Как компании описывают "баги" в обновлениях

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Вы когда-нибудь обращали внимание на описание обновлений в приложениях крупных компаний? Оказалось, это тоже особый способ общения с пользователями. Мы собрали в этом посте забавные подписи, которые повеселят любого.
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5. Важно, что не перечисляют сложные обновления как для технарей, а сразу ясно, что улучшили
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