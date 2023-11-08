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Истории про ужасных соседей, которых и врагу не пожелаешь

Истории про ужасных соседей, которых и врагу не пожелаешь

Автор:
08 ноября 2023 15:58
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   забавно   интересно   истории   соседи   странно   ужасные соседи   фото   
1405
14

Соседи, которые живут рядом (сверху или снизу - это неважно), становятся частью нашей жизни. И то, как они себя ведут, напрямую влияет на нас. Герои нашего поста поделились своими историями, из-за которых им хочется посочувствовать.

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А у вас были неадекватные соседи?


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Метки: Прикол   забавно   интересно   истории   соседи   странно   ужасные соседи   фото   
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5  комментариев
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18k
Голос Вселенной Полчаса назад
Комментарий к фото
Пи*деть - не мешки поротить... максимальная этажность домов без лифта - 5. Это по нормативам... Именно поэтому хрущевки были в 5 этажей, а не 6.... А 9 этажей - максимальная этажность с 1 лифтом. Выше - уже два лифта и более....
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57k
dima423 4 минуты назад
У меня никогда с соседями проблем не было, даже незначительных, тьфу тьфу тьфу)) Хоть жил в 3 разных квартирах и в загородном доме
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57k
dima423 14 минут назад
Комментарий к фото
Заведи парня чеченца из клана Кадыровых)))
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18k
Голос Вселенной Полчаса назад
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Тут два выхода. Нужно было либо покупать эту комнату в свое время (соседи всегда имеют преимущественное право выкупить чужую долю), либо продавать свои комнаты и покупать что-нибудь свое отдельно
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