересно   форум   фото   
2875
15

Женщины - удивительные создания. В голову им приходят самые разнообразные мысли. Хорошо, что есть форумы, где можно почитать их рассуждения и волнующие вопросы. Порой смешно, а порой страшно от их фразочек.

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Метки: Прикол   женские размышления   женский форму   забавно   интересно   форум   фото   
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10  комментариев
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5k
Дмитрий ! 46 минут назад
Ага, в авиакатастрофе, погибла...ну-ну
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118k
arek14 39 минут назад
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118k
arek14 40 минут назад
На женских форумах всё стабильно
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118k
arek14 40 минут назад
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arek14 41 минуту назад
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21k
Виталий Касандров 41 минуту назад
Таки в щечку меня все целуют и теща и тетки жены и свояченица ,ну принято у них так жена не возражает. Я не против хотя для меня это все "телячьи нежности".
Которые сейчас еще школьницы если доживу до 62 не стесняйтесь не мучайтесь признавайтесь что любите .Что с вами делать разберусь по факту.
Ничего против плющевого велоцираптора или диплодока не имею,.спал на дельфине пока его вырвавшие из вольера 8 молодых биглей не поделили между собой.
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26k
Федор 59 минут назад
Отцы и дети, вечная проблема))
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35k
Dobry vojak Svejk Час назад
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Спелая кукурузинка

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