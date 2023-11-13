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Как компании описывают "баги" в обновлениях

Как компании описывают "баги" в обновлениях

Автор:
13 ноября 2023 21:35
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   интересно   обновления   приложения   фото   
1597
14

Вы когда-нибудь обращали внимание на описание обновлений в приложениях крупных компаний? Оказалось, это тоже особый способ общения с пользователями. Мы собрали в этом посте забавные подписи, которые повеселят любого.

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Метки: Прикол   забавно   интересно   обновления   приложения   фото   
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5  комментариев
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
лучше бы не в болтологии совершенствовались, а в создании безбаговых приложений
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likiloki 14 минут назад
Осуждаю
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Спелая кукурузинка

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