Истории про ужасных соседей, которых и врагу не пожелаешь

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Соседи, которые живут рядом (сверху или снизу - это неважно), становятся частью нашей жизни. И то, как они себя ведут, напрямую влияет на нас. Герои нашего поста поделились своими историями, из-за которых им хочется посочувствовать.
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А у вас были неадекватные соседи?
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