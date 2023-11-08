Смерть во имя любви и Отелло в юбке

Отношения пары стали портиться. Потом Герман расслабился, думая, что любовница от него никуда не денется. И параллельно завёл интрижку не просто с какой-то посторонней барышней, а с собственной ассистенткой Линн Трюфорос, которая была на 30 лет моложе босса.

Самонадеянный холостяк некоторое время крутил с обеими женщинами. Даже два шкафа дома оборудовал. Один для одежды Джин, а второй для соблазнительных нарядов ассистентки. И стал подумывать о том, чтобы дать старой любовнице отставку.