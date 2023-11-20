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Что можно купить на блошином рынке

Что можно купить на блошином рынке

Автор:
20 ноября 2023 20:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   блошиный рынок   забавно   интересно   продажа   рынок   фото   
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Блошиные рынки - это уникальные торговые площадки, где можно найти вещи из вторых рук, антиквариат, винтажные товары. Это место для настоящих торгов и путешествий в прошлое через предметы.

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Метки: Прикол   блошиный рынок   забавно   интересно   продажа   рынок   фото   
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1  комментарий
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Allmaster 18 минут назад
Не знаю как сейчас, а лет 25 назад, был в Ижевске. Там глаза разбегались. Собственно по моему хобби, там с радиозавода столько всего продавали, что я на другое практически не смотрел. Увез оттуда кучу радиодеталей. Припоя за небольшие деньги пожалуй кило 4-5... В общем, там встречаются реально интересные вещи. Звонок вот дол сих пор лежит)) 16 мелодий 1992 года, дома нт, а поставить некуда, а выбросить ой как жаль ))
Еще лет через 10 пойду искать место и блошиный рынок, выложу ))
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