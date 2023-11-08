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Смерть во имя любви и Отелло в юбке

Смерть во имя любви и Отелло в юбке

Автор:
08 ноября 2023 13:48
Сообщество : Криминал
Метки: Герман Тарновер   Джин Харрис   диета   доктор   книга   криминал   любовь   преступление   ревность   убийство   
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Книга «Диета из Скарсдейла» принесла её автору доктору Герману Тарноверу славу и богатство. И отчасти ускорила его гибель.

Герман Тарновер родился в 1910 году в Бруклине и выбрал своей профессией медицину. Активно занимался кардиологией, разрабатывал новые методики лечения сердечных заболеваний. Известность медику принесла книга «Диета из Скарсдейла» 1979 года, в которой он в доступной форме изложил способы избавления от лишнего веса без необходимости  лишать себя любимых блюд и лакомств.

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50-летний мужчина завёл отношения с приятной молодой дамой Джин Харрис. Она недавно пережила развод и была открыта для новых отношений. Кажется, что Джин стала идеальной парой для Германа: молодая, образованная, привлекательная, при хорошей должности (директор элитной школы для девочек).

Отношения пары развивались по всем законам жанра: красивые ухаживания, изысканные заведения, выходы в свет. Вот только жизнь Харрис омрачал тот факт, что любовник не звал её замуж, поскольку был закоренелым холостяком. И считал, что весь этот скучный быт убивает романтику. А женщина страстно хотела замуж.

Отношения пары стали портиться. Потом Герман расслабился, думая, что любовница от него никуда не денется. И параллельно завёл интрижку не просто с какой-то посторонней барышней, а с собственной ассистенткой Линн Трюфорос, которая была на 30 лет моложе босса.

Самонадеянный холостяк некоторое время крутил с обеими женщинами. Даже два шкафа дома оборудовал. Один для одежды Джин, а второй для соблазнительных нарядов ассистентки. И стал подумывать о том, чтобы дать старой любовнице отставку.

Собственно, самонадеянность и неосторожность и сгубили жизнь прославленного диетолога. Джин наткнулась в спальне на чужой игривый пеньюар розового цвета. Женщина знала или, по крайней мере, догадывалась о существовании второй любовницы. Но закрывала на этот факт глаза. А когда увидела мирно сопящего Германа, рядом с которым лежала эротичная тряпочка, ещё хранящая запах другой женщины, то решение пришло само собой.

Джин дождалась, когда изменник проснется, и хладнокровно выстрелила в него четыре раза. Потом вышла на улицу и почти час стояла под струями проливного дождя, пока мимо дома не проехал полицейский автомобиль. Джин помахала, остановила машину и сообщила, что убила доктора.

Когда умиравшего пронесли в машину скорой, она с раздражением крикнула вслед: «С кем ты спал сегодня?»

Защита обвиняемой строилась на воздействии на сознание убийцы антидепрессантов, которые прописал сам же Тарновер. Женщина твердила, что пыталась застрелиться на глазах у предавшего её любовь и доверие мужчины, но он попытался отобрать пистолет. И в ходе борьбы тот выстрелил (четыре раза). Дополнительным стимулом могло стать и завещание, оставленное в пользу Линн и её детей. Но суд не впечатлился трагедией Джин, хотя практически все женщины страны ей сочувствовали. И вынес решение – 15 лет лишения свободы.

На свободу она вышла спустя 12 лет по УДО, в 1993 году. Написала книгу о своих злоключениях и организовала благотворительный фонд для стипендий детям, чьи матери отбывают наказание в исправительных учреждениях штата Нью-Йорк.

Женщина умерла в 2012 году от онкологии, немного не дожив до 90-летия и оставив после себя вопросы касаемо слишком жестокого наказания и сочувствие общества. И став символом женской ревности и персонажем фильмов по мотивам истории – «Люди против Джин Харрис» (1981) с Эллен Берстин и «Миссис Харрис» (2005) с Аннет Бенинг.

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Метки: Герман Тарновер   Джин Харрис   диета   доктор   книга   криминал   любовь   преступление   ревность   убийство   
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